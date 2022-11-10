5 машин, у которых люто залипает педаль газа

Проблемой залипания педали газа начала заниматься Национальная администрация безопасности дорожного движения США. Именно она выявила подобные неприятности у ряда моделей Toyota. Например, у такого популярного кроссовера как RAV4. Все машины, попавшие под отзыв, были выпущены в период с ноября 2005 по ноябрь 2009 года. Поскольку таких подержанных SUV в России предостаточно, советуем обратить внимание на состояние «дросселя».
Кстати, после того, как японцы провели расследование, они выяснили, что ступор происходит во фрикционном механизме конструкции. Специальная накладка, которая дает сопротивление при нажатии на газ, может залипать и педаль фиксируется в частично нажатом положении. Toyota сообщила, что установит в механизм стальную накладку.
Схожие проблемы могут быть и у владельцев Toyota Avensis, которые сходили с конвейера с ноября 2008 года по декабрь 2009 года.
Тот же надзорный орган выявил проблемы на автомобилях Dodge Caliber, выпущенных в 2006 году. Под отзыв попали более 161 000 машин. Кстати, «Калибров» завезли в нашу страну немало, так что информация более чем актуально.
Российские водители отмечали характерные неполадки даже у такого популярного кроссовера как Renault Duster первого поколения. У этой машины нюанс в том, что если «француз» с «автоматом», то «газ» у него электронный. Причина кроется в загрязнении дроссельной заслонки. Ее чистят и делают адаптацию. После этого симптомы проходят.
А вот у «Логана» — классический тросовый привод. Износ тросика и его перетирание может привести к тому, что педаль начинает жить своей жизнью. Так что обладателям первого поколения седанов советуем быть внимательными.