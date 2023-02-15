Газ в пол: почему нужно почаще загонять движок в красную зону

Понятное дело, что речь в данном случае не идет о новеньких автомобилях с минимальным пробегом. В большинстве своем страдают от неторопливых водителей машины, накрутившие на одометре более 30—50 тысяч километров. Поэтому во избежание износа движка на подержанных авто все же лучше не стесняться нажимать педаль газа в пол.

Нет, конечно, не стоит постоянно ездить с утопленной гашеткой, но с определенной периодичностью раскручивать мотор все же необходимо. Тем более, что в прожарке силовой агрегат нуждается для очистки камер сгорания, а свечи зажигания — для избавления от нагара. К тому же, таким образом продуваются детали турбины, если в вашем автомобиле установлен не атмосферик, а мотор с нагнетателем.

Кроме того, после подобных «прострелов» движок нивелирует эффект плавающих оборотов, стабильнее держит тягу в различном диапазоне скоростей и даже лучше запускается при минусовых температурах. Фактически это тот самый редкий случай, когда стресс — не калечит, а лечит.