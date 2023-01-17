Как законно покупать бензин на 20% дешевле, чем на АЗС

Горючее в России дорожает всегда. Даже если за рубежом его стоимость приблизится к нулю, в нашей стране его все равно будут «впаривать» автомобилистам все дороже и дороже. Большинство из нас уже смирилось с этим издевательством и платит, платит, платит… Но кое-кто платит значительно меньше.

Например, при ценах бензина АИ−95 на АЗС Москвы в районе 50—55 рублей за литр, столичный автомобилист вполне может заправлять свою машину ровно тем же топливом, но по 42—45 рублей за литр. Причем все будет законно и без обмана. Просто надо, как говорится, немного оглядеться по сторонам. Миллионы столичных автовладельцев привычно едут за топливом на АЗС. Но надо смотреть не в эту сторону, а в интернет! Вернее — «сканировать» сайты бесплатных объявлений.

Да-да: там и бензин сейчас продается — по ценам практически на 20% ниже «бензоколоночных». Вариантов покупки топлива через Сеть несколько. Некоторые продавцы предлагают приехать к ним на мобильные мини-АЗС. Как правило, расположенные в пока еще не уничтоженных застройщиками промзонах, на старых плоскостных стоянках и гаражах. Другой вариант — мобильные «заправщики по дешевке». Эти разъезжают либо на обычных легковушках с багажниками, набитыми канистрами с бензином, либо на «каблучках», с небольшой цистерной и электронасосом в кузове. Тот или иной тип подобных недорогих «заправочных станций» представлен практически в любом районе Москвы.