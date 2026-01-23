Не царское дело: государству недосуг вести подсчет площадок, где утилизируют машины

Издание «Ведомости» сообщило, ссылаясь на письмо главы Минпромторга Антона Алиханова депутату Госдумы Алексею Корниенко, что нормативные ограничения не позволяют сделать выборку по заводам, занятым конкретно утилизацией автомобилей, поскольку в лицензиях на переработку отходов эта категория деятельности отдельно не выделяется. Более того, г-н Алиханов заметил мимоходом, что аналогичная ситуация складывается и с реестром объектов, негативно воздействующих на окружающую среду (НВОС), поэтому и там требуемую информацию добыть невозможно.
ОТСУТСТВИЕ РЕАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
Неудивительно поэтому, что никакой статисткой по реальным объемам утилизации наш уважаемый Минпромторг не располагает. В случае необходимости ему приходится пользоваться данными МВД России, которые немного из другой оперы. Они могли дать требуемые цифровые данные только приблизительно, пользуясь какими-то загадочными пометками в своих записных книжках.
Так, согласно предоставленным МВД цифрам, в 2024 году с государственного учета после утилизации был снят аж 38 781 автомобиль! Ежу понятно, что это лишь мизерная часть машин, отъездивших свой век. А вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин вообще считает, значительная часть данных относится к транспортным средствам, которые существовали только на бумаге.
Но Минпромторг и Минэкономразвития же, наряду с другими профильными и не очень ведомствами, ратовавшими за введение утильсбора, совсем тут ни при чем?
— М-да, — сказал он, кладя бумагу на стол, — не так хорошо, как здорово! Но вы-то тут решительно ни при чем!
Учет и контроль — это не наш метод, что подтверждает «Ведомостям» юрист Лев Воропаев. По его мнению, совершенно незачем понимать, сколько заводов по утилизации автомобилей имеется у государства, а отсутствие статистики не говорит о незнании или неконтроле. То есть, оно говорит о знании и контроле что ли?
ПРОПАСТЬ МЕЖДУ ДЕКЛАРАЦИЯМИ И РЕАЛЬНОСТЬЮ
Категорически не соглашусь с тем, что государству не должно быть дела до того, сколько именно предприятий в России утилизирует автомобили, поскольку такой подход расширяет пространство для различных махинаций. Другой вопрос, что сейчас нет никакой связи между косвенным налогом на автовладельцев, и процессом переработки отживших свое машин.
Изначально, в далеком 2009 году сбор действительно вводился для аккумулирования средств, предназначенных для финальной утилизации. Но уже три года спустя его превратили в орудие борьбы с правилами ВТО, в которое зачем-то буквально силком затащили Россию.
Основная цель с тех пор не менялась — ею как было, так и осталось возведение препятствий на пути импорта в страну автомобилей. Варьировалась лишь степень жесткости по отношению к импортерам — естественно, в сторону увеличения. Она достигла пика в минувшем декабре, и это еще не предел.
Между тем, принятое в прошлом году постановление «Об утилизационном сборе» по-прежнему апеллирует к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998. Другими словами, декларируемая задача утильсбора так и осталась весьма благородной и экологичной по духу, поскольку вроде бы регулирует «обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья».
Эта преамбула не изменилась, что бы там не заявлял по поводу утильсбора юрист Воропаев, которого цитируют «Ведомости»: «Он не направлен на то, чтобы заниматься переработкой вышедших из эксплуатации транспортных средств. Он направлен на защиту внутреннего рынка Российской Федерации».
Между декларациями и реальностью лежит глубокая пропасть — так уж издавна повелось. И это еще раз косвенно подтвердил своим письмом г-н Алиханов. Но проблема на самом деле в другом. Есть большие сомнения, что инструмент защиты этого самого внутреннего автомобильного рынка России выбран адекватно, о чем портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно.