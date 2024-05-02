Украинское фиаско: британская бронетехника «не вывозит» войну «по-взрослому»

Считается, что так называемым пушечным мясом становятся порой исключительно плохо подготовленные или слабо вооруженные солдаты, которых командиры сознательно отправляют под удар сильного и безжалостного противника. Украинский конфликт продемонстрировал, что «пушечным мясом» могут быть и боевые машины. В особенности образцы британской бронетехники.

И наиболее ярким образчиком стального «пушечного мяса» можно назвать британский бронированный автомобиль Mastiff. Как минимум несколько десятков этих ТС оказались в руках бандеровцев волею политиков «туманного Альбиона» еще в прошлом году.

Наиболее массовое боевое применение этих машин пришлось на летне-осеннюю кампанию прошлого года. Тогда хохол бросил в «контрнаступ» большие массы своих механизированных войск. Чем это все для него закончилось, теперь знают абсолютно все.

Жертвами российских мин, расчетов ПТРК, операторов беспилотников-камикадзе и воинов прочих родов войск стали десятки Mastiff. На самом деле, такой исход для «англичан» был запрограммирован. Но об этом укронацистов никто не предупредил.

Дело в том, что Mastiff — это, по сути, просто хорошо бронированный автомобиль для перевозки личного состава так называемого класса MRAP. Еще в начале нулевых(!) этого века его разработала для армии США американская компания Force Protection, Inс — под названием Cougar. Британцам он тоже понравился и они заказали для себя порядка 450 таких аппаратов. Их приняли на вооружение под именем Mastiff PPV (Protected Patrol Vehicle — защищенный патрульный автомобиль). В боевых условиях они, например, использовали его в Афганистане. Далее случился вывод войск НАТО из этой страны. Из-за чего порядка 240 «Мастифов» отправились на консервацию и хранение. Пока их час не пробил на Украине.

Фото defensenews.com

Британский Mastiff — трехосный полноприводный капотный грузовик массой свыше 22 тонн. Его броня выдерживает обстрел из стрелкового оружия, а от кумулятивных боеприпасов предохраняют специальные решетки «по кругу». Днище машины в сечении имеет форму буквы V — чтобы отводить в стороны ударную волну от сработавшего под автомобилем взрывного устройства.

Mastiff оснащен 330-сильным дизельным двигателем и по шоссе развивает скорость вплоть до 100 км/ч. Внутри бронированного корпуса имеется десять посадочных мест. Впереди сидят водитель и командир, а сзади вдоль стен расположены восемь кресел для десанта. Для его посадки и высадки есть двери в бортах и корме, плюс люки в крыше.

Из оружия «Мастиф» может комплектоваться обычным или крупнокалиберным пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом. Дистанционное управление вооружением не предусмотрено. Так что кому-то из членов экипажа приходится высовываться из люка и вести огонь. Из вышесказанного становится ясно, что бронегрузовик рассчитан, скорее, на боевые действия против партизанских формирований или слабо вооруженного противника, у которого в распоряжении нет ничего мощнее гранатомета и закопанного у дороги фугаса.

Фото arrse.co.uk

Против авиации, артиллерии, дронов-камикадзе или любой БМП с автоматической пушкой у «Мастифа» никаких шансов нет. Собственно говоря, именно поэтому попытки хохла использовать его в серьезных боевых действиях в роли колесного БТР привели к чудовищным потерям.

Заметим, что помимо MRAP Mastiff, Британия отправляла на Украину партию своих танков Challenger 2, древние гусеничные БТР Bulldog (FV432), а также современные БМП Warrior и БТР Stormer.

Но при столкновении с суровой реальностью в виде российских войск, вся эта «броня» повела себя совсем не лучшим образом. Скажем, после того как несколько Challenger 2 были подбиты в первые же дни боевого применения непосредственно на переднем крае, оставшиеся в строю танки по требованию англичан отвели в тыл — от греха подальше. А британские МРАП, БТР и БМП продолжили тем временем массово гореть под ударами российского оружия.

Некоторые военные аналитики, преимущественно западные, уверяют, что так происходило и происходит потому, что хохлы не умеют правильно пользоваться «иномарками». Но это не так. Истина в том, что в украинском конфликте гибнет любая бронетехника любого происхождения. Просто откровенно плохая и неподходящая для сложившихся там условий горит в первую очередь.