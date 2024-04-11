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Поляки обнаружили у российской армии на Украине новейшую самоходную гаубицу

Польские эксперты неприятно удивились новейшей российской военной разработке

Национальному комплексу неполноценности поляков перед Россией уже несколько сотен лет. Его существованием (помимо прочих факторов) объясняется и «неровное дыхание» пшеков ко всем проявлениям российской военной мощи. Оно чувствуется и по их отношению к новинке нашей оборонной промышленности — самоходному орудию 2С42 «Лотос».

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Автор
Максим Строкер

Изображение Поляки обнаружили у российской армии на Украине новейшую самоходную гаубицу

Польское издание Geek Week опубликовало материал, где утверждает, что получило подтверждение нахождения новейшей российской самоходной артиллерийской установки 2С42 «Лотос» в зоне СВО. В качестве такового предстает фотография крайне плохого качества, на которой угадывается эта боевая машина, оснащенная протводронными приспособлениями. А раз присутствуют «козырьки» и «навесы», защищающие от беспилотников-камикадзе — значит это Украина и «Лотос» участвует в боевых действиях, считают польские авторы.

Однако до последнего времени никаких свидетельств участия САУ «Лотос» в украинской компании в открытом доступе замечено не было. При том, что информация о разработке и испытаниях этой боевой машины специалистами «ЦНИИТочмаш» появилась около пяти лет назад. То есть на данный момент 2С42 наверняка находится в очень высокой степени готовности для передачи на вооружение российской армии.

Поэтому можно с высокой долей уверенности предположить, что случая «погонять» новинку в настоящих боевых условиях отечественные военные и промышленники упустить не могли. То есть не исключено, что домыслы поляков о появлении у русской армии «нового супероружия» не лишены правдоподобия. Что же из себя представляет 2С42 «Лотос»?

Фото: ЦНИИточмаш
Фото: ЦНИИточмаш

Это самоходная пушка-гаубица, создаваемая в качестве смены для немолодой уже самоходки 2С9 «Нона-С». Последняя изначально стояла на вооружении воздушно-десантных войск в качестве десантируемого с воздуха плавающего самоходного орудия, способного стрелять как 120-мм минами, так и артиллерийскими снарядами. У «Лотоса» примерно та же идеология, но несколько иное воплощение. Он также оснащен 120-мм пушкой-минометом во вращающейся башне. Минами новичок может стрелять на расстояние до 7 км, а снарядами — до 13 км.

Машина построена на доработанном шасси серийной боевой машины десанта — БМД-4М. «Лотос» примерно на метр длиннее. И весит больше чем БМД-4М — 18 тонн против 14. При этом новичок приспособлен к авиадесантированию, а также может плавать. Бронирование у «Лотоса» противопульное, как у БМД.

Машина получила современные системы связи и управления огнем. Есть даже опция ведения огня дистанционно, когда экипаж находится вне машины — с помощью выносного пульта.

Сообщалось, что «Лотос» располагает вдвое большим боекомплектом по сравнению со старушкой «Ноной». У последней он составлял 20-25 выстрелов. Для нее в свое время были разработаны фугасные, бронебойные, кассетные, термобарические и управляемые боеприпасы. Скорее всего, и 2С42 «Лотос» получит аналогичную номенклатуру снарядов.

Не стоит рассматривать новейшую российскую боевую машину в качестве какого-то чудо-оружия. На украинском поле боя такового существовать в принципе не может. Но свой вклад в дело ликвидации вооруженного хохла она наверняка внесет. А опыт ее реальной эксплуатации даст конструкторам возможность отточить ее боевые характеристики.

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