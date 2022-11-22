Почему многие водители не включают указатели поворота

Отказ водителей от использования сигналов поворота в последнее время приобретает массовый характер. Ну ладно бы это происходило лет сто назад, когда даже включение указателя требовало от человека некоторых усилий.

Сначала надо было потянуть за специальный рычаг, который приводил в движение сложную механику тяг и шарниров, после чего из специального кронштейна на боковой поверхности автомобиля выдвигался флажок. Сейчас же все очень просто: слегка коснулся рычага указателя и «поворотник» услужливо моргнет три раза. Нажал сильнее — и он выключится только после завершения маневра.

Просто и удобно. Но далеко не у всех современных водил это получается. Интересно, почему? Может быть — дело в незнании ПДД? Вряд ли. Все-таки, сдавая экзамен «на права», нельзя избежать необходимости их использования. Тогда, возможно, речь идет о какой-то категории водителей с врожденными хамством и пренебрежением к соблюдению законов?

Похоже, что тоже нет: ведь слишком разные люди оказываются замеченными в неиспользовании сигналов поворота. Часто они вальяжно полулежат в водительском кресле, говорят по телефону или, держась за руль одной рукой, снисходительно объясняют пассажиру смысл жизни или свой уникальный рецепт успеха.