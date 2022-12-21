Зачем водители иногда поочередно включают правый и левый «поворотник»

Перемещаясь по дорогам России, чего только ни увидишь. Например, странную сигнализацию повторителями сигнала поворота некоторыми драйверами. Она заключается в следующем. Водитель, двигаясь прямо (обычно — по шоссе), несколько раз подряд включает то правые, то левые «поворотники», как правило серией по 3—4—5 раз. Понять смысл подобных действий сложно, поскольку «подмигнувшая» машина не совершает никаких маневров и перестроений. Сразу скажем, что версия о приколисте за рулем или о попытках водилы таким образом развлечься — несостоятельна.
Причин поочередного «мигания» может быть две. Первая — когда кто-то кого-то хочет пожурить за невключение сигнала поворота в ситуации, когда это было необходимо. Например, если ваша машина перестраивается в соседний ряд на многополосном шоссе, а водитель другого авто вынужден принимать меры для предотвращения ДТП. Или, скажем, ты резко «вылез» на «встречку» для обгона тихохода в то время, когда двигающаяся сзади машина уже начала аналогичный маневр.
После этого не удивляйтесь, если она все-таки вас обгонит и, встроившись перед вашим бампером, несколько раз помигает то правым, то левым «поворотником». Это послание от коллеги означает, что он настоятельно просит вас впредь не создавать подобных опасных ситуаций на дороге и загодя, перед совершением своего маневра, оповещать окружающих о своих планах. После «дерзкого» перестроении на многополосном шоссе, вас опять же могут обогнать и поочередным подмигиванием попросить больше так не поступать.
Другая версия применения «подмигивания поворотниками» пришла к нам из мира дальнобойщиков. Владельцы легковушек благодарят друг друга на дороге включением «аварийки», когда мигают обе стороны машины. А профессионалы, сидящие в кабинах тяжеловозов, частенько шлют друг другу подобный меседж на своем «наречии» — поочередно включая правый и левый «поворотник». Это более безопасно, поскольку не вынуждает шофера тянуться правой рукой к кнопке включения «аварийки». Поэтому, если вы хотите поблагодарить водителя грузовика, подергайте несколько раз туда-сюда рычаг включения сигналов поворота — «фуровод» вас прекрасно поймет.