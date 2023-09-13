Не запускается «на горячую»: легко решаем известную беду подержанного авто

Купить новую машину сегодня — большая удача и повод для зависти. Добротную подержанную — подвиг. Внутри этого шкафа на четырех колесах, как правило, скрывается множество скелетов, и чем больше цифра на одометре, тем этих «изюминок» больше.
Выявить многие на моменте осмотра и покупки крайне сложно или вообще невозможно, так что покупая «вторичку» следует спокойно относится к разного рода недоразумениям: шероховатости и мелкий ремонт «входит в стоимость» и проистечет в разумных пределах, если не тратить нервные клетки почем зря. Да и большинство работ можно сделать самостоятельно или совсем недорого.
Не заводится при прогретом моторе, заставляет долго крутить стартером и «подхватывает» только с выжатой педалью газа? Честно говоря, на первый взгляд звучит многообещающе в рублевом эквиваленте. Приехал с таким симптомом в сервис — готовься к ощутимым тратам.
Чтобы не выкладывать лишнего — на СТО любят менять все и постепенно, вынуждая автовладельца самостоятельно диагностировать машину, постепенно заменяя годные узлы на новые — проще и эффективнее самостоятельно выполнить часть работы. Диагностику — уж точно. Так оно быстрее и дешевле выйдет.
Тяжелый пуск двигателя вообще — симптом недостачи от аккумулятора. Если батарея еще жива, свежа и пышет жизнью, что несложно проверить простым и копеечным мультиметром, то копать нужно в сторону точек крепления массы на кузов и двигатель. Ржавчины, грязи и коррозии там быть не должно, а годный и чистый контакт, смазанный сверху специальной жижей — просто обязан. Сколько стоит первый шаг на пути к цели? Точная цена — 120 рублей, или тюбик средств для сохранения клемм. Жесткая щетка и кусочек наждачной бумаги в хозяйстве наверняка найдутся.
Не вышел «каменный цветок»? Лиха беда начала: отправляемся к другому возможному источнику наших головных болей — датчику положению распредвала (ДПРВ). Со временем он пачкается, провода отгнивают, клемма разваливается: почистить, осмотреть и собрать. Идеальный вариант — найти коллегу с похожей машиной и проверить на его заведомо исправном агрегате. Благо откручивается этот самый датчик, как правило, за полторы минуты. Кстати, такую же услугу за недорого, а порой и вообще бесплатно можно получить на авторазборке.
Жив датчик? Тогда наш путь лежит к стартеру, который порождает очень схожие симптомы, сигнализирую о необходимости переборки. Причем замены требует не цельный узел: стартер — этот тот случай, когда переборка лучше, чем покупка нового агрегата. В трех случаях из четырех сложности с запуском на прогретом двигателе сигнализируют о фатальном износе бендикса, меняя который следует так же, чтобы два раза не вставать (читай — не снимать), махнуть и щетки, параллельно проведя «генеральную уборку». Далее установка и тест систем. Дайте угадаю: все заработало штатно?