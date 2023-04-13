Почему категорически нельзя нажимать на тормоз левой ступней

Многие водители после длительного использования машин с механическими коробками передач довольно долго привыкают к тому, что на авто с АКП следует работать исключительно правой ногой. Впрочем, и на «механике» левая задействована лишь при нажатии на сцепление — тормозим мы все равно правой. Дело в том, что при выжимании сцепления водители давят на педаль до упора и с довольно ощутимым усилием. А если продавить тормозную педаль с той же силой, то автомобиль не только встанет колом, но может и спровоцировать ДТП.

Да что там: и без аварии при резком замедлении можно получить увечья и травмы — начиная от удара о что-либо в салоне, причем даже если водитель или пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, и заканчивая банальным защемлением шейного отдела позвоночника. Факт остается фактом: педаль тормоза в сравнении со сцеплением более коротоходная и чувствительная. Опытный шофер инстинктивно продавливает «пол» с определенной нагрузкой, а мозг, повторимся, попросту может не успеть дать команду «рулевому» проявить ту же самую сноровку при торможении. Особенно в острых и небезопасных ситуациях на проезжей части.

Возвращаясь же к автоспорту стоит отметить, что профессиональные гонщики работают обеими ногами в случае, когда необходимо немного сбросить скорость, одновременно не отрывая правую ступню от педали акселератора. Такой подход, к слову, позволяет деликатно контролировать и скорость, и траекторию машины в ходе скольжения. Ведь для победы важна каждая секунда. Но, как уже было сказано, подобные эксперименты на оживленной дороге ничем хорошим для доморощенного «шумахера» не закончатся.