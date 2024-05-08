Кенгуру-стайл: на Украине подбили экзотическую бронемашину из Австралии

Идея оснастить доблестные ВС Австралии собственным бронированным транспортом начала реализовываться еще в 1998 году. От стадии разработки до начала выпуска бронеавтомобиля, получившего название Bushmaster, прошло приличное количество времени: на вооружение тамошней армии «однофамилец» крайне ядовитой змеи стал поступать лишь в 2005 году. С тех пор оборонная компания Thales Australia наклепала свыше тысячи таких броневиков, включая около сотни машин, отправившихся на экспорт в Новую Зеландию, Нидерланды и ряд других стран.

Как минимум порядка 20 были отправлены и на Украину. Недавно в одной их хохлятских «телеграм-помоек» засветилось видео, снятое с коптера, на котором под слезливенький саунд-трек демонстрируются кадры раскуроченного Bushmaster. И есть от чего пригорюниться: очередной «кенгуру» превратился в груду горелого металлолома на другом конце земного шара.

С конструктивной точки зрения Bushmaster — двухосный полноприводный грузовик капотной компоновки с однообъемным кузовом из броневой стали. Днище имеет V-образный профиль, призванный отводить в стороны ударную волну от срабатывающих под ним взрывных устройств. Производитель гарантирует, что экипаж и десант, находящиеся внутри броневика, не получат никакого ущерба при подрыве мины мощностью вплоть до 9,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Фото mavink.com

Что касается защиты от прочего оружия, то в ТТХ Bushmaster по этому поводу говорится лишь о пулях калибра 7,62 мм. То есть даже крупнокалиберный пулемет должен в легкую вспарывать борта туземной «бричке».

Вес этого ТС — свыше 15 тонн. Экипаж состоит из водителя и командира. Последний также выполняет функции оператора пулемета (либо стандартного 7,62-мм, либо крупнокалиберного 12,7-мм), устанавливаемого на крыше. Есть вариант вооружения машины 40-мм автоматическим гранатометом или противотанковым ракетным комплексом. Основная задача Bushmaster — перевозка до 10 человек десанта.

Подвижность этому военному транспорту обеспечивает дизельный двигатель Caterpillar объемом 7,2 литра мощностью 300 л.с. Максимальная скорость хода заявлена на уровне 100 км/ч. Скорее всего — по шоссе.

Смысл отправки этого чуда оборонной техники на Украину можно объяснить разве что задачами демонстрации символической поддержки хохла со стороны Австралии. Ведь ни для кого не секрет, что Bushmaster проектировался для совершенно конкретной задачи: австралийским военным нужна была защищенная машина для патрулирования пустынных районов континента. В ТТХ «змеюки» заложена возможность везти порядка 4 тонн грузов, которых должно хватить для обеспечения жизнедеятельности и выполнения боевых задач десятью солдатам в течении трех суток.

Характерно также, что австралийская тактика применения Bushmaster подразумевает, что машина высаживает пехоту до момента боевого соприкосновения с противником, а не идет на него в атаку. Она просто не предназначена для этого. Даже близкий разрыв фугасного гаубичного снаряда гарантированно изрешетит австралийский бронегрузовик. А уж против 30-мм автоматической пушки или банального ручного гранатомета у Bushmaster вообще нет никаких шансов.

Доподлинно не известно, для каких именно целей укронацисты использовали (или используют до сих пор?) эти полученные из Австралии самобеглые «подарочки». Точно можно сказать лишь одно: после встречи практически с любым российским средством поражения бронетехники Bushmaster превращается в дымящийся остов.