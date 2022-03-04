«Американский» десант: сравнительный тест-драйв Toyota Highlander и Volkswagen Teramont

Любопытно сравнивать в нынешней России, где США стало принято считать «империей зла», две модели-одноклассницы, изначально создававшиеся для американского рынка. С кроссоверами Toyota Highlander и Volkswagen Teramont дело обстоит именно так. Главный рынок сбыта обеих моделей — за океаном, а на российский они попадают постольку-поскольку. Хотя такие машины и у нас любят, несмотря ни на какие санкции. Например, первые партии японского Highlander текущего поколения — 2021 года — были раскуплены еще на стадии предзаказов.
Что же касается немецкого Teramont, то у него нет той ауры, которая заставляет россиян во все времена, словно заведенных сметать в автосалонах практически любые поноприводные авто с шильдиком Toyota. Этого большого «европейца» покупали у нас ни шатко ни валко. Настолько, что в 2020 году его перестали к нам ввозить, хотя Volkswagen и не делал тогда официальных заявлений о выводе модели с российского рынка. А в конце года 2021-го к нам приехал уже рестайлинговый Volkswagen Teramont. И продавался он у нас стал очень даже неплохо — особенно на волне тотального дефицита новых автомобилей. По крайней мере, до известных событий на Украине продавался.
Что же эти «американцы» могут предложить российскому автомобилисту? Для начала — совершенно разный дизайн и подход к «кроссоверостроению» — «япония» против «немцев». Отсюда все различия. Если вам больше по душе округлости-выпуклости кузова и узковатый «разрез фар» Highlander, значит вам ближе «азиатская кухня». А коли заглядываетесь на Teramont, с его бросающимся в глаза «кубизмом» профиля и подчеркнутой «параллелограммностью» форм головной оптики — вам в клуб законченных германофилов.
Никаких «оттенков серого» между этими позициями быть не может. Уж слишком радикально разные по своей сути Toyota Highlander и Volkswagen Teramont: невозможно сказать, кто из них симпатичнее — их эстетика в принципе не пересекается. И это замечательно! Лично я по-настоящему расстроюсь, если (или, не дай Бог, когда!) пойму, что перестал видеть серьезные различия между авто с азиатскими и европейскими корнями. Пусть и сделанных для одного и того же империалистического рынка.
Внутри кроссоверов все также, как и снаружи — абсолютно по-разному, но при этом четко «по-американски». В том числе, и в смысле общей компоновки салона. Для заокеанского рынка более-менее габаритный кроссовер без третьего ряда сидений — это нонсенс. И у Highlander, и у Teramont эта опция присутствует. Надо иметь в виду, что колесная база у Teramont длиннее, чем у Highlander — 2980 мм против 2890 мм. Разница в 9 сантиметров — это серьезно. В том числе, и с точки зрения удобства для пассажиров третьего ряда. Хотя для российских условий это вообще никакого значения не имеет. У нас «в багажнике» людей стараются не возить. Разве что, когда надо жарким летом довезти кучу ребятни до ближайшего пляжа на речке. А в остальное время — что есть этот третий ряд, что нет его…
Касается передней части салона обеих машин, то тут надо отметить, что Volkswagen сделал больший упор на технологичность, а Toyota — на консервативные ценности, назовем это так. Причем, забегая вперед, скажу, что японский подход лично мне, с точки зрения потенциального владельца машины, понравился больше. Хотя у Teramont и приборка цифровая, в отличии от «стрелочной» у Highlander, и оформление производит впечатление более продвинутого и современного.
При этом, с точки зрения функционала и наличия опций, обе машины практически идентичны. Адаптивные круизы, подогревы всего и вся, большие дисплеи «мультимедийки», запуск мотора с кнопки, «эппл-карплеи» и прочее-прочее — все есть у обоих кроссоверов. Разве что парковаться Highlander самостоятельно не умеет. Но лично я бы не доверил парковку таких «шаланд» электронике, это во-первых. А во-вторых, за все время тест-драйва Teramont мне в Москве ни разу не попалось свободное парковочное место, которое бы устроило «мозги» немецкого кроссовера.
Кроме того, у Highlander, например, есть проектор показаний спидометра на лобовое стекло, а у Teramont — нету. Чтобы включить электрообогрев лобового стекла в «японце» достаточно просто ткнуть в физическую кнопку на центральной консоли. А чтобы сделать то же самое у «немца», нужно сначала зайти в меню на мониторе мультимедийной системы, добраться там до раздела «климатизация» и только там обнаружить «кнопку» обогрева «лобовухи». Хорошо, что во время тест-драйва Teramont не случилось по-настоящему сильных морозов, от которых жидкокристаллические дисплеи частенько замерзают и превращаются в черные безжизненные экраны! А то бы пришлось отшкрябывать громадную «лобовуху» ото льда вручную. Или ждать, пока воздух в салоне прогреется печкой, и дисплей «оживет»…
Зато в Teramont можно регулировать интенсивность подогрева рулевого колеса! Хотя смысла в этом мало: «нагревалку» всегда хочется включить на максимум. Но и в таком режиме она дает меньше тепла, чем аналогичное устройство в руле японского конкурента.
Toyota также показалась более адекватной и на бездорожъе — условном, разумеется, но вполне ощутимом. Поскакать по ледяным буграм парковок довелось на обеих машинах. И там, и там полным приводом в трансмиссии «рулит» электроника. Режим ее работы, что в «Терамонте», что в «Хайлендере» задается шайбами-крутилками, расположенными подле джойстиков управления 8-ступенчатыми АКП.
Даже когда ты, будучи за рулем Teramont, ставишь «крутилку» в самое внедорожное положение, по-настоящему побуксовать (когда это требуется) у тебя не выйдет. Система ESP так и не отключится. Чтобы она перестала мешать и дала спокойно форсировать скользкое место, нужно, опять-таки, воспользоваться тачскрином, залезть в меню, отыскать там функцию отключения ESP и деактивировать ее…
А у Highlander — дернул аналогичную «крутилку» во внедорожный режим и «мозги» трансмиссии сами перещелкнулись в нужное положение. Самостоятельно отключив эту чертову ESP! И не надо ни по какими красивым и высокотехнологичным менюшкам лазить!
Впрочем, случаи, когда востребованы внедорожные свойства обеих машин, довольно редки. Гораздо чаще их эксплуатируют просто на чистом асфальте. Тут у наших героев потенциал практически равный. И Highlander, и Teramont, оказавшиеся у нас на тесте, оснащены атмосферными бензиновыми V6 мощностью 249 л. с. АКП-8 и полным приводом. Правда, у «немца» на российском рынке есть еще одна комплектация — с 220-сильной турбированной «бензинкой».
Японцы же на наш рынок поставляют свой кроссовер с единственным вариантом силовой установки. Как бы то ни было, а динамика, что у Teramont с V6, что у Highlander почти одинаковая: 8,8 паспортных секунд до «сотни» у Toyota и 9,3 — у Volkswagen. С точки зрения управляемости, обе машины, с учетом их габаритов и предназначения, — далеко не спорткупе. Но «немец» получше управляется, а «японец» в этом смысле менее «остр».
Зато авто родом из Германии заметно хуже проходит всевозможные неровности, жестко и лишними звуковыми эффектами докладывает о лежачих «полицаях». Уроженец японских островов в этой дисциплине «делает» конкурента легко и непринужденно. Как по мне, так уж лучше бы немцы «закомфортили» своего Teramont, как Highlander — получилось бы более адекватно целям, для выполнения которых этот большой кроссовер, собственно, и создавался.
Что касается цен, то сейчас о них всерьез говорить не приходится. Но до начала всеобщего «О, Боже!» обе машины в этом смысле шли ноздря в ноздрю. VW Teramont оснащается 249-сильным движком только в самой богатой комплектации R-line. За него дилеры еще недавно просили не менее 4,7 млн рублей. Toyota Highlander стартовал с 4,3 млн рублей, а «в топе» ценник приближался к 4,8 млн. Чего ждать в будущем — покажет время…