Lotus готовит к премьере первый в истории марки кроссовер

Изображения первого кроссовера марки Lotus появлялись в сети еще в 2017 году, но только теперь опубликованы официальные патентные эскизы. Сей факт говорит о том, что автомобиль практически готов к дебюту.

На данный момент известно, что Lotus Type 132 получит 800-вольтовую тяговую батарею емкостью от 92 до 120 киловатт-часов и будет разгоняться до сотни меньше, чем за 3 секунды. Ожидаемая мощность силовой установки — 700 л. с.

Что касается платформы Evolution, то это самая важная из четырех новых архитектур Lotus с точки зрения планируемых объемов продаж. Она позволяет проектировать автомобили с колесной базой от 2889 до 3100 мм.

Производство Lotus Type 132 наладят на предприятии в китайском Ухане. Там же станут собирать еще три электрокара, о которых пока мало, что известно.