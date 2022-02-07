У кого рама толще: сравнительный тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport и Haval H9

​Конечно, Mitsubishi не тесный, однако пересаживаясь за руль «Спорта» из Н9, сразу вспоминаешь, что тот аж на 111 мм шире. И на 65 мм выше — высоким водителям «Мицу» я рекомендую беречь голову при посадке-высадке. Любителям ретро наверняка понравятся пухлые двуплечие кнопки 2-ступенчатого обогрева сидений — сегодня они выглядят очаровательно старомодно, особенно на фоне яркой цифровой приборной панели с тремя вариантами компоновки и 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, которая умеет сотрудничать с вашим смартфоном.

А где кнопка обогрева руля — ведь до летнего рестайлинга она была здесь же, рядом с обогревами кресел? Если не знаете точно — нипочем не догадаетесь! Хитрецы-японцы спрятали ее в нишу под центральной консолью, так что даже длинными музыкальными пальцами туда дотянуться не так просто. Да и сам обогрев не слишком удачен, поскольку прогреваются только небольшие сектора рулевого колеса от середины обода вниз.

Впрочем, и у богатого «китайца» мелких косяков хватает. Не открывается (вернее, открывается через раз) задняя дверь, не всегда включается медиасистема, которая довольно часто раздражает прочими глюками, а также через раз снимается электромеханический «ручник». После целого дня внедорожных упражнений у меня несколько раз подряд не хотел включаться режим «драйв» в АКП — приходилось глушить и вновь заводить мотор. Китайщина, что поделать. Обогрев сидений можно включить только через тачскрин, причем путем замысловатых манипуляций с ковырянием в меню — это жутко досаждает и, что хуже и небезопасно — отвлекает от дороги.