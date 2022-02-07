У кого рама толще: сравнительный тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport и Haval H9

Технически Pajero Sport и H9 почти идентичны: у обоих прочные лонжеронные рамы, зависимая задняя подвеска с неразрезным мостом на пружинах, понижающая передача, рядные дизельные «четверки» и 8-ступенчатые «автоматы». У обоих в арсенале имеются и чуть более мощные (но менее тяговитые по сравнению с дизелями) бензиновые моторы — специально для тех, кто не верит в качество русской солярки или боится холодного пуска при «минус тридцати». Но есть и различия.
Китайский товарищ побольше — на 31 мм в длину, 111 мм в ширину и 65 мм в высоту при одинаковой колесной базе в 2800 мм. И преимущество в габаритах наглядно видно внутри — хотя бы по наличию третьего ряда сидений. Диванчика в багажнике российскому «Спорту» не положено — в отличие от других рынков, кстати.
Впрочем, и двигатели у машин при всей схожести немного разные. Рабочий объем «японца» на поллитра больше, а мощность при этом на девять сил меньше — 181 л. с. против 190. Зато крутящий момент на 10 Нм выше — 430 и 420 соответственно. При том, что весит Haval на 230 кг больше, можно уже сразу сделать некий чисто теоретический вывод: Н9 — автомобиль чуть более городской, чуть более семейный — ну а «Мицу» все же более тяготеет к деревенским приключениям: грязь помесить да по буеракам полазать.
Даже внешность наших дуэлянтов свидетельствует о том же. Гляньте на Mitsubishi Pajero Sport — весь он такой резкий, брутальный, поджарый. Вздернутая корма говорит о том, что здесь очень приличный угол съезда, а высоко расположенный передний бампер нужен, чтобы увеличить угол въезда. Haval H9 в этом смысле сдержаннее и солиднее — если не знать, какая у него начинка, можно решить, что это вообще большой кроссовер. Впрочем, все это теория. А теперь за дело!
Сдержанная роскошь против необходимой достаточности
Внутри наш теоретический посыл подтверждается сразу же. Салон «китайца» мало того, что просторнее, так и отделан куда богаче. Здесь мягкая простроченная обивка передней панели и дверей, вполне убедительный пластик под дерево и алюминий. И толстый, обшитый приятной кожей руль, кнопка обогрева которого расположена очень удобно — под большим пальцем левой руки.
Удобное кресло, обшитое приятной на ощупь кожей, большой бокс в подлокотнике. В противосолнечных козырьках предусмотрены не только зеркала и подсветка, но и выдвижной экстендер. Конечно, это далеко не европейский люкс, но все вполне пристойно.
Sport попроще. Скажем, вечером вы сразу отметите тусклый свет в салоне — в начале третьего десятилетия XXI века мы уже привыкли к ярким светодиодам в интерьере. Впрочем, хорошо уже то, что после недавнего рестайлинга появилась здесь подсветка в макияжных зеркалах. Зато внешний свет безоговорочно хорош — и ближний, и дальний. Даже подсветка в поворотах присутствует, хотя реализована она, как показалось, не очень здорово: освещает слишком близкий сектор.
Конечно, Mitsubishi не тесный, однако пересаживаясь за руль «Спорта» из Н9, сразу вспоминаешь, что тот аж на 111 мм шире. И на 65 мм выше — высоким водителям «Мицу» я рекомендую беречь голову при посадке-высадке. Любителям ретро наверняка понравятся пухлые двуплечие кнопки 2-ступенчатого обогрева сидений — сегодня они выглядят очаровательно старомодно, особенно на фоне яркой цифровой приборной панели с тремя вариантами компоновки и 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, которая умеет сотрудничать с вашим смартфоном.
А где кнопка обогрева руля — ведь до летнего рестайлинга она была здесь же, рядом с обогревами кресел? Если не знаете точно — нипочем не догадаетесь! Хитрецы-японцы спрятали ее в нишу под центральной консолью, так что даже длинными музыкальными пальцами туда дотянуться не так просто. Да и сам обогрев не слишком удачен, поскольку прогреваются только небольшие сектора рулевого колеса от середины обода вниз.
Впрочем, и у богатого «китайца» мелких косяков хватает. Не открывается (вернее, открывается через раз) задняя дверь, не всегда включается медиасистема, которая довольно часто раздражает прочими глюками, а также через раз снимается электромеханический «ручник». После целого дня внедорожных упражнений у меня несколько раз подряд не хотел включаться режим «драйв» в АКП — приходилось глушить и вновь заводить мотор. Китайщина, что поделать. Обогрев сидений можно включить только через тачскрин, причем путем замысловатых манипуляций с ковырянием в меню — это жутко досаждает и, что хуже и небезопасно — отвлекает от дороги.
Зато пассажиры дивана Н9 чувствуют себя привилегированной публикой. Сидеть сзади удобно: при росте в 185 см и посадке «сам за собой» у меня не менее 10 см перед коленями и столько же пространства над головой. Мало того, диван еще и ездит вперед-назад, и угол наклона спинок регулируется. Очень небольшой, чисто символический тоннель на полу среднему пассажиру практически не мешает, а если учесть еще и упомянутую выше ширину салона, вполне можно ездить втроем на дальние расстояния.
В центральном подлокотнике имеются подстаканники и бокс с откидной крышкой. В распоряжении пассажиров есть пульт собственной третьей зоны климат-контроля (тогда как у «Мицу» он всего лишь двухзонный), дефлекторы вентиляции, розетка, USB-вход, откидной лоточек для мелочей. Садиться сюда довольно удобно, а колесная ниша не пачкает брюк, ибо всегда остается чистой.
Диван «Паджеро» не столь удобен. Опять же, сам по себе автомобиль не тесный, но в сравнении со здоровяком «Хавалом» все же поменьше И, повторимся, третий ряд сидений здесь отсутствует напрочь. Хотя и на других рынках присутствует. Впрочем, и в H9 сам задний диванчик рассчитан на подростков, пробираться туда не слишком удобно, а путешествовать двоим взрослым на дальние расстояния не рекомендуется и вовсе.
Багажники у обоих просто огромные, а погрузочная высота, опять же, изрядная: сказываются рамная конструкция, размещенная под кузовом запаска да еще и складывающийся в подполье третий ряд (у «Паджеро» его нет, но конструктивно место для его хранения все равно предусмотрено). И все же у «Хавала» есть дополнительное преимущество — упомянутая регулировка второго ряда по длине, которая позволяет в случае нужды получить дополнительное пространство за счет пассажиров среднего дивана.
По дорогам
На шоссе большие рамные вседорожники ведут себя весьма схоже. Китайская машина, как мы уже говорили, больше, тяжелее, а потому чуть медленнее и слегка вальяжнее. И все же преимущество Pajero Sport — в динамике, которое на бумаге выглядит существенным (дизельный «Мицу» на 1,7 секунды раньше добегает до сотни, а по «максималке» превосходит Н9 аж на 10 км/ч), на самом деле не столь бросается в глаза. Любопытно также, что с бензиновыми моторами картина обратная — Haval H9 на 1,7 с резвее при разгоне, хотя и чуть уступает в максимальной скорости.
Есть нюанс в рулевом управлении. Обе машины оснащены гидроусилителем (только бензиновый «Хавейл» в ходе недавнего рестайлинга получил электрический). Но настройки у них совсем разные, и лично мне плотный руль Pajero Sport импонирует куда больше, нежели излишне легкое рулевое колесо Н9.
В любом случае водителю придется держать ухо востро: высокий центр тяжести, неразрезной задний мост, снаряженная масса за две тонны — такое сочетание делает поведение Pajero Sport и H9 на извилистой дороге далеким от идеала. Хотя понский характер, как уже было сказано, куда податливее. Кроме того, запаса под педалью в 181 и 190 сил соответственно может не хватить для резкого обгона на закрытой загородной дорожке. А потому водителю и Haval, и Mitsubishi стоит тщательно просчитывать маневры.
Ведь оба они рассчитаны в первую очередь на езду по плохим дорогам. И здесь теоретическое преимущество, которое мы подметили в облике Pajero Sport, быстро обретает реальные очертания. Клиренс у него выше — 218 против 206 мм, углы въезда и съезда в 30 и 24,2 градуса больше, чем у H9 с его 28,3 и 23 соответственно. Глубину брода японцы указывают в 700 мм, а китайцы тактично о ней умалчивают.
Впрочем, у водителя Haval есть все, что получил в свое распоряжение хозяин Mitsubishi — подключаемый наряду с постоянным привод на передние колеса, понижающая передача, принудительная блокировка заднего дифференциала. А в самой богатой версии H9 Premium (но только с бензиновым мотором, увы!) имеется даже блокировка переднего дифференциала!
На центральной консоли Pajero Sport красуется шайба переключения внедорожных режимов. Устанавливаете наиболее подходящий из списка — «гравий», «грязь/снег», «песок» или «камни» — и умная электроника выберет параметры работы двигателя, трансмиссии и тормозов, чтобы оптимизировать движение по бездорожью. А Hill Descent Control не допустит ускорения «Спорта» при движении под уклон: постоянная скорость поддерживается за счет подтормаживания колес и управления настройками двигателя.
Haval предлагает не четыре, а три внедорожных режима — «снег», «грязь» и «песок», зато у него есть три шоссейных — «авто», «спорт» и «эко». Имеются у Н9 функция удержания автомобиля на месте Auto Hold, системы помощи при спуске и старте на подъеме. На передней панели красуется еще один дисплей, сугубо внедорожный — здесь альтиметр, барометр, компас и указатель угла наклона.
А у самой дорогой версии H9 Premium есть блокировка переднего дифференциала, внедорожный круиз, который поддерживает постоянную скорость на пересеченной местности, и даже система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) — электроника тормозит в повороте заднее внутреннее колесо, существенно уменьшая радиус разворота. А этот последний, кстати, у Mitsubishi заметно меньше — 5,6 против 6,05 метра.
Мы попробовали проверить теорию практикой в безбрежных подмосковных снегах. И выяснили, что машины почти равны. Почти… Все же у Pajero Sport лучше геометрия —преимущество 12 мм дорожного просвета говорит само за себя. Но там, где прошел «Мицу», пробрался и Н9 — даже дизельный, лишенный экзотической передней блокировки, ползучего круиза и системы «танкового разворота».
Что нам стоит?
Такой Pajero Sport в исполнении Invite с дизелем и 6-ступенчатой механической коробкой, тканевым салоном, галогеном, двумя подушками безопасности, без обогревов руля и дивана, селектора выбора внедорожных режимов обойдется в 3 139 000 рублей. Начальный Н9 всего на 10 тысяч дороже, но оснащен бензиновым мотором и автоматической коробкой. За дизель в начальной версии «Комфорт» придется доплатить 120 000 ₽ Но оснащен такой автомобиль куда богаче стартового «Мицу».
Вместе с АКП в комплектации Intense за 3 619 000 ₽ «Спорт» получает почти все то оборудование, которое необходимо современному автомобилю. Разве что салон останется тканевым, а приборка — аналоговой. Нет у такой машины камеры заднего вида, парктроника и электропривода багажной двери. Добавив 320 тысяч, вы получите почти исчерпывающий набор Instyle, включая кожаный салон с электроприводами передних кресел и мультимедийную систему с Яндекс.Навигатором.
Еще 300 тысяч стоит топовый Ultimate с камерами кругового обзора и пакетом электронных помощников. Это системы предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA), освещения поворотов (ACL), смягчения последствий лобового столкновения (FCM), мониторинга слепых зон (BSW), предотвращения столкновений при парковке (UMS), помощи на спуске (HDC) и курсовой стабилизации прицепа (TSA).
В двух верхних версиях можно получить «Спорт» с бензиновым мотором — он на 40 000 рублей дороже. Топовый Н9 получается значительно дешевле — 3 459 000 против 4 279 000 рублей, но оснащается только бензиновым двигателем.
Что в итоге?
На первый взгляд, выбор покупателю предстоит непростой. Китайская машина больше, дешевле, богаче выглядит внутри и лучше оснащена — включая весьма полезный третий ряд сидений. Но она медленнее и уступает на серьезном бездорожье. Да, а еще она не японская — для многих это очень серьезный аргумент.
На самом же деле выбор проще, чем кажется. Если вам нужен комфортабельный семейный автомобиль, способный перевозить до семи седоков по плохим дорогам, Haval выглядит предпочтительнее. У него прочная конструкция и внушительный внедорожный арсенал, который послужит отличной страховкой в случае незапланированной экскурсии в занесенные снегом поля.
Если же вы действительно часто съезжаете с асфальта, не нуждаетесь в двух дополнительных пассажирских местах и слепо верите в торжество японской техники, то есть резон переплатить за Pajero Sport. Что же касается происхождения… Оба внедорожника русские по паспорту — Mitsubishi собирают в Калужской области, а Haval — в Тульской.
И еще два железных аргумента в пользу «Спорта». Его проще обслуживать, поскольку конструкция автомобиля хорошо изучена, да и с запчастями проблем нет. А вот найти для «китайца» качественный неоригинал вряд ли удастся. Кроме того, Mitsubishi на вторичке крепко держит цену, в то время как китайская техника обесценивается довольно быстро. И это как раз тот самый нюанс, который обязательно следует держать в голове, приобретая новую машину родом из Поднебесной.