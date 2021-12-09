Как не зависеть от капризов зимней погоды?

Зима у нас приходит как всегда внезапно, радуя детвору горами белого, чистого, пушистого снега и доставляя массу неудобств автовладельцам. Бывает за считанные часы дороги занесет так, что и на полноприводном кроссовере в частный сектор сунуться страшно. А ведь пандемия научила нас жить за городом, на природе. Многие горожане обменяли свои квартиры на частные дома или переехали жить на дачи.

Как водится, в борьбе со снегом на коммунальщиков рассчитывать не приходится. Им бы основные трассы привести в порядок. Следовательно, нужно брать дело в свои руки: расчищать улочки, вызволять из белого плена дворовые и междомовые проезды, приводить в надлежащий вид придомовый участок. С точки зрения здоровья — большая совковая лопата в помощь. Но, после тяжелого рабочего дня, как правило, силы на исходе, темнеет тоже быстро, хочется отдохнуть и набраться сил, а не кидать лопатой снег. Да и тратить время в наш век скоростей нужно разумно, даже если речь идет о необходимости бороться с последствиями разгулявшейся погоды. Не случайно во всем цивилизованном мире снег убирают при помощи специальной техники — снегоотбрасывателей. Образцы этих полезных агрегатов производят там, где снега традиционно завались. Например, в Швеции. Именно там, в 1689 году, была основана компания Husqvarna, снегоотбрасыватели которой знают и ценят во всех уголках мира, где зимы богаты снегопадами.