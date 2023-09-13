Оптическая иллюзия: почему автомобилисты на самом деле убивают байкеров

Один мой приятель по имени Михаил оказался в неприятной ситуации. Ночью он сбил мотоциклиста с подругой и попал под уголовное дело. Благо пострадавшие остались живы, хотя и были травмированы, из-за чего теперь Михаилу предстоят большие расходы. При этом обстоятельства аварии вызывают недоумение и даже проникнуты каким-то мистицизмом. Опытный водитель с 15-летним стажем не увидел на прямой и ровной дороге мотоцикл, несущийся на него в ночи с дальним светом фар. Как такое вообще возможно?

А дело было так. Михаил выезжал на автомобиле с примыкающего съезда на главную трассу, которая хорошо просматривалась в обе стороны. Прямая дорога не имеет складок, холмов и изгибов, да и до ближайшего поворота около километра. Кажется, что не увидеть подъезжающий мотоцикл в 50 м невозможно. Однако Михаил стал выкатываться на проезжую часть прямо перед его носом и получил касательный удар в борт. Люди полетели кубарем через капот, мотоцикл, раскидывая снопы искр, прочертил след на асфальте, а герой этой истории потом божился, что в упор не заметил приближающийся байк.