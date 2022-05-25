Как автовладельцы «попадают на деньги» из-за адаптивного круиз-контроля в городе

Адаптивый круиз-контроль — удобная штука, привыкнув к наличию которой в авто, начинаешь пользоваться почти постоянно. Система состоит из радара, смонтированного в передней части машины и подключенного к ее электронным «мозгам». «Зацепившись» радиосигналом за корму впереди идущего транспорта, система управляет работой мотора и трансмиссии так, чтобы поддерживать установленное расстояние до машины-лидера.

Все это расслабляет водителя: про газ/тормоз можно вообще забыть — знай только руль придерживай. На шоссе автомобилист еще более-менее ощущает опасность и старается контролировать работу адаптивного круиз-контроля: ведь в случае аварийной ситуации на большой скорости надежды на адекватную помощь со стороны электронных мозгов не много.

Зато в городе с включенным «круизом» кажется, что можно вообще ни о чем не думать. Но это на первый взгляд. Именно в городском движении работающий адаптивный круиз-контроль легко становится причиной ДТП. Все дело в скорости его реакции на изменяющуюся обстановку вокруг машины. Например, при езде в пробке в ритме «старт-стоп-старт-стоп» случается, что в процессе набора вашей машиной скорости, впереди идущее авто резко уходит в соседнюю полосу. Ну надоело ее водителю «плестись» вместе с вами.