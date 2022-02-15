Почему опытные водители, выезжая на шоссе, включают именно левый «поворотник»

фото: соцсети
Казалось бы, выезд с прилегающей подъездной дорожки на скоростную магистраль — простейшая ситуация, алгоритм действий в которой не подразумевают никаких разночтений. Однако есть в ней момент, по которому множество автомобилистов придерживается диаметрально противоположных точек зрения. Какая из них ближе к истине, раcсказывает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Если какое-то время постоять возле оживленного въезда с прилегающей территории на скоростную магистраль (например, на столичную МКАД), то уже через короткое время можно обнаружить любопытную закономерность. Условия идентичны, дорожная ситуация — одна и та же, а водители совершенно по-разному пользуются в ней световыми приборами. Речь идет о «поворотниках». Одни граждане при этом включают правый, другие левый, а третьи вообще вливаются в поток, не снисходя до сигнализации о своих намерениях. Причем каждый из них, скорее всего, уверен в том, что поступает совершенно правильно. Но логика подсказывает, что так быть не может.

Для разрешения этой дилеммы можно обратиться к ПДД. В них есть подходящий пункт — 8.1. Он гласит, что «перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления». То есть с формальной точки зрения, водитель, собираясь въехать на главную дорогу (шоссе) с примыкающей, по большому счету собирается повернуть вправо. Соответственно, согласно букве п. 8.1 ПДД, драйвер в такой ситуации обязан включить правый «поворотник». Но проблема в данном случае в том, что сигнал, который законопослушный водитель таким образом подаст другим участникам движения, никто физически увидеть не сможет.

фото: соцсети

Хотя бы потому, что все потенциальные «зрители» (водители других ТС) находятся при этом слева от выезжающего на главную дорогу авто. Зная об этом, многие автомобилисты в принципе не включают повторители поворота при выезде на магистраль. В каком-то смысле они правы. Если выполнение или не выполнение пункта ПДД само по себе вообще ни на что не влияет и никому не видно, какой смысл совершать лишние телодвижения, в данном случае — манипулировать левым подрулевым переключателем?

Но есть еще одна категория шоферов — те, кто при выезде на шоссе с второстепенной дорожки включает левый «поворотник». С точки зрения буквы ПДД это совершенно неправильно — ведь машина при этом поворачивает в совершенно другую сторону. Однако, судя по опыту, включение именно левого «поворотника» — выбор опытных водителей. Они прекрасно понимают, что никто из их коллег не будет таким образом введен в заблуждение: умники, выворачивающие на скоростную трассу в лоб потоку если иной раз и появляются в водительской популяции, то живут крайне недолго. Как и все самоубийцы.

На самом деле, когда ты выезжаешь с прилегающей дорожки на скоростное шоссе с намерением влиться в поток, быть как можно более заметным — в твоих жизненных интересах: чтобы водители мчащихся там авто тебя вовремя заметили и успели соответствующим образом среагировать. В этом смысле работающий левый «поворотник» — очень эффективное средство, позволяющее избежать аварий. И именно поэтому опытные водители, хотя и вразрез с догмой ПДД, в подобной ситуации включают именно его.

ПДД, безопасность дорожного движения
15 февраля 2022
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