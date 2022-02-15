Почему опытные водители, выезжая на шоссе, включают именно левый «поворотник»

Хотя бы потому, что все потенциальные «зрители» (водители других ТС) находятся при этом слева от выезжающего на главную дорогу авто. Зная об этом, многие автомобилисты в принципе не включают повторители поворота при выезде на магистраль. В каком-то смысле они правы. Если выполнение или не выполнение пункта ПДД само по себе вообще ни на что не влияет и никому не видно, какой смысл совершать лишние телодвижения, в данном случае — манипулировать левым подрулевым переключателем?

Но есть еще одна категория шоферов — те, кто при выезде на шоссе с второстепенной дорожки включает левый «поворотник». С точки зрения буквы ПДД это совершенно неправильно — ведь машина при этом поворачивает в совершенно другую сторону. Однако, судя по опыту, включение именно левого «поворотника» — выбор опытных водителей. Они прекрасно понимают, что никто из их коллег не будет таким образом введен в заблуждение: умники, выворачивающие на скоростную трассу в лоб потоку если иной раз и появляются в водительской популяции, то живут крайне недолго. Как и все самоубийцы.

На самом деле, когда ты выезжаешь с прилегающей дорожки на скоростное шоссе с намерением влиться в поток, быть как можно более заметным — в твоих жизненных интересах: чтобы водители мчащихся там авто тебя вовремя заметили и успели соответствующим образом среагировать. В этом смысле работающий левый «поворотник» — очень эффективное средство, позволяющее избежать аварий. И именно поэтому опытные водители, хотя и вразрез с догмой ПДД, в подобной ситуации включают именно его.