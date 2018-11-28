Нужна ли новой машине защита картера, предлагаемая дилерами

Далеко не все автомобили выходят на рынок с заводской защитой картера: многие производители ставят пластмассу, а некоторые и вовсе не предполагают такого элемента. Так нужен ли этот лист железа вообще? Что это — дополнительная опция, на которой зарабатывают дилеры или жизненно необходимая на наших дорогах зштука, способная защитить самый дорогой узел автомобиля — двигатель? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в вопросе, который стоит перед каждым покупателем нового автомобиля.
Прежде всего стоит разобраться с тем, что мы собрались защищать. Картер — часть силового агрегата, кнеобходимая для опоры рабочих узлов. Наделен защитной функцией, а также применяется для размещения запаса смазочных материалов. Именно нижняя часть картера — поддон — используется в качестве резервуара для моторного масла. На легковом автомобиле он зачастую является самой близкой к асфальту деталью — по нему меряют дорожный просвет. Его-то, поддон картера, нам и предлагают защитить листом металла или пластика.
Зачем это нужно? Любой сильный удар об асфальт или крепкий пень, камень или арматурину может повредить поддон: масло вытечет, мотор, поработав на сухую, заклинит. А его ремонт обойдется в разы дороже, чем кусок листовой стали, который в случае необходимости примет на себя все невзгоды русской дороги. Так что, прикручиваем? Не так быстро!
Металл или пластик
Ключевых аргументов «против» обычно приводят два. Во-первых, вес. Железка тяжеленная, а инженеры, спроектировавшие данную модель авто, вряд ли рассчитывали, что владелец добавит килограммов к и так очень тяжелому передку автомобиля — ведь там находится двигатель, а сзади — только бензобак и запаска! Есть шанс нарушить хрупкий баланс. Во-вторых, привинчивая под днище дополнительный толстый лист металла, стоит помнить, что вы своими же руками нарушаете алгоритмы охлаждения мотора. Железка-то греется!
Для полного комплекта стоит привести и третий аргумент: в крупных городах, где дорожное строительство уже давно наладили, стоит сохранить оригинальную пластиковую защиту картера, которая стоит на множестве автомобилей иностранных брендов. По той простой причине, что нагрузка и риски, которые выпадут на ее душу в городской черте, не требуют замены пластика на металл. Стальной «противень», прикрывающий мягкое «пузо» мотора, легковому автомобилю на улицах просто не нужен. Другое дело — внедорожник.
А вот если вы присмотрели кроссовер и тем более внедорожник — тут без защиты картера не обойтись. Одно неловкое движение в колее может стоить вам не только потерянного времени, но и приличных трат по маршруту «эвакуатор-сервис-кредитное отделение банка». И таких шансов на бездорожье в сотни раз больше, чем на асфальте. Но прежде, чем прикрутить лист металла, который прикроет не только двигатель, но и желательно коробку передач (у нее ведь тоже есть картер), стоит запомнить несколько правил.
Правило первое: прикрутил и забыл — не работает. Защита картера, как и любая другая защита нижней части автомобиля, требует от владельца особого внимания, причем в любое время года. Летом после каждой поездки «в пампасы» нужно тщательно промыть от грязи и забившейся травы каждый уголок — не сосчитать количество машин, которые полностью сгорели от такой беспечности своих хозяев. Зимой же туда набивается снег, замерзает, и начинается чехарда: странная работа двигателя, рывки «автомата», тяжелое переключение передач на «механике».
Второе правило касается обязательно замены масла: защиту надо снимать. Иначе есть шанс подкапливать часть слитой отработки, которая с годами превратится в гудрон и приведет к регулярному перегреву мотора. Цена вопроса не порадует никого.
И, наконец, третье: внимательно и пунктуально проверяйте крепление защиты картера при каждой возможности. Если винты ослабнут, открутятся, и защита упадет на скорости свыше 40 км/ч — случится большая беда. Машину может подбросить и даже перевернуть! Разболтанные крепления защиты становятся причиной пробитого картера куда чаще, чем ямы и камни.
Подведем итоги
Защита картера может спасти двигатель, но требует постоянного внимания. Если автомобиль не покидает городской черты, то заводского пластика будет достаточно. Но если уже запланированы пикники на берегу, обильные дачные покатушки и поездки в лес — то защиту на двигатель и трансмиссию лучше все-таки приобрести. Но после выезда в «целебные грязи» самостоятельно все промыть. Ведь никто лучше, чем сам владелец, с такой задачей не справится. Да и вину за отягчающие обстоятельства потом перекладывать не надо будет.