Виновата ли конструкция вездехода «Шерп» в гибели топ-менеджеров крупнейшей российской соцсети

Главные особенности машины — огромные шины сверхнизкого давления и пневмоциркуляционная подвеска. Ее достоинство в том, что все колеса вездехода связаны друг с другом воздушными каналами, которые еще и можно регулировать. Таким образом, при наезде одного колеса на, скажем, крупное бревно, система равномерно распределит давление по другим колесам. То колесо, что наехало на препятствии, заметно деформируется, а в других воздуха прибавляется, что помогает вездеходу переехать дерево или камень.

За счет этого же достигается отличная плавность хода, ведь привычной подвески у «Шерпа» нет. А еще колеса, а также рама-лодка, обеспечивают машине прекрасную плавучесть. Что касается мотора, то здесь стоит наддувный «дизель» объемом 1,5 литра и мощностью 44 л. с. За долгое время вездеход показал себя как отличный «проходимец». Он вдохновил немало конструкторов на создание собственных машин по схожей схеме. К тому же «Шерп» оказался и довольно надежным.

Что касается трагедии, то, по всей видимости, топ-менеджеры и их спутники совершили какую-то ошибку в управлении техникой и не смогли правильно оценить обстановку. Может быть, это произошло в момент заезда в воду первого экипажа. Сильное течение понесло и перевернуло вездеход. Есть вероятность и того, что болотоход за что-то зацепился в воде, что и привелдо к опрокидыванию. В ином случае у машины были бы высокие шансы удержаться на плаву, ведь «Шерп» может плавать, даже когда все колеса спущены. Второй экипаж мог видеть, что у первого начались проблемы и поспешил на помощь (или просто ведомый шел за ведущим, не оценивая риски самостоятельно). Но спешка и сильное течение и здесь сыграло злую шутку.

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