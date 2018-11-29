Почему опасно управлять машиной в зимних перчатках

Пока еще далеко не все автомобили оснащены полезной опцией обогрева руля, поэтому в холодное время года многие водители, боясь замерзнуть, управляют автомобилем в перчатках или даже варежках. На самом деле этого не стоит делать, и портал «АвтоВзгляд» напоминает, почему это опасно.
Отправляясь зимним морозным утром в путь, водители чаще всего не спешат снимать перчатки и рулят в них первые километры маршрута. А особенно теплолюбивые натуры предпочитают двигаться таким образом постоянно, несмотря на оттаявший и прогретый салон. Однако управлять автомобилем в зимних перчатках категорически не рекомендуется даже короткий отрезок пути.
Обычно перчатки изготовлены из материалов, которые сильно скользят по ободу штурвала, особенно, если речь идет о шерстяных или меховых изделиях. Главная опасность заключается в том, что на ледяном или заснеженном дорожном покрытии соскальзывание руки с руля грозит самыми серьезными последствиями. Ведь при движении в рискованных зимних условиях необходимо удерживать «баранку» еще крепче и уверенней, чем обычно — особенно при поворотах и торможении.
Если, например, колеса на скорости попадут на кочку, ледяную глыбу, скользкую поверхность, руль может легко выбить из рук, и машина потеряет управление. Но даже, если речь идет об аксессуарах из кожи или синтетики, которые не скользят по ободу руля — все равно использовать их крайне опасно.
В отличие от специальных водительских перчаток из тонкого материала с открытыми пальцами, утепленное и плотное зимнее изделие никогда не обеспечит нормальную взаимосвязь человека с штурвалом. А в таких условиях уже исключена адекватная реакция на движение руля, и водитель не сможет в полной мере контролировать поведение автомобиля. Если в обычных условиях это не считается большой проблемой, то зимой на скользком покрытии такие мелочи более чем актуальны из-за риска серьезного ДТП.
Кроме того, в перчатках и тем более в варежках крайне неудобно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно, управлять различными функциями автомобиля. Если переключить подрулевой рычаг поворотника еще с горем пополам можно, то нажимать на кнопки и крутить «шайбы» крайне затруднительно. А каждый раз снимать перчатки, бросая руль, — тоже не вариант.
С другой стороны, окоченевшими от холода руками также невозможно удержать «баранку» в экстремальной ситуации. Поэтому ничего не остается, как оборудовать свою «ласточку» дополнительной функцией электрообогрева руля. Такой комплект обойдется минимум в 7000 рублей, а стоимость установки в специализированном автосервисе варьируется от 10 000 рублей до 20 000 рублей.