Что делать, чтобы одежда водителя за рулём не мялась

Если вам необходимо предстать перед обществом в самом лучшем виде, а до этого общества требуется преодолеть долгий путь за рулем, то лучше тщательным образом упаковать отутюженный костюмчик в чехол и подвесить его на специальный кронштейн в салоне автомобиля.

Еще проще, если речь не идет о пиджаке, когда рубашку и брюки можно аккуратно сложить и поместить в чемодан. Но, увы, этот оптимальный вариант решения проблемы не всегда приемлем в силу различных обстоятельств, и чаще всего — из-за отсутствия возможности переодеться.

В этом случае разумным решением проблемы для всех заинтересованных водителей будет заранее выбирать одежду из тканей, которые меньше всего мнутся. Но большинство из них — синтетического или смешанного происхождения. Хотя, благодаря современным технологиям изготовления и особому переплетению волокон некоторые виды натурального текстиля также очень хорошо держат форму и практически не мнутся.