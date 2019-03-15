Тест-драйв Jeep Compass: стрелка в правильном направлении

Впрочем, ностальгировать и брюзжать на эту тему уже поздно, да и бесполезно. Если принять правила игры современного автопрома, то легко согласиться, что развитие модельного ряда Jeep благополучно продолжается и далеко не в самую худшую сторону. В этом можно убедиться, познакомившись с последним поколением Jeep Compass. По крайней мере позитивные изменения уж точно будут очевидны для тех, кому довелось эксплуатировать автомобиль предыдущей генерации.

Предшественник держался на мировом рынке более десяти лет и пережил единственный рестайлинг. Но в обоих вариантах первого «Компасса» было спорно все — и внешность, и характер. В то время как новая версия, построенная на общей платформе с Renagade, не только выглядит привлекательнее, но и радует своим сговорчивым характером и адекватным поведением.

О вкусах не спорят

Глядя на экстерьер нынешнего Jeep Compass, полностью соглашаешься с известным выражением: «о вкусах не спорят». С дизайнерами из концерна Fiat Chrysler Automobiles действительно не возникает желания спорить о вкусах, потому что к самодостаточной внешности этого персонажа, придраться совсем трудно, да и незачем — здесь все на своих местах. Да, интеллигентного вида крепыш сильно напоминает старших собратьев Cherokee и Grand Cherokee, но от этого он не выглядит менее гармонично и респектабельно.