Тест-драйв Jeep Compass: стрелка в правильном направлении

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Время неумолимо, и былое торжество незыблемых традиций внутри клана Jeep уже ушло в историю. В нынешнем семействе выжил единственный консерватор — Wrangler, который еще хранит осанку своих легендарных предков. А остальные представители рода напоминают о своей прославленной фамилии лишь изящным логотипом и решеткой радиатора с характерным рисунком. Мир уже привык, что Jeep стал респектабельным городским кроссовером, таким как новый Jeep Compass.
Денис Халфин

Впрочем, ностальгировать и брюзжать на эту тему уже поздно, да и бесполезно. Если принять правила игры современного автопрома, то легко согласиться, что развитие модельного ряда Jeep благополучно продолжается и далеко не в самую худшую сторону. В этом можно убедиться, познакомившись с последним поколением Jeep Compass. По крайней мере позитивные изменения уж точно будут очевидны для тех, кому довелось эксплуатировать автомобиль предыдущей генерации.

Предшественник держался на мировом рынке более десяти лет и пережил единственный рестайлинг. Но в обоих вариантах первого «Компасса» было спорно все — и внешность, и характер. В то время как новая версия, построенная на общей платформе с Renagade, не только выглядит привлекательнее, но и радует своим сговорчивым характером и адекватным поведением.

О вкусах не спорят

Глядя на экстерьер нынешнего Jeep Compass, полностью соглашаешься с известным выражением: «о вкусах не спорят». С дизайнерами из концерна Fiat Chrysler Automobiles действительно не возникает желания спорить о вкусах, потому что к самодостаточной внешности этого персонажа, придраться совсем трудно, да и незачем — здесь все на своих местах. Да, интеллигентного вида крепыш сильно напоминает старших собратьев Cherokee и Grand Cherokee, но от этого он не выглядит менее гармонично и респектабельно.

Полное спокойствие

Салон Compass также во многом схож с интерьером Cherokee. Дизайнеры обошлись без вычурного хайтека и нарочитого консерватизма, в результате декор излучают предельное спокойствие и глаз ничем не мозолит. Что касается эргономики, то скажем прямо — здесь не все идеально: спидометр явно перегружен разметкой; не очень удобно расположен блок климат-контроля в нижней части центральной консоли; чтобы отрегулировать температуру необходимо целиться в кнопки пальцем, отвлекаясь от дороги. Традиционные кругляши были бы к месту.

Не слишком гостеприимной оказались коротковатая подушка водительского сидения, хотя к широкой спинке претензий нет. Впрочем, все эти мелочи совсем некритичны, к ним можно привыкнуть и с этим легко ужиться, тем более здесь еще есть на что обратить внимание.

Например, не возникло никаких недомолвок с интрефейсом умной мультимедийной системы Uconnect четвертого поколения, с которой приходилось общаться через красивый и предельно отзывчивый интерактивный экран диагональю 8,4 дюйма.

Задний диван отличается удобным профилем, и с комфортом здесь проблем нет, хотя не исключено, что рослым пассажирам будет тесновато в ногах. Зато к их услугам откидной подлокотник, отдельные воздуховоды, USB-портал и розетка. Объем багажника у кроссовера составляет 368 л, и это далеко не выдающийся параметр в классе.

Тигровая акула

Кто-то и не подозревает, что внутри Jeep Compass притаилась тигровая акула — Tigershark. Именно так называется бензиновый мотор объемом 2,4 л мощностью 150 л. с., которым укомплектован тестовый автомобиль. В паре с ним работает девятиступенчатый «автомат», и слаженная работа этого тандема откровенно порадовала — «Компасс» двигается со знанием дела, а управлять им — одно удовольствие.

Инженеры на совесть постарались не только с шумоизоляцией, но и адекватно настроили руль и обеспечили сбалансированную работу подвески. Кроссовер предельно предсказуем в любых режимах движения, он охотно подстраивается под различную манеру вождения, и демонстрирует на удивление стабильное поведение на дугах и скоростных поворотах.

Темпераментный разгон дает повод сомневаться, что местная «тигровая акула» заряжена всего 150 лошадями. Тяги под педалью газа хватает за глаза, коробка работает как секундомер, энергоемкая подвеска неровности асфальта отрабатывает на «отлично» — одним словом, стрелка у этого «Компаса» на месте и держит самый правильный курс.

На российском рынке уже в базовой версии кроссовер укомплектован системой полного привода Active Drive с отключаемой задней осью и функцией Selec-Terrain с четырьмя режимами движения Auto, Snow, Mud и Sand.

Гены предков напоминают о себе клиренсом в 208 мм, короткими свесами и энергоемкой внедорожной подвеской. О своем происхождении он уверенно напомнил на кочках и ямах припорошенной снегом грунтовки. «Компасс» легко форсировал сугробы (хоть и не слишком глубокие) и не терялся на скользком покрытии.

Это явно мужской автомобиль, готовый прописаться не только в каменных джунглях, но и далеко за городом в условиях умеренного бездорожья. Jeep Compass станет надежной и комфортной крепостью, например, для активной и непоседливой фермерской семьи. Особенно, если она готова платить за логотип легендарной марки.

На нашем рынке модель предлагается с богатым списком оснащения по стартовой цене 2 149 000 рублей. Топовый вариант Compass Trailhawk со 175-сильным мотором и повышенным внедорожным потенциалом обойдется минимум в 2 459 000 рублей.

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21 марта 2019
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