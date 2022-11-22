Почему многие водители не включают указатели поворота

Отказ водителей от использования сигналов поворота в последнее время приобретает массовый характер. Ну ладно бы это происходило лет сто назад, когда даже включение указателя требовало от человека некоторых усилий.
Сначала надо было потянуть за специальный рычаг, который приводил в движение сложную механику тяг и шарниров, после чего из специального кронштейна на боковой поверхности автомобиля выдвигался флажок. Сейчас же все очень просто: слегка коснулся рычага указателя и «поворотник» услужливо моргнет три раза. Нажал сильнее — и он выключится только после завершения маневра.
Просто и удобно. Но далеко не у всех современных водил это получается. Интересно, почему? Может быть — дело в незнании ПДД? Вряд ли. Все-таки, сдавая экзамен «на права», нельзя избежать необходимости их использования. Тогда, возможно, речь идет о какой-то категории водителей с врожденными хамством и пренебрежением к соблюдению законов?
Похоже, что тоже нет: ведь слишком разные люди оказываются замеченными в неиспользовании сигналов поворота. Часто они вальяжно полулежат в водительском кресле, говорят по телефону или, держась за руль одной рукой, снисходительно объясняют пассажиру смысл жизни или свой уникальный рецепт успеха.
Иногда же, наоборот, сосредоточенно вцепившись в рулевое колесо, с напряженным лицом «рвут» пространство в надежде обогнать время. А порой не справляются с указателями поворота, даже двигаясь с минимальной скоростью. В то время как нормальные люди вынуждены уворачиваться от их маневров, выполняя, по сути, роли ангелов хранителей, давая возможность «профессионалам» не попадать в аварии.
Так что же, в конце-концов, скрывается за подобным поведением? Намеренное хамство или попытка сэкономить ресурс лампочек? «АвтоВзгляд» считает, что всех этих людей объединяет одна любопытная черта. Просто их мозг не справляется с нагрузкой, вызванной управлением транспортным средством.
Ведь чем выше скорость движения, тем большее количество информации водитель получает в единицу времени. А вот мозг, особенно не шибко тренированный, при этом быстрее не работает. Фактически, уровень IQ водителя просто не соответствует скорости, на которой двигается машина.
В результате он вынужден исключать из сферы своих интересов процессы, которые по его мнению не так важны. Например, использование сигналов поворота. Хотя включение сигнала — это, прежде всего, безопасность! Дело в том, что мы — сами того не понимая — управляем автомобилям на скоростях, которые сильно превышают даже наши рефлекторные возможности.
Так, на сравнительно безопасной скорости в 60 км/ч, за секунду автомобиль преодолевает почти 17 метров. А скорость реакции подготовленного спортсмена составляет унылые 0,3 секунды. Поэтому, совершая внезапный маневр без предупреждения, вы оказываетесь в зоне поражения других автомобилей. Причем факт того, что не происходит немедленное ДТП, по большей части, является делом случая. Не говоря уже о том, что это просто не очень вежливо.
Иными словами, если во время управления автомобилем вы понимаете, что начинаете испытывать сложности даже с включением сигналов поворота, портал «АвтоВзгляд» рекомендует снизить скорость как минимум до величины, при которой вы опять можете взаимодействовать с машиной, не испытывая стресс и не пугая окружающих.