Почему категорически нельзя нажимать на тормоз левой ступней

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Давить на педаль тормоза левой ногой — весьма привычные явление в автоспорте, а сей незамысловатый способ — идея чемпиона Европы по ралли 1965 года Рауно Аалтонена. Вот только в повседневной жизни работать обеими ступнями, нажимая на газ и тормоз за рулем автомобиля, крайне противопоказано. И вот, собственно, почему.
Мирон Горин

Согласно анализу авторитетных заокеанских экспертов Evidence Solutions, на скорости 85 км/ч при удержании левой ноги на тормозе, длина тормозного пути сокращается на 18 метров, а экономия времени составляет 0,75 секунды.

Однако это не значит, что на дороге общего пользования подобный метод окажется эффективным. Mозг обычного шофера, не имеющего навыков спортивной езды, не в состоянии мгновенно подавать импульсы для перестановки ног при управлении автомобилем. Не зря же в ряде случаев ДТП происходят как раз по причине того, что драйвер перепутал педали тормоза и газа.

Фото: АвтоВзгляд

Многие водители после длительного использования машин с механическими коробками передач довольно долго привыкают к тому, что на авто с АКП следует работать исключительно правой ногой. Впрочем, и на «механике» левая задействована лишь при нажатии на сцепление — тормозим мы все равно правой. Дело в том, что при выжимании сцепления водители давят на педаль до упора и с довольно ощутимым усилием. А если продавить тормозную педаль с той же силой, то автомобиль не только встанет колом, но может и спровоцировать ДТП.

Да что там: и без аварии при резком замедлении можно получить увечья и травмы — начиная от удара о что-либо в салоне, причем даже если водитель или пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, и заканчивая банальным защемлением шейного отдела позвоночника. Факт остается фактом: педаль тормоза в сравнении со сцеплением более коротоходная и чувствительная. Опытный шофер инстинктивно продавливает «пол» с определенной нагрузкой, а мозг, повторимся, попросту может не успеть дать команду «рулевому» проявить ту же самую сноровку при торможении. Особенно в острых и небезопасных ситуациях на проезжей части.

Возвращаясь же к автоспорту стоит отметить, что профессиональные гонщики работают обеими ногами в случае, когда необходимо немного сбросить скорость, одновременно не отрывая правую ступню от педали акселератора. Такой подход, к слову, позволяет деликатно контролировать и скорость, и траекторию машины в ходе скольжения. Ведь для победы важна каждая секунда. Но, как уже было сказано, подобные эксперименты на оживленной дороге ничем хорошим для доморощенного «шумахера» не закончатся.

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13 апреля 2023
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