Нужна ли новой машине защита картера, предлагаемая дилерами

Прежде всего стоит разобраться с тем, что мы собрались защищать. Картер — часть силового агрегата, кнеобходимая для опоры рабочих узлов. Наделен защитной функцией, а также применяется для размещения запаса смазочных материалов. Именно нижняя часть картера — поддон — используется в качестве резервуара для моторного масла. На легковом автомобиле он зачастую является самой близкой к асфальту деталью — по нему меряют дорожный просвет. Его-то, поддон картера, нам и предлагают защитить листом металла или пластика.

Зачем это нужно? Любой сильный удар об асфальт или крепкий пень, камень или арматурину может повредить поддон: масло вытечет, мотор, поработав на сухую, заклинит. А его ремонт обойдется в разы дороже, чем кусок листовой стали, который в случае необходимости примет на себя все невзгоды русской дороги. Так что, прикручиваем? Не так быстро!