Что делать, если примерзли колодки ручного тормоза

Мы не будем говорить о том, как лучше фиксировать автомобиль на стоянке в зимнее время года. Ведь все водители и так знают, что при отрицательных температурах от греха подальше машину с «автоматом» рекомендуется оставлять на «паркинге», с «механикой» — на передаче. А если непременно нужен «ручник», то его колодки необходимо заранее «просушить» парочкой резких торможений.

Перейдем сразу к делу — к примерзшему «ручнику». Так что же нужно предпринять, чтобы высвободить колодки из ледяного плена?

Во-первых, как бы глупо это не звучало, убедитесь, что автомобиль отказывается трогаться с места именно из-за заблокированных тормозных механизмов. Порой взволнованные водители принимают за обледенение колодок «ручника» совершенно иные проблемы.