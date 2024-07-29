Автоэксперт объяснил, почему парковать авто с вывернутыми колесами очень опасно

Парковать машины принято с выставленными прямо передними колесами, но получается это не всегда. Да и не все водители вообще следят за тем, в каком положении после выключения зажигания остался руль. И зря! Ведь такой, казалось бы, незначительный нюанс может повлечь множество проблем с разными системами автомобиля.

О неочевидных сложностях, с которыми может столкнуться водитель, постоянно оставляющий свою машину с вывернутыми колесами, рассказал нашим коллегам из RG.ru директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. И в первую очередь, по его словам, от такой парковки страдает рулевой механизм: рулевые тяги и наконечники раньше выходят из строя.

Кроме того, в зоне риска находятся шины, ведь они подвергаются неравномерному напряжению в боковинах, что чревато столь же неравномерным износом. Наконец, существует вероятность, что автомобиль выкатится в сторону — если у него неисправна тормозная система или в него въедет другая машина. А если речь идет не о закрытой стоянке, а о парковке на обочине? Можно спровоцировать серьезное ДТП.

Именно поэтому эксперт настоятельно рекомендует парковать автомобиль с колесами, расположенными прямо, и всегда следить за этим моментом, выключая двигатель. А если установить их ровно по тем или иным причинам невозможно, нужно постараться оставить минимальный угол.