Как ГИБДД лишает водителей прав за обгон в разрешенном месте

Мало, кто из водителей знает, что не всегда можно совершать обгон даже в случае, когда отсутствует запрещающий знак 3.20 «Обгон запрещен», а линия разметки — прерывистая. Еще меньше «рулевых» имеют представление о том, что выкатившись в разрешенном месте на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, можно в мгновение ока превратиться в пешехода. Причем на вполне себе законных основаниях. Не верите?

Между тем, порой абсурдные и козыряющие очевидными пробелами Правила дорожного движения в ряде случаев запрещают обгон там, где фактически этот маневр разрешен. Как такое возможно? Объясняем.