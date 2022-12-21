Зачем водители иногда поочередно включают правый и левый «поворотник»

Перемещаясь по дорогам России, чего только ни увидишь. Например, странную сигнализацию повторителями сигнала поворота некоторыми драйверами. Она заключается в следующем. Водитель, двигаясь прямо (обычно — по шоссе), несколько раз подряд включает то правые, то левые «поворотники», как правило серией по 3—4—5 раз. Понять смысл подобных действий сложно, поскольку «подмигнувшая» машина не совершает никаких маневров и перестроений. Сразу скажем, что версия о приколисте за рулем или о попытках водилы таким образом развлечься — несостоятельна.

Причин поочередного «мигания» может быть две. Первая — когда кто-то кого-то хочет пожурить за невключение сигнала поворота в ситуации, когда это было необходимо. Например, если ваша машина перестраивается в соседний ряд на многополосном шоссе, а водитель другого авто вынужден принимать меры для предотвращения ДТП. Или, скажем, ты резко «вылез» на «встречку» для обгона тихохода в то время, когда двигающаяся сзади машина уже начала аналогичный маневр.