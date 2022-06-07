Насколько опасны для маломощных двигателей высокие скорости на автомагистрали

Какие автомобильные двигатели можно считать маломощными? К ним относим модели рабочим объемом 1,2—1,6 литра. Таких моторов предостаточно как среди «нашемарок», так и у автомобилей из Европы и Азии. Какие-то снабжены системой наддува, иные — «атмосферники».

Подобные агрегаты обладают массой плюсов. Как правило, они просты по конструкции, что резко сокращает затраты на ремонт. Когда у мотора всего два клапана на цилиндр, отсутствуют фазовращатели и система впуска с изменяемой геометрией, то и ломаться нечему. Еще одно достоинство — небольшой расход топлива. И, наконец, низкий транспортный налог.

К недостаткам отнесем слишком умеренную динамику, с которой каждый обгон на трассе превращается в пытку. Но это полбеды. Многие задаются вопросом о том, не навредят ли высокие трассовые скорости таким агрегатам.