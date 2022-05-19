Почему весной вдруг может подняться уровень антифриза в расширительном бачке

Когда уровень антифриза повышается при прогреве двигателя, это абсолютно нормально. А вот когда жидкости в бачке становится слишком много, нужно насторожиться, ведь это может говорить о серьезных проблемах.

Одной из причин неполадок станет воздушная пробка в системе охлаждения. Она и приводит к повышению давления и выдавливанию антифриза. А воздух в системе может появиться из-за разгерметизации трубок и шлангов. Дело в том, что весной нередки резкие перепады температуры. Ночью ударит мороз, а днем уже тепло. В холод размеры соединений уменьшаются, падает давление в системе, вот и случается подсос воздуха. И чем машина старше, тем выше этот риск, ведь трубки уже потеряли эластичность, а то и потрескались. От такой воздушной пробки может плохо работать термостат или «печка», так что от нее надо избавляться.

Еще одна причина пробки — ошибки при замене или доливе антифриза. Если его заливали слишком быстро, то воздух просто не успел полностью выйти из системы. Так что, даже поменяв жидкость перед летним сезоном, у водителя могут возникнуть проблемы.