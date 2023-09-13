Не запускается «на горячую»: легко решаем известную беду подержанного авто

Купить новую машину сегодня — большая удача и повод для зависти. Добротную подержанную — подвиг. Внутри этого шкафа на четырех колесах, как правило, скрывается множество скелетов, и чем больше цифра на одометре, тем этих «изюминок» больше.

Выявить многие на моменте осмотра и покупки крайне сложно или вообще невозможно, так что покупая «вторичку» следует спокойно относится к разного рода недоразумениям: шероховатости и мелкий ремонт «входит в стоимость» и проистечет в разумных пределах, если не тратить нервные клетки почем зря. Да и большинство работ можно сделать самостоятельно или совсем недорого.

Не заводится при прогретом моторе, заставляет долго крутить стартером и «подхватывает» только с выжатой педалью газа? Честно говоря, на первый взгляд звучит многообещающе в рублевом эквиваленте. Приехал с таким симптомом в сервис — готовься к ощутимым тратам.

Чтобы не выкладывать лишнего — на СТО любят менять все и постепенно, вынуждая автовладельца самостоятельно диагностировать машину, постепенно заменяя годные узлы на новые — проще и эффективнее самостоятельно выполнить часть работы. Диагностику — уж точно. Так оно быстрее и дешевле выйдет.