Т-100: американцы узнали о новейшем российском танке, который круче Т-14 «Армата»

Аналитики заокеанского издания Military Watch magazine пришли к выводу, что Россия с большой долей вероятности разрабатывает новейший танк, основываясь на опыте применения своей бронетехники в зоне СВО. Американцы даже дали название этому супер-оружию – Т-100.

Публикация в иностранном военном издании о грядущем российском танке Т-100 строится на утверждении, что опыт применения еще советского основного танка Т-80 в ходе СВО произвел на российское командование очень хорошее впечатление. Напомним, что это единственная боевая машина на вооружении нашей армии, где в качестве двигателя применена газотурбинная установка – как в американском Abrams M1. В частности, благодаря ей Т-80 имеет высокую скорость заднего хода – 25 км/ч, что сравнимо с аналогичными показателями натовской техники.

Для справки: Т-90, считающийся лучшим российским танком в зоне СВО, не может двигаться задом быстрее 5 км/ч. Поэтому когда машине требуется быстро покинуть позицию (чтобы не получить «ответку», например), танкисты вынуждены разворачивать ее слабо бронированной кормой к противнику. Приходится рисковать ради скорости.

Military Watch magazine считает, что Т-80 был, безусловно, наиболее боеспособным классом танков в советской армии. По этой причине, несмотря на то, что он был втрое дороже, чем его современник Т-72, Минобороны СССР в начале 1980-х годов закупало его в очень больших количествах.

Фото: Омсктрансмаш

В 1990-ые, в условиях развала Советского Союза и жестокого экономического кризиса, руководство страны, несмотря на сопротивление военных, полностью отказалось от Т-80, отдав предпочтение более дешевому в производстве и обслуживании Т-72 с его дизельным двигателем. Выпуск Т-80 был окончательно свернут примерно в 1996 году. А самый совершенный вариант модернизации Т-72 в конце концов получил название Т-90.

Издание напоминает, что еще с конца 1980-ых на заводе «Омсктрансмаш», специализировавшемся на изготовлении Т-80, велись работы по превращению Т-80 в боевую машину следующего поколения, известную как «Черный орел». Она концептуально походила на Т-14 «Армата». Последнюю, по мнению Military Watch magazine, выпускают мелкой серией на «Уралвагонзаводе».

Успехи Т-80 в ходе украинской кампании дают основание экспертам издания полагать, что проект глубокой модернизации этого танка будет реанимирован с учетом условий современного боя. Причем разница в возможностях между существующим Т-80 и будущим его преемником скорее всего будет куда более существенной, нежели чем между Т-72Б и базовым Т-90 «Прорыв».

По аналогии с неймингом последнего, танк будущего на базе Т-80 авторы публикации решили условно назвать Т-100. Они полагают, что он воплотит ряд конструктивных решений как «Черного орла», так и Т-14 «Армата», поскольку и «Омсктрансмаш», и «Уралвагонзавод» входят сейчас в единый военно-промышленный конгломерат.