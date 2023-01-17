Как законно покупать бензин на 20% дешевле, чем на АЗС

Горючее в России дорожает всегда. Даже если за рубежом его стоимость приблизится к нулю, в нашей стране его все равно будут «впаривать» автомобилистам все дороже и дороже. Большинство из нас уже смирилось с этим издевательством и платит, платит, платит… Но кое-кто платит значительно меньше.
Например, при ценах бензина АИ−95 на АЗС Москвы в районе 50—55 рублей за литр, столичный автомобилист вполне может заправлять свою машину ровно тем же топливом, но по 42—45 рублей за литр. Причем все будет законно и без обмана. Просто надо, как говорится, немного оглядеться по сторонам. Миллионы столичных автовладельцев привычно едут за топливом на АЗС. Но надо смотреть не в эту сторону, а в интернет! Вернее — «сканировать» сайты бесплатных объявлений.
Да-да: там и бензин сейчас продается — по ценам практически на 20% ниже «бензоколоночных». Вариантов покупки топлива через Сеть несколько. Некоторые продавцы предлагают приехать к ним на мобильные мини-АЗС. Как правило, расположенные в пока еще не уничтоженных застройщиками промзонах, на старых плоскостных стоянках и гаражах. Другой вариант — мобильные «заправщики по дешевке». Эти разъезжают либо на обычных легковушках с багажниками, набитыми канистрами с бензином, либо на «каблучках», с небольшой цистерной и электронасосом в кузове. Тот или иной тип подобных недорогих «заправочных станций» представлен практически в любом районе Москвы.
Но как же получается, что всем представителям этого маленького и не особо заметного для посторонних бизнес-сообщества выгодно сейчас «толкать» топливо по 42 рубля за АИ−95? Причем некоторые из них умудряются еще и предлагать скидки тем клиентам, кто купит больше 5000 литров горючего за раз! В чем подвох?
Мы, разумеется, «свечку не держали», в бизнес-процессы торговцев топливом не лезли. Но тем не менее в курсе, что в этой сфере существует любопытная «схема». Связана она с топливными картами для юридических лиц. С помощью таких карт юрлицо, использующее в своей деятельности автомобили, имеет возможность получать налоговый вычет по НДС на горючее для них. Плюс эмитенты таких карт очень часто дают собственную скидку на бензин — в пределах 3—5%.
То есть организация, по сути, получает возможность приобретать его по цене фактически на четверть дешевле, чем рядовые автовладельцы. В любых количествах. Хоть тоннами. Даже если в собственном автопарке из потребителей горючего имеется лишь пара мопедов. Ну судя по бухгалтерским документам, «жрут» они горючее похлеще аэробуса — ничего не можем с этим поделать, уважаемая налоговая инспекция! А на самом деле «потраченный» бензин попадает на рынок описанным выше образом. Это нормальный качественный АИ−95. С тех же нефтеперерабатывающих заводов, что продающийся на АЗС по всему городу. Но намного дешевле.