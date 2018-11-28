6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Даже если водитель по жизни с техникой на «вы», ему все равно придется хотя бы поверхностно изучить матчасть машины для того, чтобы его не обманули в автосервисе. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» напоминает о причинах одного из самых распространенных болезненных симптомов практически любого транспортного средства, с которым часто встречаются автовладелцы.
Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.
Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.
Колеса
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.
Амортизаторы
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.
Сайлентблоки
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
В случае повреждения сайлентблока рычага или стойки стабилизатора, их меняют целиком, причем стоимость работы сопоставима с покупкой самого рычага. В балках и подрамнике меняются только сайлентблоки. Замена переднего рычага обойдется минимум в 1200 рублей, заднего — от 1300, стоек стабилизатора от 600, втулок — от 700 «деревянных». Сменить сами сайлентблоки стоит минимум 1400 рублей.
Шаровые опоры и рулевые наконечники
Шаровые опоры и рулевые наконечники также влияют на устойчивость автомобиля в движении, и любая их неисправность приведет к нестабильному поведению машины в поворотах. Чаще всего они выходят из строя из-за разрыва пыльника, потери смазки и загрязнения шарнира. Замена рулевой тяги и рулевого наконечника обойдется от 900 рублей, а шаровой опоры — от 700 целковых.
Ступичный подшипник
Аварийно-опасный уход с прямой траектории, «блуждание» машины при поворотах может быть спровоцировано неисправностью ступичного подшипника. Как правило, этот элемент повреждается в связи с попаданием влаги и грязи через порванный пыльник. Для некоторых моделей автомобилей ступичный подшипник отдельно не продается, и ступицу приходится менять в сборе. Цена вопроса — от 1400 рублей.
Развал-схождение
Развал-схождение — это настройка углов установки колес, от которых зависит управляемость автомобиля и его устойчивость в движении. Если не все отрегулировано правильно, машину обычно также уводит с прямой траектории или она рыскает при движении рулем. Чтобы проверить настройки развала-схождения передней и задней оси потребуется выложить, как минимум, 2200 рублей.