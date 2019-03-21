Что делать, если на парковке вход в машину заблокирован чужим авто

Фото www.fema.gov
Портал «АвтоВзгляд» уже разбирался в ситуации, когда вашей машине преградили выезд с парковки. Такое случается регулярно — в связи с тотальной нехваткой парковочного пространства водители бросают свои авто как хотят и где хотят, блокируя движение. Но что делать, если вдруг на стоянке вы обнаружили, что кто-то припарковался впритык к водительской двери вашего авто и сесть за руль нет никакой возможности?
Иван Флягин

Чаще всего это происходит при перпендикулярной парковке, когда соседний автомобиль швартуется слишком близко к левому борту вашей машины. Иногда водитель не оставляет попыток пролезть за руль, отчаянно упираясь дверью в кузов соседнего авто и оставляя там царапины и вмятины. А нередко некоторые умники паркуются настолько близко к соседу, что даже самые субтильные персонажи не имеют возможности протиснуться между машинами.

В такой ситуации, конечно, можно проникнуть в салон с другого борта, но в некоторых моделях для того, чтобы переместиться с переднего пассажирского сидения на водительское, необходимо владеть отменной мышечной растяжкой, а иногда требуется и вовсе быть гимнастом или акробатом. Но зачастую и с противоположной стороны двери авто оказываются также заблокированы.

Как известно, опытные водители все чаще по умолчанию паркуются правым боротом своего авто впритык к правому борту соседнего, что вполне логично. Ведь когда при перпендикулярной парковке машины располагаются подобным образом в шахматном порядке, это существенно экономит пространство на стоянке. Но, увы, всегда найдется персонаж, который нарушит гармонию и приткнется своим правым бортом вплотную в чужому левому.

И хорошо, если человек догадается оставить номер телефона под лобовым стеклом, чтобы при необходимости отъехать. Но многие не удосуживаются это делать, совсем «не догоняя», что создать препятствие для движения другого авто можно не только, преградив ему путь спереди или сзади, но и причалив вплотную сбоку.

А в ПДД черным по белому написано, что гражданам запрещено останавливать машины в местах, где это создаст условия, «невозможные для движения других транспортных средств» (пункт 12.4 ПДД). Поскольку серийный автомобиль без водителя пока еще ездить не умеет, формулировка Правил вполне соответствует описанной ситуации. В этом случае нарушитель может заплатить штраф в размере 2000 рублей, а в Москве и Питере — 3000 (пункты 12.19.4 и 12.19.6 КоАП)

Вы имеете право вызвать сотрудников ГИБДД, которые в отсутствии водителя должны вызвать эвакуатор для транспортировки автомобиля нарушителя на штрафстоянку. Только в подобных обстоятельствах может возникнуть много «но». Во-первых, вам придется доказать, что вы приехали на парковку раньше, чем сосед и что сами по каким-то причинам не припарковались впритык к нему левым бортом, выйдя через правую дверь. Во-вторых получается, что факт указанного нарушения напрямую зависит от телосложения водителя.

Ведь ПДД не фиксируют конкретное расстояние между машинами при перпендикулярной парковке. Это предусмотрено только в Строительных нормах и правилах (СНИП), где сказано, что на стоянках пространство между легковыми автомобилями по бокам должно составлять 70 см при том, что ширина парковочного места — 2,5 м, а длина — 5,3 м.

Так что, если вашу машину подперли с обеих сторон, все-таки лучше дождаться одного из водителей и впредь стараться парковаться на перепендекулярной стоянке с края, либо оставлять машину параллельно бордюру.

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21 марта 2019
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