Почему обязательно следует снимать декоративные колпачки с колесных болтов

Обычно к колпачкам прикладывают специальный съемник, дабы их можно было быстро демонтировать. Но этот съемник легко потерять или сломать, да и зимой он не поможет. На колеса летит снежно-водяная каша, которая застывает в мороз и «прихватывает» колпачок. Да так, что приходится доставать пассатижи для быстрого демонтажа этих «украшательств». Кстати, таким же способом колпачки снимают и на шиномонтаже. Так что они быстро теряют товарный вид.
Проблемы появляются и тогда, когда водитель пробил колесо на трассе. Пока не демонтируешь колпачки, штатным баллонным ключом колесные гайки или болты не открутить. А если под рукой нет инструмента, такая простая операция, как замена колеса превращается в сложный квест.
Бывали случаи, когда водитель просто терял терпение и вызывал эвакуатор, дабы отвезти автомобиль в сервис для замены колеса. Конечно же, это потребовало много времени и денег. А виновниками оказались простые копеечные детали, которые просто немного «закисли».
Кстати, такая вот неприятность может закончиться и серьезной аварией. Даже если водитель сумел съехать на обочину, его может не заметить человек в другом автомобиле и задеть. Ведь быстро поменять колесо не получится. Придется долго сидеть, согнувшись в три погибели, снимая с болтов пластик. В результате есть риск возникновения серьезного ДТП с нанесением вреда здоровью.
А если нужного инструмента не оказалось, колпачки приходится расковыривать или срезать, а это мучительный процесс. Но бывает и обратная ситуация. Колпачки со временем ослабевают и начинают вылетать. Этим славятся, например, такие автомобили, как Opel Astra, Skoda Yeti и даже дорогой Jeep. Владельцы, которые не могут смириться с потерями, «сажают» колпачки на герметик. А это еще сильнее усложняет их демонтаж. А дабы избежать проблем, лучше снять эти бестолковые маленькие примочки, которые способны доставить большие неприятности.
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