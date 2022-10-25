Чем электронный стояночный тормоз опаснее и хуже обычного «ручника»

​Механический «ручник» призван работать без привязки к электричеству, а значит, когда в машине разрядился аккумулятор, вы легко снимете ее с ручного тормоза, скажем, для того, чтобы подтолкнуть. С электронным аналогом такая штука «не прокатит».

А еще «ручник» легко зафиксировать в определенном положении, что окажется крайне полезным в ходе раскачки автомобиля при буксовании в снегу или грязи. Кнопочный стояночный тормоз далеко не всегда готов блокировать колодки в нужном положении.

С «ручником» легко дозировать торможение, а также давать автомобилю возможность скользить в повороте. Правда, повторять подобную процедуру на дорогах общего пользования, да еще и без определенных навыков, все же не советуем. Такие пируэты под силу лишь опытным пилотам, часто использующим данную технику при маневрах в ходе спортивных соревнований. Но вот электронный стояночный тормоз и подобное сотворить не в состоянии.

Наконец, ремонт или настройка электронно-управляемого тормоза выйдет много дороже, чем в случае с классическим вариантом «ручника».