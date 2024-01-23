Просто и бесплатно: как таксисты предотвращают обледенение лобового стекла

Статус водителя такси в России довольно странный и спорный: некогда, во времена СССР, уважаемая и очень прибыльная профессия теперь отчего-то считается уделом неудачников и прибежищем «падших на дно». Безусловно, как и в любой другой «специальности», за рулем автомобилей с шашками оказываются разные люди, но грести всех под одну гребенку точно не стоит.

Среди таксистов встречается очень много интересных, а, главное, опытных и знающих в водительском деле людей. Таким не стыдно и вопрос задать, у таких не стыдно и научиться простой житейской мудрости, которая здорово облегчает жизнь. Ведь таксисты проводят за рулем невероятно много времени: они на собственном опыте познают многочисленные хитрости и ловкости, связанные с эксплуатацией транспортного средства в России, и, что самое важное, не стесняются ими делиться.