Что будет, если перекачать колесо машины

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Каждый водитель знает, что в арке водительской двери есть точная инструкция по давлению внутри каждого колеса, исходя из его радиуса, развесовки автомобиля и многим другим инженерным параметрам. А что будет, если эти цифры проигнорировать?
Эдуард Раскин

Хитер народ наш на выдумку да на экономию, потому ищет пути «сокращения издержек», не отвлекаясь даже на сон. Правда, скорость, с которой дорожает топливо, настолько велика, что многие проверенные методики за ней не поспевают. И начинаются опасные эксперименты. Так вышло и с шинами: мол, если перекачать колеса, то «аппетит» авто заметно снизится, а набор скорости будет проистекать заметно легче. Всесторонне выгодная история! Айда за насосом!

Увы, в действительности все несколько иначе. Во-первых, если серьезно перекачать колесо, то оно еще в период упражнений с насосом рванет с потрясающей воображение и кишечник силой. Упаси Господи от такого эксперимента непосредственно на автомобиле — пострадают стекла и кузовные детали, а отстирав штаны, придется пойти на серьезные инвестиции в авто. Вернее — на глобальную реставрацию.

Во-вторых, даже незначительные эксперименты с давлением могут позволить себе обладатели новых шин. Дело в том, что корд — силовая структура «резины» — с годами изнашивается и не потерпит к себе такого «панибратства». Недокачал или переусердствовал — получи грыжу или дыру с кулак. На шиномонтаже лишь разведут руками — такое не лечится.

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Ну и наконец, в-третьих: перекачанные шины передают все невзгоды поверхности непосредственно на руль и рычаги, вызывая не только дискомфорт и тряску, но и глобальный износ подвески. Машина начинает «рыскать» и козлить на каждой кочке. Избыток давления ведет к приближению эффекта заноса, ведь пятно контакта с дорогой уменьшается прямо пропорционально превышению «прописного» количества атмосфер. Четвертый пункт ставит крест на экономии: перекачанные шины быстро изнашиваются по центру протектора и требуют скорой замены. Такие траты экономией на бензине не отбиваются.

Если речь заходит о действительной и безопасной экономии, то начинать программу по сокращению топливных издержек следует в магазине: современные высокотехнологичные шины в действительности позволяют значительно сократить расходы на АЗС за счет конструкции. А продолжить свой путь к уменьшению расхода нужно на шиномонтаже: только отбалансированное на диске колесо может крутиться по верному и оттого экономичному радиусу. Самостоятельное же изменение давления в ту или иную сторону от заводских индексов ни к чему, кроме дополнительных трат, не приведет.

автосервис, ремонт, шины, покрышки, техническое обслуживание
27 мая 2019
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