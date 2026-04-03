Старый «немец» или новый «китаец»: стоит ли гнаться за европейским «премиумом» в 2026-м

Эксперт Петров помог порталу «АвтоВзгляд» разобраться, что выгоднее купить в 2026 году — подержанного «европейца» престижной марки или новый «поднебесный» автомобиль за те же деньги, учитывая, в том числе, надежность, проблемы в обслуживании и стоимость запчастей.

— Если планирующий покупку машины автолюбитель стремится минимизировать риски и получить предсказуемый бюджет эксплуатации транспортного средства на ближайшие два-три года, то для него объективно более выгодная стратегия в 2026 году — новый «китаец» за 1,5 млн рублей, категоричен директор департамента по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров. — Сумма, которой можно сегодня оперировать, рассчитывая на приобретение беспроблемного и одновременно статусного автомобиля в России, ощутимо превышает полтора миллиона.

Если говорить, например, о «баварской школе», то за такие деньги лучшим предложением по соотношению цены и конструктивной надежности будет пятидверный хетчбэк BMW 1 Series (F20). Уложиться в этот бюджет, рассматривая в качестве варианта, например, седан уровня F10 (шестое поколение BMW «пятой» серии), нереально.

А хетчбэк F20 при бюджете до 1,5 млн рублей — это авто с пробегом около 200 000 км, и даже при самом бережном обслуживании в нем вполне может оказаться набор возрастных «болячек», включая износ цепи ГРМ, усталость патрубков и люфты подвески. Так что, планируя покупку такой машины, надо докладывать в бюджет первого года владения минимум 150 000-200 000 рублей на устранение всех накопившихся проблем, — уверен эксперт.

Схожая логика и относительно Mercedes-Benz: при бюджете 1,5 млн рублей стоит рассматривать A-класс (W176). Однако ситуация с этой моделью с точки зрения ресурса силового агрегата, по выражению специалиста, еще более коварна.

К пробегу в 200 000 км у моторов M270 и M274 наступает период, когда «жор» масла становится системной проблемой, требующей основательного вмешательства. Кроме того, из популярного «немецкого трио» именно у «мерса» стоимость оригинальных запчастей на сегодняшний день самая «недружелюбная» к кошельку. Любой серьезный ремонт такого «подержанного премиума» может составить 20-30% от стоимости самого автомобиля.

— Альтернатива — это именно новый «чайнакар», — настаивает Петров. — Наличие гарантии на такую машину, по его замечанию, нивелирует риск внезапного «разорения» семейного бюджета из-за отказа дорогостоящего узла, который на возрастном «немце» воспринимается как данность. Если же сердце требует именно германскую эмблему на капоте, приобретать такое авто следует с четким пониманием: это хобби, требующее отдельной финансовой подушки, сравнимой с покупкой еще одного бюджетного автомобиля...

Заметим: бюджет в полтора миллиона — это довольно условный рубеж, поскольку к настоящему моменту далеко не каждая китайская модель доступна за такую сумму, хотя на рынке еще есть и такие (Changan Alsvin, SWM G01F и G05 Pro, Bestune T77, Livan X3 Pro, JAC JS3, ВAIC U5 Plus). Тем не менее, уже в начале февраля средняя цена на «свежий» «чайнакар», по некоторым подсчетам, перевалила за 2 млн рублей. И, скорее всего, это не предел.

Стоимость приобретения и обслуживания машины для отечественного потребителя в 2026 году продолжает неуклонно расти — свой вклад вносят и инфляция, с которой неистово борется Центробанк, и запретительные ставки автокредитования, обеспеченные этой священной борьбой, и государственная политика в разрезе утилизационного сбора.

Значит, и на покупку подержанного престижного «европейца», если сравнивать его с новеньким «китайцем», уже мало закладывать полтора «ляма». А сколько именно — два или еще больше — во многом зависит от того, как скоро произойдет покупка. Ведь цены и на сами машины, и на их запчасти, и на ремонты растут. Как бы ни выигрывали «свежие» авто из КНР в сравнении с европейским «премиум-качеством», проигравшим в любом случае рискует оказаться массовый российский потребитель, которому в основном уже не по карману ни то, ни другое.