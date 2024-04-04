«Зубилом» по врагу: в зоне СВО появился оригинальный боевой наземный беспилотник

Насколько поляки «неровно дышат» к происходящему на линии боевого соприкосновения на Украине иллюстрирует очередная публикация, посвященная русскому оружию, предназначенному для ликвидации укронацистов. На сей раз «пшеки» возбудились по поводу отечественного боевого «Зубила».

Если кто не в курсе, поясним. Этот агрегат не имеет никакого отношения к переднеприводным «жигулям» семейства ВАЗ 2108, именовавшихся в народе не иначе как «зубило» — за характерную клиноподобную форму кузова. Внешний вид современного «Зубила», разработанного АО «Ремдизель» (Набережные Челны), тоже вызывает ассоциации с одноименным слесарным инструментом. За это следует «благодарить» клинообразное расположение бронелистов на передке беспилотника — для защиты двигателя агрегата.

Поляки утверждают, что новейший российский «бесчеловечный» аппарат выдерживает обстрел из 30-мм автоматической пушки. Правда, не вполне понятно, откуда они эту информацию взяли. Зато точно известно, что «Зубило» построено на полноприводном двухосном шасси (видимо, КамАЗ 5387) и оснащено камазовским же дизелем модели 610.10 мощностью 350 л. с.

Названные в ходе выставки «Армия-2023» ТТХ безэкипажной машины косвенно подтверждают предположение об «исходнике» новинки: длина — 7465 мм, снаряженная масса — 13,3 тонны, а полная — 16 тонн. Заявленная грузоподъемность — 2700 килограммов. Собственная масса шасси КамАЗ 5387 не превышает семи тонн. Таким образом можно предположить, что полезная нагрузка (броня, вооружение, перевозимые грузы) «Зубила» составляет порядка шести тонн.

Фото: globallookpress.com

Предполагается, что в его задачи может входить поддержка штурмовых групп огнем, зарядка аккумуляторов БПЛА, транспортировка по полю боя припасов и оборудования, а также эвакуация раненных.

На армейской выставке «Зубило» красовалось с 23-мм спаренной зенитной установкой ЗУ-23-2 на крыше. В каком виде и оснащении оно поступило в распоряжение армии, которое и планировалось произойти в апреле 2024-го, доподлинно неизвестно.

Автор материала о «Зубиле» в польском WP Tech, пытаясь анализировать ее реальные боевые возможности по фотографиям с «Армии-2023», отмечает отсутствие на корпусе приборов наблюдения, опто-электронных датчиков или чего-то подобного. И делает вывод, что оператор этого беспилотника будет вынужден управлять им, просто наблюдая со стороны — как детской машинкой на радиоуправлении.

На ЗУ-23-2, которой был вооружен выставочный экземпляр «Зубила», иностранный знаток не обнаружил прицельных устройств и счел, что без них она только выглядит грозно, а на самом деле совершенно бесполезна. Просто шибко умный «эксперт» видимо не в курсе, что КамАЗ на протяжении уже более чем десятка лет обкатывает на своих грузовиках технологии беспилотного вождения — без участия человека. В том числе и по пересеченной местности. И на многих опытных образцах, чьи фото оказывались в открытом доступе, также не было видно никаких видеокамер и прочих столь важных для польского «аналитика» электронных штуковин.

Но кто сказал, что машина пошла в войска в выставочной комплектации? В СМИ, например, проскакивала информация, что перед отправкой на фронт беспилотник по требованию военных доработали: снизили вес и повысили проходимость. А уж что еще в нем «подшаманили», какое дополнительное оборудование на машину при этом навесили и как запрограммировали перед передачей в войска — военная тайна.

Так что не удивляйтесь, «западные партнеры», если «Зубило» начнет утюжить хохла вообще без участия человека — например, как боевой робот с искусственным интеллектом.