5 машин, у которых люто залипает педаль газа

Проблемой залипания педали газа начала заниматься Национальная администрация безопасности дорожного движения США. Именно она выявила подобные неприятности у ряда моделей Toyota. Например, у такого популярного кроссовера как RAV4. Все машины, попавшие под отзыв, были выпущены в период с ноября 2005 по ноябрь 2009 года. Поскольку таких подержанных SUV в России предостаточно, советуем обратить внимание на состояние «дросселя».

Кстати, после того, как японцы провели расследование, они выяснили, что ступор происходит во фрикционном механизме конструкции. Специальная накладка, которая дает сопротивление при нажатии на газ, может залипать и педаль фиксируется в частично нажатом положении. Toyota сообщила, что установит в механизм стальную накладку.

Схожие проблемы могут быть и у владельцев Toyota Avensis, которые сходили с конвейера с ноября 2008 года по декабрь 2009 года.