Поляки обнаружили у российской армии на Украине новейшую самоходную гаубицу

Национальному комплексу неполноценности поляков перед Россией уже несколько сотен лет. Его существованием (помимо прочих факторов) объясняется и «неровное дыхание» пшеков ко всем проявлениям российской военной мощи. Оно чувствуется и по их отношению к новинке нашей оборонной промышленности — самоходному орудию 2С42 «Лотос».

Польское издание Geek Week опубликовало материал, где утверждает, что получило подтверждение нахождения новейшей российской самоходной артиллерийской установки 2С42 «Лотос» в зоне СВО. В качестве такового предстает фотография крайне плохого качества, на которой угадывается эта боевая машина, оснащенная протводронными приспособлениями. А раз присутствуют «козырьки» и «навесы», защищающие от беспилотников-камикадзе — значит это Украина и «Лотос» участвует в боевых действиях, считают польские авторы.

Однако до последнего времени никаких свидетельств участия САУ «Лотос» в украинской компании в открытом доступе замечено не было. При том, что информация о разработке и испытаниях этой боевой машины специалистами «ЦНИИТочмаш» появилась около пяти лет назад. То есть на данный момент 2С42 наверняка находится в очень высокой степени готовности для передачи на вооружение российской армии.

Поэтому можно с высокой долей уверенности предположить, что случая «погонять» новинку в настоящих боевых условиях отечественные военные и промышленники упустить не могли. То есть не исключено, что домыслы поляков о появлении у русской армии «нового супероружия» не лишены правдоподобия. Что же из себя представляет 2С42 «Лотос»?

Фото: ЦНИИточмаш

Это самоходная пушка-гаубица, создаваемая в качестве смены для немолодой уже самоходки 2С9 «Нона-С». Последняя изначально стояла на вооружении воздушно-десантных войск в качестве десантируемого с воздуха плавающего самоходного орудия, способного стрелять как 120-мм минами, так и артиллерийскими снарядами. У «Лотоса» примерно та же идеология, но несколько иное воплощение. Он также оснащен 120-мм пушкой-минометом во вращающейся башне. Минами новичок может стрелять на расстояние до 7 км, а снарядами — до 13 км.

Машина построена на доработанном шасси серийной боевой машины десанта — БМД-4М. «Лотос» примерно на метр длиннее. И весит больше чем БМД-4М — 18 тонн против 14. При этом новичок приспособлен к авиадесантированию, а также может плавать. Бронирование у «Лотоса» противопульное, как у БМД.

Машина получила современные системы связи и управления огнем. Есть даже опция ведения огня дистанционно, когда экипаж находится вне машины — с помощью выносного пульта.

Сообщалось, что «Лотос» располагает вдвое большим боекомплектом по сравнению со старушкой «Ноной». У последней он составлял 20-25 выстрелов. Для нее в свое время были разработаны фугасные, бронебойные, кассетные, термобарические и управляемые боеприпасы. Скорее всего, и 2С42 «Лотос» получит аналогичную номенклатуру снарядов.

Не стоит рассматривать новейшую российскую боевую машину в качестве какого-то чудо-оружия. На украинском поле боя такового существовать в принципе не может. Но свой вклад в дело ликвидации вооруженного хохла она наверняка внесет. А опыт ее реальной эксплуатации даст конструкторам возможность отточить ее боевые характеристики.