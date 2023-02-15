Газ в пол: почему нужно почаще загонять движок в красную зону

Фото: АвтоВзгляд
Бытует мнение, что размеренный стиль езды на автомобиле продлевает срок службы различных узлов и агрегатов, а главное — мотора. Однако на самом деле это не совсем так. Точнее, совсем не так. Почему периодически, но обязательно следует прожимать педаль газа до упора, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Как бы удивительно это ни было, но на малых оборотах нагрузка на двигатель только увеличивается. Сей факт вам подтвердит любой технический эксперт. Дело в том, что при слабой производительности масляному насосу банально не хватает смазки, что может аукнуться истиранием специального антифрикционного покрытия не только на вкладышах коленвала, но и поршнях. Последние начнут «гулять» по цилиндрам, «убивая» кольца.

Опять же: увеличивается степень нагрузки на компоненты кривошипно-шатунного механизма, сокращая ресурс да приговаривая мотор к преждевременной кончине. Если по-простому, то тут действует принцип из серии «работы — меньше, нагрузка — больше».

Фото: explorecams.com

Понятное дело, что речь в данном случае не идет о новеньких автомобилях с минимальным пробегом. В большинстве своем страдают от неторопливых водителей машины, накрутившие на одометре более 30—50 тысяч километров. Поэтому во избежание износа движка на подержанных авто все же лучше не стесняться нажимать педаль газа в пол.

Нет, конечно, не стоит постоянно ездить с утопленной гашеткой, но с определенной периодичностью раскручивать мотор все же необходимо. Тем более, что в прожарке силовой агрегат нуждается для очистки камер сгорания, а свечи зажигания — для избавления от нагара. К тому же, таким образом продуваются детали турбины, если в вашем автомобиле установлен не атмосферик, а мотор с нагнетателем.

Кроме того, после подобных «прострелов» движок нивелирует эффект плавающих оборотов, стабильнее держит тягу в различном диапазоне скоростей и даже лучше запускается при минусовых температурах. Фактически это тот самый редкий случай, когда стресс — не калечит, а лечит.

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15 февраля 2023
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