Не запускается «на горячую»: легко решаем известную беду подержанного авто

Фото портала "АвтоВзгляд".
При выборе между китайским автомобилем и родной LADA российские автовладельцы все чаще предпочитают «остаться при своих» или выбрать подержанную машину знакомого бренда. Однако время властно над всеми, даже над семижильными «японцами», поэтому для нормальной эксплуатации автомобиля с пробегом необходимо знать некоторую специфику и разбираться в обслуживании. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Купить новую машину сегодня — большая удача и повод для зависти. Добротную подержанную — подвиг. Внутри этого шкафа на четырех колесах, как правило, скрывается множество скелетов, и чем больше цифра на одометре, тем этих «изюминок» больше.

Выявить многие на моменте осмотра и покупки крайне сложно или вообще невозможно, так что покупая «вторичку» следует спокойно относится к разного рода недоразумениям: шероховатости и мелкий ремонт «входит в стоимость» и проистечет в разумных пределах, если не тратить нервные клетки почем зря. Да и большинство работ можно сделать самостоятельно или совсем недорого.

Не заводится при прогретом моторе, заставляет долго крутить стартером и «подхватывает» только с выжатой педалью газа? Честно говоря, на первый взгляд звучит многообещающе в рублевом эквиваленте. Приехал с таким симптомом в сервис — готовься к ощутимым тратам.

Чтобы не выкладывать лишнего — на СТО любят менять все и постепенно, вынуждая автовладельца самостоятельно диагностировать машину, постепенно заменяя годные узлы на новые — проще и эффективнее самостоятельно выполнить часть работы. Диагностику — уж точно. Так оно быстрее и дешевле выйдет.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Тяжелый пуск двигателя вообще — симптом недостачи от аккумулятора. Если батарея еще жива, свежа и пышет жизнью, что несложно проверить простым и копеечным мультиметром, то копать нужно в сторону точек крепления массы на кузов и двигатель. Ржавчины, грязи и коррозии там быть не должно, а годный и чистый контакт, смазанный сверху специальной жижей — просто обязан. Сколько стоит первый шаг на пути к цели? Точная цена — 120 рублей, или тюбик средств для сохранения клемм. Жесткая щетка и кусочек наждачной бумаги в хозяйстве наверняка найдутся.

Не вышел «каменный цветок»? Лиха беда начала: отправляемся к другому возможному источнику наших головных болей — датчику положению распредвала (ДПРВ). Со временем он пачкается, провода отгнивают, клемма разваливается: почистить, осмотреть и собрать. Идеальный вариант — найти коллегу с похожей машиной и проверить на его заведомо исправном агрегате. Благо откручивается этот самый датчик, как правило, за полторы минуты. Кстати, такую же услугу за недорого, а порой и вообще бесплатно можно получить на авторазборке.

Жив датчик? Тогда наш путь лежит к стартеру, который порождает очень схожие симптомы, сигнализирую о необходимости переборки. Причем замены требует не цельный узел: стартер — этот тот случай, когда переборка лучше, чем покупка нового агрегата. В трех случаях из четырех сложности с запуском на прогретом двигателе сигнализируют о фатальном износе бендикса, меняя который следует так же, чтобы два раза не вставать (читай — не снимать), махнуть и щетки, параллельно проведя «генеральную уборку». Далее установка и тест систем. Дайте угадаю: все заработало штатно?

двигатель, подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
13 сентября 2023
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