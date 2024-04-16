К чему приведет массовое применение бронемашин БМР-3МА «Вепрь» на Украине

Помимо танков, пушек, ракет и беспилотников успех в наступлении и обороне любой армии очень сильно зависит от не особо заметной постороннему наблюдателю деятельности вспомогательных боевых машин. Одна из них — бронетранспортер 3МА «Вепрь». И очень показательно, что их количество в распоряжении российских войск на Украине заметно увеличилось в последнее время.

Один из ведущих российских военных экспертов — полковник запаса Виктор Мураховский — достаточно неожиданно объявил, что в распоряжение российских войск на Украине начали в большом количестве поступать боевые бронированные машины «Вепрь».

Это очень любопытный «призрак будущего». Чтобы понять о чем он свидетельствует следует рассказать о самой 3МА «Вепрь». Это — инженерный танк, «боевая машина разминирования» (БМР). В прессе попадаются единичные свидетельства его применения в ходе, скажем, разминирования окрестностей Мариуполя после освобождения города от ВСУ.

В качестве шасси БМР-3МА «Вепрь» использует «тележку» и двигатель основного боевого танка Т-90. Такая унификация сильно упрощает ее эксплуатацию. Вместо башни с орудием у инженерного танка установлена бронированная рубка для двух членов экипажа — командира и водителя. Плюс отсек для размещения трех саперов. Лобовая проекция и бока корпуса увешаны блоками динамической защиты.

В отсеке экипажа предусмотрено место для складирования запаса воды и пищи. Имеется биотуалет и система защиты от воздействия оружия массового поражения. Иными словами, личный состав может находиться внутри «Вепря» по нескольку суток безвылазно.

За самооборону машины отвечает турельная установка с крупнокалиберным пулеметом «Корд». Есть набор мортирок для отстрела дымовых гранат в переднюю полусферу. Но главное оружие БМР-3МА «Вепрь» иное. Противоминный трал — вот, чем по-настоящему опасен этот танк для противника. С его помощью можно прокладывать проход шириной около 4 метров практически в любых минных полях. «Вепрь» предназначен для того, чтобы толкать перед собой трал ТМТ-С.

Фото: defence-blog.com

Последний состоит из стальной рамы, на которой размещены два ряда металлических катков. При движении по земле они приводят в действие мины нажимного действия. Каждый каток в состоянии выдержать до 10 подрывов стандартной (и очень активно применяемой на Украине) противотанковой мины типа ТМ-62, содержащей порядка 7,5 кг мощной взрывчатки. Для ликвидации в радиусе 4 метров мин с магнитным взрывателем, на трале устанавливается мощный генератор электромагнитного поля, провоцирующий подрыв мины на безопасном для боевой машины расстоянии.

Разработчики противоминного трала учли и опасность, которую представляют для бронетехники специальные противобортовые мины. Подобные боеприпасы выстреливают «ударным ядром» (разновидность кумулятивной струи) параллельно земной поверхности в слабо защищенный бок танка, когда тот проезжает мимо. Как именно трал ТМТ-С противостоит этой опасности в открытых источниках, наши военные предпочитают не афишировать. Известно лишь, что противобортовые боеприпасы он ликвидирует на удалении до 100 метров.

И вот, как выясняется, «стада» БМР-3МА «Вепрь», оснащенные противоминными тралами, стали массово завозить в зону СВО. Это может означать только одно: российские войска готовятся активно проделывать множество проходов в минных полях, которые хохол установил по всему переднему краю своей обороны. Благо в противотанковых и противопехотных инженерных боеприпасах он недостатка не испытывает.

На данный момент бандеровцы уже испытывают серьезный дефицит солдат, пытаясь сдерживать методичное и неуклонное продвижение российских войск на нескольких направлениях. А если с помощью подразделений БМР-3МА «Вепрь» наша армия организует дополнительно еще хотя бы десяток не менее горячих дляврага участков, начнется неизбежное: фронт ВСУ, как говорят военные комментаторы, «посыпется», что, скорее всего, обернется массовым и быстрым отступлением противника. Не будем загадывать, но пока дело движется в сторону именно такого сценария.