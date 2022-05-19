Почему обязательно следует снимать декоративные колпачки с колесных болтов

Обычно к колпачкам прикладывают специальный съемник, дабы их можно было быстро демонтировать. Но этот съемник легко потерять или сломать, да и зимой он не поможет. На колеса летит снежно-водяная каша, которая застывает в мороз и «прихватывает» колпачок. Да так, что приходится доставать пассатижи для быстрого демонтажа этих «украшательств». Кстати, таким же способом колпачки снимают и на шиномонтаже. Так что они быстро теряют товарный вид.

Проблемы появляются и тогда, когда водитель пробил колесо на трассе. Пока не демонтируешь колпачки, штатным баллонным ключом колесные гайки или болты не открутить. А если под рукой нет инструмента, такая простая операция, как замена колеса превращается в сложный квест.

Бывали случаи, когда водитель просто терял терпение и вызывал эвакуатор, дабы отвезти автомобиль в сервис для замены колеса. Конечно же, это потребовало много времени и денег. А виновниками оказались простые копеечные детали, которые просто немного «закисли».