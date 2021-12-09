Как не зависеть от капризов зимней погоды?

Зима у нас приходит как всегда внезапно, радуя детвору горами белого, чистого, пушистого снега и доставляя массу неудобств автовладельцам. Бывает за считанные часы дороги занесет так, что и на полноприводном кроссовере в частный сектор сунуться страшно. А ведь пандемия научила нас жить за городом, на природе. Многие горожане обменяли свои квартиры на частные дома или переехали жить на дачи.
Как водится, в борьбе со снегом на коммунальщиков рассчитывать не приходится. Им бы основные трассы привести в порядок. Следовательно, нужно брать дело в свои руки: расчищать улочки, вызволять из белого плена дворовые и междомовые проезды, приводить в надлежащий вид придомовый участок. С точки зрения здоровья — большая совковая лопата в помощь. Но, после тяжелого рабочего дня, как правило, силы на исходе, темнеет тоже быстро, хочется отдохнуть и набраться сил, а не кидать лопатой снег. Да и тратить время в наш век скоростей нужно разумно, даже если речь идет о необходимости бороться с последствиями разгулявшейся погоды. Не случайно во всем цивилизованном мире снег убирают при помощи специальной техники — снегоотбрасывателей. Образцы этих полезных агрегатов производят там, где снега традиционно завались. Например, в Швеции. Именно там, в 1689 году, была основана компания Husqvarna, снегоотбрасыватели которой знают и ценят во всех уголках мира, где зимы богаты снегопадами.
К зимнему сезону 2021 года компания расширила ассортимент выпускаемой снегоуборочной техники, представив «трехсотую» серию снегоотбрасывателей в которую вошли две модели ST 327 и ST 330 с шириной обработки 68 и 76 сантиметров, соответственно. Чем они интересны? Во-первых, новыми, собственной разработки двигателями, имеющими рабочий объем 301 см³ и 389 см³, с которого снимается 8.6 л. с. (крутящий момент 18.9 Н*м) и 10.3 л. с. (крутящий момент 24 Н*м), соответственно. Этого более чем достаточно, чтобы эффективно убирать даже слежавшийся снег приличной высоты, не допуская перегрузки силовых агрегатов, что негативно отражается на их ресурсе. А он конструкторами ДВС заложен весьма приличный. Так, гарантия на двигатели составляет пять лет при условии их регулярного и квалифицированного обслуживания с применением качественных расходных материалов.
Создавая моторы, конструкторы учли современные требования по минимизации расхода топлива и создали систему автоматического изменения оборотов ДВС в зависимости от высоты снежного покрова и нагрузки на силовую линию снегоотбрасывателя. Это положительно сказалось не только на расходе топлива, но и на ресурсе агрегата. Так как в условиях оптимизированной нагрузки снегоотбрасыватель может без перерыва работать продолжительное время, его топливный бак имеет объем 5,5 литра — более чем достаточно, чтобы без дозаправки почистить и дворовую территорию и дорожки и большую часть прилегающей улицы.
Отдельного внимания заслуживает система выброса снега. Захватываемый стальным шнеком снег подается на вращающуюся с высокой скоростью чугунную крыльчатку (ее корпус также изготовлен из чугуна), что позволяет отбрасывать «перемолотую» массу через раструб на приличное расстояние. Тем самым упрощается очистка широких проездов.
В зависимости от характеристик снежного покрова (высота, плотность, влажность) можно выбрать соответствующий режим работы трансмиссии, которая имеет шесть скоростей для движения агрегата вперед и одну назад. Чтобы гарантировать хорошую тягу снегоотбрасывателю, который обязан вгрызаться в снег, конструкторы оснастили колеса шинами X-trac, имеющими «зубастый» протектор. Кстати, сами колеса имеют крепеж, позволяющий произвести их монтаж/демонтаж без применения какого — либо инструмента, что облегчает обслуживание техники.
Техника, созданная для человека, обязана быть к нему дружелюбной. Учитывая, что борьба со снежными наносами будет идти после возвращения с работы (темное время суток), инженеры оснастили снегоотбрасыватели вынесенными к раструбу (для удобства) светодиодными фонарями с высокой светоотдачей. А чтобы руки оператора не мерзли, рукоятки имеют подогрев! Кстати, их положение можно регулировать по высоте. Так и хочется провести параллель с машиной в хорошей комплектации, которую приобретают состоятельные граждане. Внимания заслуживает и панель управления, сочетающая в себе простоту и функциональность. Здесь ни убрать, ни добавить нечего.
Итак, как сэкономить силы и время на расчистке дорог, проездов и участков от снега вы знаете. Следовательно, все что сэкономили, потратим на семью. Что может быть ценнее, чем общение в кругу родных и любимых людей. А погода за окном пусть строит новые козни, ветер нагоняет снежные облака, сыплет снег… Это уже не важно, ведь у вас есть Husqvarna.