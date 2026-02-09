Эксперт Ковалев объяснил, когда нужно перепродавать китайский автомобиль

Россияне активно пересаживаются на китайские автомобили и, конечно же, задумываются о том, что однажды машину придется перепродать. Но как понять, что время обновить транспортное средство уже пришло? На этот вопрос ответил эксперт.

О чем важно помнить, имея в собственности машину из КНР

Как в беседе с «Российской газетой» отметил автомобильный эксперт Александр Ковалев, за последние годы машины из Китая значительно прибавили в качестве сборки и надежности. В связи с этим явных специфических сигналов, указывающих на необходимость скорейшей замены «поднебесной» легковушки, не существует. Руководствоваться следует общими для всех марок критериями износа, которые проявляются постепенно.

Так, например, можно рассмотреть вариант перепродажи автомобиля после окончания действия заводской гарантии. Важным фактором становится также систематический рост затрат на техническое обслуживание и устранение неисправностей. А тревожными звоночками, предшествующими серьезным проблемам, считаются первые очаги ржавчины на кузове, несвойственные ранее рывки при переключении скоростей, а также возрастающий расход масла в двигателе.

Отдельно эксперт обратил внимание на экономический аспект владения транспортным средством. Он подчеркнул, что автомобили китайского производства склонны терять в цене более стремительными темпами, чем их европейские, японские или корейские аналоги. Это объясняется как очень частым обновлением модельной линейки самими производителями, так и пока еще устойчивыми предубеждениями у потребителей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что эксперт назвал самые невостребованные в России подержанные машины. Он перечислил автомобили с пробегом, продажи которых измеряются десятком штук.