Что делать, если на парковке вход в машину заблокирован чужим авто

Чаще всего это происходит при перпендикулярной парковке, когда соседний автомобиль швартуется слишком близко к левому борту вашей машины. Иногда водитель не оставляет попыток пролезть за руль, отчаянно упираясь дверью в кузов соседнего авто и оставляя там царапины и вмятины. А нередко некоторые умники паркуются настолько близко к соседу, что даже самые субтильные персонажи не имеют возможности протиснуться между машинами.
В такой ситуации, конечно, можно проникнуть в салон с другого борта, но в некоторых моделях для того, чтобы переместиться с переднего пассажирского сидения на водительское, необходимо владеть отменной мышечной растяжкой, а иногда требуется и вовсе быть гимнастом или акробатом. Но зачастую и с противоположной стороны двери авто оказываются также заблокированы.