Что делать, чтобы одежда водителя за рулём не мялась

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Чем дольше человек сидит, тем больше мнется его одежда, и зачастую это становится ощутимой проблемой для многих водителей, которым по роду деятельности необходимо соблюдать определенный дресс-код. А с наступлением теплого сезона, когда пальто и куртки откладываются в дальний угол гардероба, это становится еще актуальнее.
Иван Флягин

Если вам необходимо предстать перед обществом в самом лучшем виде, а до этого общества требуется преодолеть долгий путь за рулем, то лучше тщательным образом упаковать отутюженный костюмчик в чехол и подвесить его на специальный кронштейн в салоне автомобиля.

Еще проще, если речь не идет о пиджаке, когда рубашку и брюки можно аккуратно сложить и поместить в чемодан. Но, увы, этот оптимальный вариант решения проблемы не всегда приемлем в силу различных обстоятельств, и чаще всего — из-за отсутствия возможности переодеться.

В этом случае разумным решением проблемы для всех заинтересованных водителей будет заранее выбирать одежду из тканей, которые меньше всего мнутся. Но большинство из них — синтетического или смешанного происхождения. Хотя, благодаря современным технологиям изготовления и особому переплетению волокон некоторые виды натурального текстиля также очень хорошо держат форму и практически не мнутся.

В перечень наиболее простых в уходе материалов для одежды входит полиэстер, нейлон, ацетат, деним, шерсть и смесовые (смешанные) ткани. А легче всего мнется лен, хлопок, натуральный шелк, вискозный штапель, атлас, шифон. Для того, чтобы проверить свойство ткани сохранять форму, достаточно сильно сжать ее в ладони и подержать секунд десять-пятнадцать. В результате можно увидеть, как она восстанавливается, и остаются ли на ней заломы.

Если же, все-таки вы носите одежду из капризных натуральных материалов, то стирать такие вещи рекомендуется с крахмалосодержащими средствами. Еще один способ — перед тем, как их гладить, следует обработать поверхность специальными средствами, помогающими сохранять форму.

Крахмальная эмульсия под воздействием высокой температуры покрывает материал твердой, но воздухопроницаемой пленкой, которая защищает структуру ткани не только от заломов, но и от быстрого загрязнения. Но имейте в виду, что крахмалить не рекомендуется вещи темных оттенков и одежду из синтетических тканей.

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21 марта 2019
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