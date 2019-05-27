Отчего машина может перевернуться во время движения

Несмотря на то, что мировой автопром неустанно совершенствует конструкции современных машин и создает их максимально устойчивыми, вероятность на ходу «поставить» автомобиль на бок или на крышу все равно велика. К таким пируэтам более склонны внедорожники и кроссоверы с большим клиренсом, у которых завышен центр массы. Впрочем, чтобы перевернуть обычную легковушку также большого ума не надо.
По законам физики потеря устойчивости автомобиля связана с резким перераспределением веса в сторону, обратную направлению движения. Как следствие, он переворачивается. В основном это происходит на большой скорости, когда машину заносит при резком изменении направления.