6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.