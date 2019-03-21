Что делать, если на парковке вход в машину заблокирован чужим авто

Как известно, опытные водители все чаще по умолчанию паркуются правым боротом своего авто впритык к правому борту соседнего, что вполне логично. Ведь когда при перпендикулярной парковке машины располагаются подобным образом в шахматном порядке, это существенно экономит пространство на стоянке. Но, увы, всегда найдется персонаж, который нарушит гармонию и приткнется своим правым бортом вплотную в чужому левому.

И хорошо, если человек догадается оставить номер телефона под лобовым стеклом, чтобы при необходимости отъехать. Но многие не удосуживаются это делать, совсем «не догоняя», что создать препятствие для движения другого авто можно не только, преградив ему путь спереди или сзади, но и причалив вплотную сбоку.

А в ПДД черным по белому написано, что гражданам запрещено останавливать машины в местах, где это создаст условия, «невозможные для движения других транспортных средств» (пункт 12.4 ПДД). Поскольку серийный автомобиль без водителя пока еще ездить не умеет, формулировка Правил вполне соответствует описанной ситуации. В этом случае нарушитель может заплатить штраф в размере 2000 рублей, а в Москве и Питере — 3000 (пункты 12.19.4 и 12.19.6 КоАП)