Автомобильный пылесос: нужная вещь или деньги на ветер

В недавней публикации портал «АвтоВзгляд» рассказал, как любителям чистоты в салоне авто выбрать «правильный» портативный автомобильный пылесос, чтобы не заезжать то и дело на автомойку. Тем более, что производители подобной техники позиционируют такие устройства как must have для любого водителя убеждая, что без этого гаджета в машине неизбежны вечный беспорядок, зашкаливающая концентрация аллергенов и вечный запах чипсов. Однако сотрудник одного из столичных автомагазинов, прочитавший наш материал, считает, что покупка такого гаджета бессмысленна. И вот — почему.

— Основной аргумент сторонников подобных портативных устройств, — написал он в редакцию, — мобильность и независимость от профессиональных «автобань». Но поверьте моему опыту продажника: это не так, поскольку в этой сентенции кроется первый парадокс. Подавляющее большинство этих пылесосов либо привязаны к проводу прикуривателя, превращая уборку в квест с поиском свободной розетки в гараже, либо имеют аккумулятор с крайне ограниченным временем работы.

Типичные 15-20 минут автономии едва хватает на поверхностную обработку одного коврика, не говоря уж о полноценной чистке обивки сидений. В итоге прибор, купленный для свободы, либо держит вас «на коротком поводке» провода, либо требует постоянного ожидания зарядки.

Но идем дальше. Главный показатель любого пылесоса — его мощность всасывания. И именно здесь разрыв между ожиданием и реальностью наиболее драматичен. Цифры в 180 или 200 Вт на яркой коробке — чаще всего маркетинговый ход, обозначающий потребляемую мощность, а не реальную силу всасывания.

Фактические же показатели давления у подавляющего числа компактных моделей в два, а то и в три раза уступают самым простым домашним пылесосам. В борьбе с плотно въевшимся в коврик песком или шерстью питомца они оказываются беспомощны. Эффект от их работы часто сравним с попыткой убрать опилки магнитом.

Еще один миф — универсальность, достигаемая за счет насадок. Да, в комплекте может идти вращающаяся турбощетка. Но ее миниатюрный моторчик и пластиковая щетина не идут ни в какое сравнение с профессиональной щеткой стационарного пылесоса или оборудования химчистки. Она скорее поглаживает ворс, чем выбивает из него грязь. Щелевая насадка действительно помогает собрать крошки из складок сиденья, но ту же работу можно выполнить вручную за те же три минуты.

Финансовая сторона вопроса также вызывает сомнения. Качественная модель с достойной мощностью и надежным аккумулятором стоит сегодня от пяти тысяч рублей и выше. Может быть, лучше потратить эти деньги на пару комплексных профессиональных моек,, чем покупать очередной гаджета, который после нескольких использований отправится на антресоль?

Короче говоря, на мой взгляд портативный автомобильный пылесос — типичный пример устройства, созданного не для решения реальной проблемы, а для удовлетворения сиюминутного желания обладать «правильным» аксессуаром.

Его эффективность в лучшем случае ограничивается сбором поверхностного мусора, с которым легко справится мягкая щетка и тряпка. Серьезные загрязнения ему не под силу. Он не экономит деньги, не экономит время в долгосрочной перспективе и не дает того качества чистоты, на которое наивно рассчитывает покупатель.

Иногда самый рациональный лайфхак — это не купить очередную вещь, а пересмотреть свои привычки: не есть за рулем, регулярно вытряхивать коврики и раз в сезон отдавать машину профессионалам.