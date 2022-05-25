Как автовладельцы «попадают на деньги» из-за адаптивного круиз-контроля в городе

Адаптивый круиз-контроль — удобная штука, привыкнув к наличию которой в авто, начинаешь пользоваться почти постоянно. Система состоит из радара, смонтированного в передней части машины и подключенного к ее электронным «мозгам». «Зацепившись» радиосигналом за корму впереди идущего транспорта, система управляет работой мотора и трансмиссии так, чтобы поддерживать установленное расстояние до машины-лидера.
Все это расслабляет водителя: про газ/тормоз можно вообще забыть — знай только руль придерживай. На шоссе автомобилист еще более-менее ощущает опасность и старается контролировать работу адаптивного круиз-контроля: ведь в случае аварийной ситуации на большой скорости надежды на адекватную помощь со стороны электронных мозгов не много.
Зато в городе с включенным «круизом» кажется, что можно вообще ни о чем не думать. Но это на первый взгляд. Именно в городском движении работающий адаптивный круиз-контроль легко становится причиной ДТП. Все дело в скорости его реакции на изменяющуюся обстановку вокруг машины. Например, при езде в пробке в ритме «старт-стоп-старт-стоп» случается, что в процессе набора вашей машиной скорости, впереди идущее авто резко уходит в соседнюю полосу. Ну надоело ее водителю «плестись» вместе с вами.
Ваш тугодум-«круиз» видит, что впереди открылось дополнительное пространство, включает «первую космическую», но не успевает сообразить, что дальше-то за ним — корма практически стоящей машины. Если водитель не видит всего этого, витая в облаках или «тупя в телефончик», его машина, ведомая «интеллектуальным ассистентом», скорее всего воткнется в багажник коллеги по ряду. Да, в последний момент электроника может опомниться и попробует затормозить. Но далеко не факт, что у нее это получится. Особенно если под колесами — лед или зимняя слякоть.
Чтобы избежать подобного развития ситуации и дать автомобильным «мозгам» лишнее время «на подумать», некоторые автовладельцы программируют «круиз» на очень большую дистанцию до впереди идущего авто. В «пробке» это означает, что в столь внушительный интервал неизбежно будут пытаться встроиться авто из других рядов. Их водители таким образом наивно пытаются преодолеть затор чуть быстрее. И регулярно это будет приводить к следующему. Ваша машина начинает набор скорости, обнаружив, что ряд тронулся. Но в этот момент перед вами в полосу влезает шибко шустрый коллега из соседней. Электроника вашего ТС не успевает сообразить и сбросить скорость. В итоге — авария.
Причем в обоих описанных выше случаях виноватым признают, скорее всего, легкомысленного любителя адаптивного круиз контроля — поскольку именно его авто окажется «ударником» в ДТП. Соответственно, именно он или его страховая компания будут «оплачивать банкет» для пострадавших. Поэтому, в случае «рваного» ритма движения в заторе, умной электроникой лучше не пользоваться: она пока еще не настолько совершенна, чтобы купировать любые аварийные ситуации.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM