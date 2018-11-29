Почему опасно управлять машиной в зимних перчатках

Отправляясь зимним морозным утром в путь, водители чаще всего не спешат снимать перчатки и рулят в них первые километры маршрута. А особенно теплолюбивые натуры предпочитают двигаться таким образом постоянно, несмотря на оттаявший и прогретый салон. Однако управлять автомобилем в зимних перчатках категорически не рекомендуется даже короткий отрезок пути.

Обычно перчатки изготовлены из материалов, которые сильно скользят по ободу штурвала, особенно, если речь идет о шерстяных или меховых изделиях. Главная опасность заключается в том, что на ледяном или заснеженном дорожном покрытии соскальзывание руки с руля грозит самыми серьезными последствиями. Ведь при движении в рискованных зимних условиях необходимо удерживать «баранку» еще крепче и уверенней, чем обычно — особенно при поворотах и торможении.

Если, например, колеса на скорости попадут на кочку, ледяную глыбу, скользкую поверхность, руль может легко выбить из рук, и машина потеряет управление. Но даже, если речь идет об аксессуарах из кожи или синтетики, которые не скользят по ободу руля — все равно использовать их крайне опасно.