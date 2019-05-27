Что будет, если перекачать колесо машины

Хитер народ наш на выдумку да на экономию, потому ищет пути «сокращения издержек», не отвлекаясь даже на сон. Правда, скорость, с которой дорожает топливо, настолько велика, что многие проверенные методики за ней не поспевают. И начинаются опасные эксперименты. Так вышло и с шинами: мол, если перекачать колеса, то «аппетит» авто заметно снизится, а набор скорости будет проистекать заметно легче. Всесторонне выгодная история! Айда за насосом!

Увы, в действительности все несколько иначе. Во-первых, если серьезно перекачать колесо, то оно еще в период упражнений с насосом рванет с потрясающей воображение и кишечник силой. Упаси Господи от такого эксперимента непосредственно на автомобиле — пострадают стекла и кузовные детали, а отстирав штаны, придется пойти на серьезные инвестиции в авто. Вернее — на глобальную реставрацию.

Во-вторых, даже незначительные эксперименты с давлением могут позволить себе обладатели новых шин. Дело в том, что корд — силовая структура «резины» — с годами изнашивается и не потерпит к себе такого «панибратства». Недокачал или переусердствовал — получи грыжу или дыру с кулак. На шиномонтаже лишь разведут руками — такое не лечится.