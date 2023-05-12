Опасные народные приметы, снижающие внимание водителей

Еще одной крайностью принято считать недовольство по отношению к собственной машине. Если ругаешь автомобиль — он будет досаждать регулярными проблемами в процессе эксплуатации. Поэтому многие автовладельцы стараются ласково общаться со своим «железным конем», а некоторые даже дают своим т/с ласковые клички или имена.

А вот птичий помет на кузове — одновременно и хорошая, и плохая примета. Все мы знаем, что она к деньгам. По крайней мере, так гласит легенда. А как оно на самом деле — никому неизвестно. Зато доказано, что если вовремя не удалить серые пятна испражнений пернатых, то лакокрасочное покрытие может «порадовать» появлением коррозии. А это точно не к деньгам, а к их тратам.

Кроме того, многие водители уверены, что ни в коем случае нельзя считать наличность в салоне автомобиля, ибо это таинственным образом приведет к встрече с сотрудниками ГИБДД, которые наверняка захотят освоить имеющийся у шофера бюджет. А еще «рулевые», особенно женщины, боятся засматриваться на ДТП. По их мнению, это говорит о риске угодить в аварию. После увиденного пилоты и «пилотки» часто испытывают стресс, что также негативно сказывается на управлении авто.

Помыл машину — к дождю, встретил пса на проезжей части — к неприятностям, крысу — к ссорам и финансовым потерям. На самом деле, примет таких — пруд пруди. Да только верить в них — дело неблагодарное. Важно оставаться реалистом и не реагировать за рулем на внешние раздражители. Ведь от собственного настроя, как уже было сказано, зависит и бдительность, и чуткость действий, столь необходимых для безопасной езды.