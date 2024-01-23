Зачем дальнобойщики вешают на боковое зеркало светоотражающий жилет

Дорога требует внимания: водитель обязан непрерывно обозревать окружающую действительность, замечать происходящее не только на своем, но и на встречном направлении. А также на обочине. Остановившаяся машина сама по себе ничего не значит: ее водитель устал и лег вздремнуть на часок или отбежал в туалет. А может, вывел на прогулку домашнего любимца. Мало ли. Но если на зеркале заднего вида висит светоотражающий жилет, который по закону должен быть в каждой машине, то дело — табак. Надо притормозить.
Жилет заметен издалека, проезжающий мимо успеет снизить скорость и аккуратно припарковаться рядом. Накидка светится, становится дополнительным сигналом, предупреждающим о неком препятствии на обочине. И он означает лишь одно: водитель машины попал в беду.
Это старый знак, который в «легковой среде» никогда и не был распространен в силу отсутствия тех самых жилетов до вступления в силу закона, обязывающего их покупать. Опытный шофер такой сигнал сразу поймет, мгновенно сориентируется и примет, исходя из условий, решение: остановиться или нет.
Жилет лучше рации: он не ломается и не выключается, не требует оплаты и работает в самом нужном радиусе действия. К тому же он — сигнал для «избранных», ведь расшифровать такой знак сможет только водитель-профессионал. Высока вероятность, что именно остановившийся по зову дорожного братства автомобилист и сможет оказать ту самую, в некоторых случаях первую помощь, в которой остро нуждается попавший в беду.
А вообще, вопрос остановки и взаимопомощи в последние годы стал «оттаивать»: в девяностых и нулевых таким образом доверчивых и просто добрых граждан «разводили», так что опытные водители предпочитали ехать своей дорогой. Потом ситуация в Центральной России, да и в Сибири, начала успокаиваться, бандитский беспредел потихоньку утихал, а отечественный шофер перестал бояться помочь ближнему в тяжелой ситуации.
Сегодня, надо отдать должное, все чаще останавливаются: спросят, нужна ли подмога, все ли в порядке, справишься ли своими силами. И если вокруг машины не толпится бородатый народ, а сам автомобиль внушает доверие и не выглядит как откровенно «бандитский», то рука помощи наверняка будет протянута.