Вода вместо моторного масла: что можно получить в канистре из ПВЗ маркетплейсов

Покупка моторного масла на маркетплейсе давно стала обычным делом. Подобрал по техническим соответствиям — и через день канистра уже в пункте выдачи. Но у этой удобной схемы есть неприятная обратная сторона: канистру масла мог вскрыть, слить содержимое, аккуратно залить туда что угодно и вернуть обратно под предлогом неподходящего товара предыдущий клиент сервиса. А вы получили уже то, что получили. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, как такое вообще возможно.

Самый показательный случай — история от пользователя Hogik с Pikabu: продавец отправил моторное масло через популярный маркетплейс, товар вернулся на склад, потом был заказан повторно, а новый покупатель оформил возврат с комментарием, что вместо масла в канистре оказалась вода.

Похожие жалобы встречаются и в отзывах других покупателей лубрикантов на известных маркетплейсах. Разочарованные автовладельцы пишут про приклеенные крышки и туже воду вместо масла, а также про вскрытые канистры, пришедшие в поврежденной упаковке.

Продавец получает обратно товар, который уже нельзя честно продавать как новый. Его нужно изымать, списывать и утилизировать, спорить с площадкой, доказывать подмену, терять время и деньги. Соблазн избежать этого очень сильный. Недобросовестный продавец может поставить канистру обратно в оборот и надеяться, что следующий покупатель не станет разглядывать пломбу, изучать содержимое и подавать на возврат. Ну и теперь подробнее о проблеме.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Закон «О защите прав потребителей» действительно разрешает отказаться от изделия, купленного дистанционно, в течение семи дней при условии сохранения его товарного вида и потребительских свойств (это следует из статьи 26.1 документа).

То есть вскрытая канистра с любой автохимией, сорванная пломба и тем более неизвестная жижа внутри — это уже товар ненадлежащего качества, который продавец принимать обратно не обязан.

Однако принимает, потому что маркетплейсы гонятся за лояльностью клиента и зачастую принимают емкость с ГСМ обратно в любом виде. А дальше канистра уезжает по логистической цепочке, где далеко не всегда кто-то будет проверять, что именно находится внутри. Так она и гуляет по ПВЗ и покупателям, пока кто-нибудь ее не заберет.

На профильном форуме Oil-club в обсуждении магазинов с продажей масел на популярных маркетплейсах участники прямо пишут, что подмена содержимого не исключается, а продавец не будет делать анализ каждой возвращенной канистры и может отправить ее следующему покупателю.

Пользователь Linivetz пишет: «На одной известной площадке действует автовозврат, на другой необходимо согласие продавца, и если он будет всем отказывать в возврате масла, то и не будет таких подмен. Но, увы, не все продавцы согласны тягаться с площадкой». А по словам форумчанина с ником Misha6112008, он лично «сдал канистры с подменным маслом в оригинальных канистрах Shell. Проблем не возникало». Ровно так же канистра с сомнительным содержимым может оказаться и у менее внимательного покупателя.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

В сообществе продавцов — на форуме mp-forum — пользователь Дария замечает, что часто возвраты уходят в ПВЗ, и селлер просто знать не может, в каком виде товар вернулся на склад временного хранения или приехал к покупателю. Иными словами, даже честный продавец не всегда может проконтролировать состояние товара и вовремя изъять его из продажи.

Короче говоря, приобретая масло или другую автохимию онлайн, нужно проверять канистру прямо при получении. Состояние стопорного кольца, целостность крышки, следы клея и состояние маркировки с номером партии. Лучше всего снять распаковку на видео. А если есть малейшее ощущение, что емкость уже открывали, не стоит тешить себя иллюзиями — это может быть действительно так.