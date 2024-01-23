Просто и бесплатно: как таксисты предотвращают обледенение лобового стекла

Статус водителя такси в России довольно странный и спорный: некогда, во времена СССР, уважаемая и очень прибыльная профессия теперь отчего-то считается уделом неудачников и прибежищем «падших на дно». Безусловно, как и в любой другой «специальности», за рулем автомобилей с шашками оказываются разные люди, но грести всех под одну гребенку точно не стоит.
Среди таксистов встречается очень много интересных, а, главное, опытных и знающих в водительском деле людей. Таким не стыдно и вопрос задать, у таких не стыдно и научиться простой житейской мудрости, которая здорово облегчает жизнь. Ведь таксисты проводят за рулем невероятно много времени: они на собственном опыте познают многочисленные хитрости и ловкости, связанные с эксплуатацией транспортного средства в России, и, что самое важное, не стесняются ими делиться.
Например, многие из нас сталкивались с толстым слоем наледи на ветровом стекле, растопить который при настоящей зимней температуре можно не меньше чем за полчаса, если автомобиль не оснащен электоподогревом «лобаша». Тратить драгоценные утренние минуты? Раньше просыпаться, отказываться от завтрака или каких-либо других приятных процедур — зачем? Лучше воспользоваться одним из многочисленных «таксистских» лайфхаков.
Итак, чтобы с утра не заниматься размораживанием стекол, достаточно с вечера, когда двигатель машины только-только заглушился, и триплекс еще чист, накрыть «лобовуху» простой картонкой, которую всегда можно найти у соседней помойки или ближайшего магазина. Придавить дворниками, чтобы ветром не сдуло, и со спокойной совестью идти отдыхать. Да, вот так вот быстро и просто.
Абсолютно бесплатная превентивная мера позволит утром чуть дольше поспать, чуть медленнее принимать душ и чуть больше времени отдать кофе и социальным сетям. А всего-то нужно — найти подходящую картонку, что сделать совершенно несложно.