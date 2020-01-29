Зачем дальнобойщики вставляют пластиковые бутылки в колеса

От богатства или от бедности, от ума или лени хитер наш народ на выдумку. Каких только приспособлений и «девайсов» не изобрели российские «левши», чтобы решить ту или иную задачу. Лайфхаки — одно из самых распространенных хобби российских водителей. Ведь иначе придется отдавать свои «кровные».
Сибирь — не самое гостеприимное для автомобилиста место. Сотни километров без городов и заправок, а порой — и без мобильной связи. Безусловно, дорожное братство здесь особенно крепкое, но некоторые вопросы требуют быстрого, а то и мгновенного решения. Вышеперечисленное следует умножить на два, если речь идет о зиме. Либо пан, либо замерз.
Поэтому дороги Сибири хранят множество загадок и хитростей, которые понятны местным и совершенно необъяснимы для приезжих. Одна из них — пластиковые бутылки, торчащие из колес полуприцепа почти каждой фуры. Прикрыли ниппель? Пометили грыжу или опасный износ? А может это примета или украшение?
Оказывается, это уникальный самодельный индикатор, который позволяет избежать одну из главных проблем дальней автомобильной логистики — блокировку и последующий взрыв колеса. Каждый водитель хоть раз в жизни видел огромные куски резины, разбросанные по всему дорожному полотну, и стоящий на обочине грузовик с лопнувшим колесом.
Мощный мотор спокойно «тащит» машину, даже если одно из колес заблокировано, а малоопытный или просто усталый водитель может и не заметить неисправность. Колесо быстро истирается об асфальт, и происходит взрыв. А он в лучшем случае приведет к долгому простою и замене на морозе, а в худшем — в кювет.
Чтобы такую проблему на корню пресечь, сибирские водители интегрируют в колеса полуприцепа простые пластиковые бутылки, движение которых по кругу хорошо видно в зеркало заднего вида. Раз в десять минут кинул взгляд, и едешь дальше. Пожалуй, это самый простой и действенный способ вовремя узнать о блокировке колеса и предотвратить проблему «малой кровью».
Хитрость и смекалка, взаимопомощь и радиостанция — вот весь арсенал водителя «дальней авиации». Без этих простых, но жизненно необходимых средств, в рейс лучше не выходить. Конечно, перед каждым маршрутом технику следует проверить, это правило касается абсолютно всех автомобилей, но если на одометре ожидается прибавление не двух-трех, а пяти-десяти тысяч километров, то нужно что-то большее, чем лист осмотра. Аккумуляция всех лайфхаков и проверенных методик и называется опытом. Его в автошколе не получишь — только за годы и сотни тысяч накрученных на колес километров.