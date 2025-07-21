Праворульные автомобили в России: искоренить или понять и простить

В своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал следующие цифры: к началу 2025 года российский автопарк насчитывал 3,87 млн легковых авто с правым рулем, что составляет 8,2% от общего количества легковушек. Из них по Дальнему Востоку бегает 1,99 млн, и еще 1,43 млн — в Сибири. Жалкие остатки тонким слоем размазаны по остальной территории нашей необъятной. В общем-то, почти четыре миллиона — не так уж мало, хотя и не очень много.

ПРИЖАТЬ К НОГТЮ

Тем не менее, авторы пресловутого проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», обидно лягнувшие мимоходом пожилых водителей, не прошли также и мимо праворульных автомобилей. Подобные транспортные средства-де представляют куда большую опасность, чем машины с расположением руля, оптимальным для действующих в нашей стране ПДД.

В связи с этим, подход к допуску «праворуких» на российские дороги предлагается изменить. Впрочем, каким именно образом изменить — не уточняется, сия странная недоговоренность вообще характерна для всей «Стратегии».

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Обосновывая стремление прижать к ногтю владельцев «неправильных» автомобилей, МВД привычно обращается к статистике и приводит следующие данные: в 2024 году число погибших в ДТП для праворульных машин составило 4,9 на 10 000 транспортных средств, а для леворульных в два раза меньше — 2,1.

В принципе, это не вызывает удивления. Если в автомобиле органы управления расположены шиворот-навыворот, то это вызывает определенные затруднения.

Во-первых, снижается безопасность маневра обгона, поскольку сильно ограничивается обзор из-за впереди идущего транспорта. Во-вторых, пассажиру на переднее сиденье приходится забираться со стороны проезжей части. В-третьих, как напомнил «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин, автомобили с фарами для левостороннего движения, которые не всегда можно заменить или перенастроить, завозили в Россию сотнями тысяч, оформляя на них липовые свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Если навести в этой отрасли порядок, никакие проверки, включая техосмотр, такие машины не пройдут проверки.

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОЧЕВИДНОМ

Что-то мы все об очевидном. Минусы эксплуатации праворульных автомобилей на российских дорогах известны всем и каждому, что бы там ни сочиняли в свое оправдание защитники потасканных «японок» относительно сверхъестественных водительских навыков их владельцев. И, поскольку специально для 8% оригиналов строить дороги с левосторонним движением никто не собирается, то естественным решением кажется их полный запрет.

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Так почему же наши законодатели, которые необоснованно считают запреты одним из самых действенных инструментов воздействия на электорат, до сих пор к ним не прибегли? Прежде всего потому, что в мировой практике подобных прецедентов нет — по крайней мере, в развитых государствах, на которые они равняются.

Другое дело, что там подобных «белых ворон» в таком количестве и нет — число девиантов не превышает 1% что в «правосторонних», что в «левосторонних» странах. Кроме того, резкие телодвижения власти в этом направлении вызовут неслабое социальное волнение, поскольку моментально пострадает огромное количество людей. Кто-то лишится возможности заработать на жизнь, а кто-то — купить автомобиль. И это уже серьезно.

ЛЮДОЕДСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Даже в лучшие времена нашего автопрома, которые длились, прямо скажем, не так-то и долго, у подавляющего большинства населения не было финансовой возможности приобрести автомобиль, полностью отвечающий запросам. То есть, получить за вменяемые деньги новую машину, хорошо зарекомендовавшую себя в эксплуатации, устойчивую к воздействию дорог и, главное, времени, не требующую высоких расходов на обслуживание. А для регионов за Уралом к этим требованиям добавляется, как правило, еще и полный привод.

Насквозь отечественный автопром никак не отвечает критериям качества. Иностранные бренды больно бьют по карману и перенасыщены электроникой, имеющей склонность давать сбой при интенсивной эксплуатации. Неудивительно, что предприимчивые граждане выбирают надежных и недорогих «японок», пусть и потасканных.

Фото портала АвтоВзгляд

К этому водителей неотвратимо подталкивает людоедская финансовая политика. Она формируется, в первую очередь, благодаря картельному сговору автопроизводителей, согласованно и безнаказанно повышающих цены на свою продукцию до запредельных уровней.

Минпромторг и Минэкономразвития также подливают масла в огонь вводом малопонятных косвенных налогов и сборов, а Банк России — неутомимой, но неумелой борьбой с инфляцией. За всем этим с поощрительной улыбкой наблюдает ФАС, искусно избегающая работы в пределах автомобильной отрасли.

В результате стоимость новой LADA Iskra, к примеру, будет варьироваться от 1,25 до 1,8 млн рублей. А ведь она локализована «более чем на 90%», если верить заявлениям президента АВТОВАЗа Максима Соколова. Насколько доступен флагман отечественного автопрома при медианной зарплате в России, составляющей около 60 000 рублей? И насколько его потребительские свойства привлекательны для водителей?

Именно благодаря усилиям вышеперечисленных акторов торговля подержанными машинами с правым рулем, однозначно небезопасными на дорогах, продолжает процветать. Только за первые шесть месяцев 2025 года в Россию было ввезено 96,3 тысячи «праворуких» легковушек — всего в шесть раз меньше, чем составили общие продажи новых автомобилей за тот же срок.