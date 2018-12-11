Что делать, если примерзли колодки ручного тормоза

Фото: www.alltechautomotive.com
Многие водители стараются не использовать «ручник» в морозное время года, дабы не провоцировать колодки стояночного тормоза на примерзание. Но что делать, если думать заранее уже слишком поздно — если автомобиль таки встал на прикол вследствие обледенения механизмов? Портал «АвтоВзгляд» подскажет несколько действенных способов решения этой коварной зимней проблемы.
Кристина Извекова

Мы не будем говорить о том, как лучше фиксировать автомобиль на стоянке в зимнее время года. Ведь все водители и так знают, что при отрицательных температурах от греха подальше машину с «автоматом» рекомендуется оставлять на «паркинге», с «механикой» — на передаче. А если непременно нужен «ручник», то его колодки необходимо заранее «просушить» парочкой резких торможений.

Перейдем сразу к делу — к примерзшему «ручнику». Так что же нужно предпринять, чтобы высвободить колодки из ледяного плена?

Во-первых, как бы глупо это не звучало, убедитесь, что автомобиль отказывается трогаться с места именно из-за заблокированных тормозных механизмов. Порой взволнованные водители принимают за обледенение колодок «ручника» совершенно иные проблемы.

Фото: www.detailking.nz

Коль никаких других причин, по которым машина могла бы «прирасти» к земле, нет, то попробуйте «расшевелить» колодки — поднимите и отпустите рычаг стояночного тормоза несколько раз. По завершению манипуляций попытайтесь тронуться. Нет, не едет? Ладно, переходим к плану «Б».

Воспользуйтесь обычным кипятком, принесенным в чайнике из дома. Щедро обдайте водой тормозные барабаны, а как только колеса начнут проворачиваться, просушите механизмы все тем же путем — несколькими резкими торможениями «ручником». И это самый простой способ из всех возможных.

Тем, кому идея с кипятком по каким-либо причинам не нравится, можно посоветовать подвести к обледеневшим тормозам струю теплых обработавших газов от мотора собственной машины. Для этого потребуется шланг, который с одной стороны нужно будет «натянуть» на выхлопную трубу, а также запас времени и нервов.

Фото: www.miamivalleytaxidermy.com

Другая рекомендация, к которой прибегают некоторые водители — воспользоваться тепловым пистолетом, бытовым феном или портативной газовой горелкой. Да, такие гаджеты найдутся далеко не в каждом гараже, но в их эффективности сомневаться не приходится.

В крайнем случае, если ни фена, ни кипятка, ни шланга под рукой нет, можно попробовать постучать по тормозным барабанам — авось, от внешних воздействий корки льда отвалятся. Здесь в качестве инструмента подойдет небольшой деревянный брусок.

Помимо прочего, можно использовать специальные жидкости для размораживания замков, коих на полках магазинов автозапчастей предостаточно. Правда, чтобы применить их, придется поднять автомобиль домкратом и снять колеса, поскольку добраться до тормозных барабанов отнюдь не просто.

Толка от тупой долбежки по колесу, как советуют некоторые «эксперты», точно не будет, а потому тратить на это время не стоит. Так же как не стоит и прибегать к открытому огню — скажем, самодельным факелам — или паяльной лампе.

автосервис, ремонт
11 декабря 2018
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