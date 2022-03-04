«Американский» десант: сравнительный тест-драйв Toyota Highlander и Volkswagen Teramont

Любопытно сравнивать в нынешней России, где США стало принято считать «империей зла», две модели-одноклассницы, изначально создававшиеся для американского рынка. С кроссоверами Toyota Highlander и Volkswagen Teramont дело обстоит именно так. Главный рынок сбыта обеих моделей — за океаном, а на российский они попадают постольку-поскольку. Хотя такие машины и у нас любят, несмотря ни на какие санкции. Например, первые партии японского Highlander текущего поколения — 2021 года — были раскуплены еще на стадии предзаказов.

Что же касается немецкого Teramont, то у него нет той ауры, которая заставляет россиян во все времена, словно заведенных сметать в автосалонах практически любые поноприводные авто с шильдиком Toyota. Этого большого «европейца» покупали у нас ни шатко ни валко. Настолько, что в 2020 году его перестали к нам ввозить, хотя Volkswagen и не делал тогда официальных заявлений о выводе модели с российского рынка. А в конце года 2021-го к нам приехал уже рестайлинговый Volkswagen Teramont. И продавался он у нас стал очень даже неплохо — особенно на волне тотального дефицита новых автомобилей. По крайней мере, до известных событий на Украине продавался.