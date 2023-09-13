Оптическая иллюзия: почему автомобилисты на самом деле убивают байкеров

Один мой приятель по имени Михаил оказался в неприятной ситуации. Ночью он сбил мотоциклиста с подругой и попал под уголовное дело. Благо пострадавшие остались живы, хотя и были травмированы, из-за чего теперь Михаилу предстоят большие расходы. При этом обстоятельства аварии вызывают недоумение и даже проникнуты каким-то мистицизмом. Опытный водитель с 15-летним стажем не увидел на прямой и ровной дороге мотоцикл, несущийся на него в ночи с дальним светом фар. Как такое вообще возможно?
А дело было так. Михаил выезжал на автомобиле с примыкающего съезда на главную трассу, которая хорошо просматривалась в обе стороны. Прямая дорога не имеет складок, холмов и изгибов, да и до ближайшего поворота около километра. Кажется, что не увидеть подъезжающий мотоцикл в 50 м невозможно. Однако Михаил стал выкатываться на проезжую часть прямо перед его носом и получил касательный удар в борт. Люди полетели кубарем через капот, мотоцикл, раскидывая снопы искр, прочертил след на асфальте, а герой этой истории потом божился, что в упор не заметил приближающийся байк.
А ведь он почти не врет. Иллюзия кроется в конструктивной особенности мотоциклов, которая в определенных обстоятельствах делает их «невидимыми» и приводит к таким мистическим столкновениям. Это две фары в центре байка, расположенные в 20 см друг от друга. Конечно, не заметить включенные световые приборы невозможно, а вот проигнорировать — вполне. В особенности, когда их два, а водитель думает о чем-то своем.
Дело в том, что в ночи расстояние до приближающихся транспортных средств опытные водители определяют интуитивно по горящим фарам. Если два ярких огня расставлены широко, то машина уже близко, и надо поостеречься. А если огни сливаются в одну точку, значит приближающийся объект все еще на безопасном расстоянии.
Глаза видят две яркие точки на горизонте, подсознание определяет их как машину вдали, а это отличный повод ее проигнорировать. Но на самом деле это не автомобиль на горизонте, а мотоцикл в 50 метрах.
Привычка и шаблонное мышление в таких ситуациях помимо воли водителя управляют его действиями. Естественно, задумавшийся человек часто не осознает иллюзии и затем откровенно не понимает, как проглядел приближающийся байк. А по факту это не он не увидел, а подсознание увидело, но отреагировало неправильно.
Оптическая иллюзия с двумя мотоциклетными фарами известна давно. Еще во времена СССР на мотоциклах запрещалось их дублировать. Однако сейчас производители и законодатели почему-то не берут ее во внимание. Дизайнерские эксперименты и заигрывания с расположением головной оптики превращаются в магнит для аварий.
Сами байкеры порой не понимают, что заставляет водителей бросаться на свет фар. При этом с распространением сдвоенных мотоциклетных прожекторов подобные ДТП встречаются все чаще и чаще, и никто не застрахован так же «ослепнуть» в самый неподходящий момент. Лихач, привыкший к агрессивной езде, не отличает машину вдали от байка под носом, и на дорогах создаются опасные ситуации, приводящие порой водителей на скамью подсудимых.
Поэтому перед тем как начинать обгон, не поленитесь еще раз приглядеться к тому объекту, что движется на вас впереди. Надо всего лишь пару раз отвести глаза от дороги и вновь взглянуть на огни. Если в них видится нечто аномальное, то откажитесь от маневра.