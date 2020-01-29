Зачем дальнобойщики вставляют пластиковые бутылки в колеса

От богатства или от бедности, от ума или лени хитер наш народ на выдумку. Каких только приспособлений и «девайсов» не изобрели российские «левши», чтобы решить ту или иную задачу. Лайфхаки — одно из самых распространенных хобби российских водителей. Ведь иначе придется отдавать свои «кровные».

Сибирь — не самое гостеприимное для автомобилиста место. Сотни километров без городов и заправок, а порой — и без мобильной связи. Безусловно, дорожное братство здесь особенно крепкое, но некоторые вопросы требуют быстрого, а то и мгновенного решения. Вышеперечисленное следует умножить на два, если речь идет о зиме. Либо пан, либо замерз.

Поэтому дороги Сибири хранят множество загадок и хитростей, которые понятны местным и совершенно необъяснимы для приезжих. Одна из них — пластиковые бутылки, торчащие из колес полуприцепа почти каждой фуры. Прикрыли ниппель? Пометили грыжу или опасный износ? А может это примета или украшение?