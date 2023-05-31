С какой на самом деле скоростью ехать, чтобы минимально расходовать бензин

Ох, уж эти сказочки про электромобили! Как только они станут массовыми, жди повышения тарифов на электричество, а заодно налоговых и прочих сборов. Дыма ведь без огня не бывает. Человечество массово хотят склонить к любви с электротранспортом, но не экономии ради, а наживы для. Ведь все, что ни делается, далеко не всегда к лучшему. Тем более, что в основном все потуги властей и аффилированных коммерсантов направлены не во благо людей, а против.
И хорошо, что у населения банально нет средств на новые, навязанные сверху игрушки, иначе бы процесс электрификации страны происходил много быстрее. Народ у нас — наоборот, изыскивает методы беречь то, что имеет. И один из таких примеров — экономия бензина. Безусловно, лучшим способом не тратить топливо — не ездить на машине совсем. Для тех, кто с этим не согласен, найдется вариант поинтереснее: двигаться, но с умом!
Итак, на экономичный режим поездки непосредственное влияние оказывает коэффициент аэродинамического сопротивления. Естественно, и производительность двигателя, а также вид трансмиссии и количество ее передач. Но главное, что при любом раскладе и с абсолютно разными силовыми установками расход повышается наряду с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чем динамичнее и тяжелее машина, тем больше горючки требуется для ее ускорения.
Однако размеренный и ровный стиль езды с постоянной стабильной скоростью этот нюанс нивелирует. Не зря же на трассе вы тратите меньше топлива, нежели в городском цикле эксплуатации. Так вот: главное поддерживать правильные обороты движка. К примеру, минимальный расход бензина будет в режиме, когда число оборотов в минуту не превышает 2000—2500. Если же говорить о скорости, то на высшей передаче оптимальной окажется лимит в 90 км/ч. А вот выше «сотни» гораздо интенсивнее начинает усиливаться аэродинамическое сопротивление. Вот, собственно, и весь секрет.
Между тем, российские власти не сидят без дела, подготавливая нас к резкому скачку цен на горючее. Уже по лету могут кардинально срезаться выплаты нефтяным магнатам по так называемому топливному демпферу, с помощью которого некоторое время удавалось сдерживать рост ценников на автозаправках страны. Неужто и вправду скоро самым эффективным способом сэкономить на бензине станет отказ от эксплуатации машин?