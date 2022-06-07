Насколько опасны для маломощных двигателей высокие скорости на автомагистрали

Какие автомобильные двигатели можно считать маломощными? К ним относим модели рабочим объемом 1,2—1,6 литра. Таких моторов предостаточно как среди «нашемарок», так и у автомобилей из Европы и Азии. Какие-то снабжены системой наддува, иные — «атмосферники».
Подобные агрегаты обладают массой плюсов. Как правило, они просты по конструкции, что резко сокращает затраты на ремонт. Когда у мотора всего два клапана на цилиндр, отсутствуют фазовращатели и система впуска с изменяемой геометрией, то и ломаться нечему. Еще одно достоинство — небольшой расход топлива. И, наконец, низкий транспортный налог.
К недостаткам отнесем слишком умеренную динамику, с которой каждый обгон на трассе превращается в пытку. Но это полбеды. Многие задаются вопросом о том, не навредят ли высокие трассовые скорости таким агрегатам.
Дело в том, что каждый двигатель во время эксплуатации постепенно забивается нагаром. Особенно это актуально для автомобилей, которые большую часть времени ездят в городе. Поэтому, периодически любым двигателям нужна «прожарка». То есть движение по трассе на повышенных оборотах. До красной зоны «движок» крутить не надо, иначе электроника может включить аварийный режим. Но вот проехать так, чтобы поддерживать обороты 3500—4500 об/мин стоит. То есть скорость примерно будет равна 110—130 км/ч. С такой можно свободно перемещаться по платным шоссе. При длительном движении на высоких оборотах выжигается вся грязь, а также уменьшается нагар на клапанах. Это однозначно полезно для мотора, ведь чем чище двигатель, тем дольше он проживет.
Однако не стоит увлекаться, ведь нагрузки в таких условиях идут повышенные, что сказывается и на коробке передач (особенно, если у машины вариатор) и на подвеске. Так что эффективнее всего будут лишь периодические «прохваты», а в городе лучше ездить спокойно. Так и экономия топлива будет выше, и мотор проживет дольше.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, как можно «убить» вариатор у кроссовера при длительном движении по скоростной трассе.
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