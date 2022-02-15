Почему опытные водители, выезжая на шоссе, включают именно левый «поворотник»

Если какое-то время постоять возле оживленного въезда с прилегающей территории на скоростную магистраль (например, на столичную МКАД), то уже через короткое время можно обнаружить любопытную закономерность. Условия идентичны, дорожная ситуация — одна и та же, а водители совершенно по-разному пользуются в ней световыми приборами. Речь идет о «поворотниках». Одни граждане при этом включают правый, другие левый, а третьи вообще вливаются в поток, не снисходя до сигнализации о своих намерениях. Причем каждый из них, скорее всего, уверен в том, что поступает совершенно правильно. Но логика подсказывает, что так быть не может.
Для разрешения этой дилеммы можно обратиться к ПДД. В них есть подходящий пункт — 8.1. Он гласит, что «перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления». То есть с формальной точки зрения, водитель, собираясь въехать на главную дорогу (шоссе) с примыкающей, по большому счету собирается повернуть вправо. Соответственно, согласно букве п. 8.1 ПДД, драйвер в такой ситуации обязан включить правый «поворотник». Но проблема в данном случае в том, что сигнал, который законопослушный водитель таким образом подаст другим участникам движения, никто физически увидеть не сможет.
Хотя бы потому, что все потенциальные «зрители» (водители других ТС) находятся при этом слева от выезжающего на главную дорогу авто. Зная об этом, многие автомобилисты в принципе не включают повторители поворота при выезде на магистраль. В каком-то смысле они правы. Если выполнение или не выполнение пункта ПДД само по себе вообще ни на что не влияет и никому не видно, какой смысл совершать лишние телодвижения, в данном случае — манипулировать левым подрулевым переключателем?
Но есть еще одна категория шоферов — те, кто при выезде на шоссе с второстепенной дорожки включает левый «поворотник». С точки зрения буквы ПДД это совершенно неправильно — ведь машина при этом поворачивает в совершенно другую сторону. Однако, судя по опыту, включение именно левого «поворотника» — выбор опытных водителей. Они прекрасно понимают, что никто из их коллег не будет таким образом введен в заблуждение: умники, выворачивающие на скоростную трассу в лоб потоку если иной раз и появляются в водительской популяции, то живут крайне недолго. Как и все самоубийцы.
На самом деле, когда ты выезжаешь с прилегающей дорожки на скоростное шоссе с намерением влиться в поток, быть как можно более заметным — в твоих жизненных интересах: чтобы водители мчащихся там авто тебя вовремя заметили и успели соответствующим образом среагировать. В этом смысле работающий левый «поворотник» — очень эффективное средство, позволяющее избежать аварий. И именно поэтому опытные водители, хотя и вразрез с догмой ПДД, в подобной ситуации включают именно его.