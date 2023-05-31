С какой на самом деле скоростью ехать, чтобы минимально расходовать бензин

Ох, уж эти сказочки про электромобили! Как только они станут массовыми, жди повышения тарифов на электричество, а заодно налоговых и прочих сборов. Дыма ведь без огня не бывает. Человечество массово хотят склонить к любви с электротранспортом, но не экономии ради, а наживы для. Ведь все, что ни делается, далеко не всегда к лучшему. Тем более, что в основном все потуги властей и аффилированных коммерсантов направлены не во благо людей, а против.

И хорошо, что у населения банально нет средств на новые, навязанные сверху игрушки, иначе бы процесс электрификации страны происходил много быстрее. Народ у нас — наоборот, изыскивает методы беречь то, что имеет. И один из таких примеров — экономия бензина. Безусловно, лучшим способом не тратить топливо — не ездить на машине совсем. Для тех, кто с этим не согласен, найдется вариант поинтереснее: двигаться, но с умом!