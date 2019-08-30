Как ГИБДД лишает водителей прав за обгон в разрешенном месте

Фото: АвтоВзгляд
Вереница легковых машин обгоняет караван грузовиков — самая обычная ситуация на трассе, хотя и крайне опасная. Ведь за впереди идущим по «встречке» авто ничего не видно. А если их несколько, то и подавно. Поэтому не зря ПДД запрещает такие маневры, а ГИБДД — отбирает «права».
Вячеслав Василенко

Мало, кто из водителей знает, что не всегда можно совершать обгон даже в случае, когда отсутствует запрещающий знак 3.20 «Обгон запрещен», а линия разметки — прерывистая. Еще меньше «рулевых» имеют представление о том, что выкатившись в разрешенном месте на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, можно в мгновение ока превратиться в пешехода. Причем на вполне себе законных основаниях. Не верите?

Между тем, порой абсурдные и козыряющие очевидными пробелами Правила дорожного движения в ряде случаев запрещают обгон там, где фактически этот маневр разрешен. Как такое возможно? Объясняем.

Согласно п.1.2 ПДД, обгоном считается «опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу». Вроде бы ничего нового, да? Но только непонятно, почему же водители массово игнорируют ст.11.2 ПДД, где русским по белому написано, когда шоферу строго-настрого запрещается выходить на обгон.

Говоря точнее, то совершать этот маневр водителю нельзя, если «транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия; транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; следующее за ним транспортное средство начало обгон; по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу». Иными словами, групповой обгон запрещен!

Выезжать на «встречку» можно только, когда на ней нет машин — вне зависимости от того, в каком направлении они едут. Да и пытаться опередить того, кто уже включил левый «поворотник», тоже не стоит.

В противном случае, инспекторы ГИБДД с радостью привлекут вас к ответственности по ст. 12.15 Административного кодекса — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Причем безальтернативно применят п. 4 данной статьи и выпишут протокол о «выезде в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления».

А это в лучшем случае штраф в размере 5000 рублей (и то — если в течение года водителя не «ловили» за «встречку»), а в худшем — лишение управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. Только не говорите, что это станет для вас неожиданностью.

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30 августа 2019
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