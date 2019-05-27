Отчего машина может перевернуться во время движения

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ДТП, при которых автомобиль переворачивается, чреваты самыми опасными последствиями. Далеко не всем участникам подобных аварий удается выжить. По каким причинам автомобиль теряет устойчивость во время движения и переворачивается, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Несмотря на то, что мировой автопром неустанно совершенствует конструкции современных машин и создает их максимально устойчивыми, вероятность на ходу «поставить» автомобиль на бок или на крышу все равно велика. К таким пируэтам более склонны внедорожники и кроссоверы с большим клиренсом, у которых завышен центр массы. Впрочем, чтобы перевернуть обычную легковушку также большого ума не надо.

По законам физики потеря устойчивости автомобиля связана с резким перераспределением веса в сторону, обратную направлению движения. Как следствие, он переворачивается. В основном это происходит на большой скорости, когда машину заносит при резком изменении направления.

Переворот может спровоцировать экстренное торможение, интенсивный разгон или крутой скоростной поворот. Частенько не обходится дело без помощи таких внешних факторов, как удар при столкновении, наезд на препятствие или скользкое покрытие.

Кроме того, потерю устойчивости может спровоцировать техническое состояние — неисправности подвески, неправильное давление воздуха в шинах, нестандартный размер колес, перегруженный кузов. В последнем случае машина рискует перевернуться не только из-за смещения центра тяжести, но еще в связи с тем, что подвеска и рулевое управление в навьюченном автомобиле работают менее эффективно. Особенно уязвима в этом отношении машина с тяжелым и крупногабаритным грузом в багажнике на крыше.

В преддверии туристического сезона нелишним будет напомнить, что, при загрузке машины нужно равномерно распределять груз по всему кузову. А управляя тяжелым автомобилем, не стоит бездумно давить на газ, резко разгоняться и экстренно тормозить. В повороты следует входить плавно, иначе в одно мгновение вы можете оказаться в кювете, сидя за рулем вниз головой.

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27 мая 2019
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