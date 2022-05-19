Почему весной вдруг может подняться уровень антифриза в расширительном бачке

Когда уровень антифриза повышается при прогреве двигателя, это абсолютно нормально. А вот когда жидкости в бачке становится слишком много, нужно насторожиться, ведь это может говорить о серьезных проблемах.
Одной из причин неполадок станет воздушная пробка в системе охлаждения. Она и приводит к повышению давления и выдавливанию антифриза. А воздух в системе может появиться из-за разгерметизации трубок и шлангов. Дело в том, что весной нередки резкие перепады температуры. Ночью ударит мороз, а днем уже тепло. В холод размеры соединений уменьшаются, падает давление в системе, вот и случается подсос воздуха. И чем машина старше, тем выше этот риск, ведь трубки уже потеряли эластичность, а то и потрескались. От такой воздушной пробки может плохо работать термостат или «печка», так что от нее надо избавляться.
Еще одна причина пробки — ошибки при замене или доливе антифриза. Если его заливали слишком быстро, то воздух просто не успел полностью выйти из системы. Так что, даже поменяв жидкость перед летним сезоном, у водителя могут возникнуть проблемы.
Идем дальше. Нередко после зимы в подкапотном пространстве скапливается много грязи, а еще сильно забиваются радиаторы двигателя и кондиционера. Забитые радиаторы затрудняют охлаждение, а грязь может вывести из строя датчик температуры. От этого весной, когда скорости и нагрузки на мотор возрастают, может случиться перегрев.
Это очень серьезная проблема, ведь если мотор алюминиевый, да еще без чугунных гильз, то головку блока может «повести» и тогда двигателю грозит дорогой ремонт. А то и хуже: придется покупать контрактный силовой агрегат, из-за того, что старый неремонтопригоден.
Еще одна причина — повреждение прокладки головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения начинают попадать выхлопные газы, которые и выдавливают жидкость. Для многих водителей сейчас это стало именно весенним сюрпризом. Дело в том, что в этом году многие приобрели подержанные машины в конце зимы, либо начале весны, дабы куда-то «пристроить» обесценивающиеся рубли. Покупки делали в спешке, вот теперь и жалеют.
Можно дать лишь один совет: открутите пробку маслозаливной горловины и осмотрите ее. Если на ней есть белый налет, то прокладку точно надо менять.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM