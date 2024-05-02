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Украинское фиаско: британская бронетехника «не вывозит» войну «по-взрослому»

Стало известно, почему Украина стала могилой для британских броневиков Mastiff

Считается, что так называемым пушечным мясом становятся порой исключительно плохо подготовленные или слабо вооруженные солдаты, которых командиры сознательно отправляют под удар сильного и безжалостного противника. Украинский конфликт продемонстрировал, что «пушечным мясом» могут быть и боевые машины. В особенности образцы британской бронетехники.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Украинское фиаско: британская бронетехника «не вывозит» войну «по-взрослому»

И наиболее ярким образчиком стального «пушечного мяса» можно назвать британский бронированный автомобиль Mastiff. Как минимум несколько десятков этих ТС оказались в руках бандеровцев волею политиков «туманного Альбиона» еще в прошлом году.

Наиболее массовое боевое применение этих машин пришлось на летне-осеннюю кампанию прошлого года. Тогда хохол бросил в «контрнаступ» большие массы своих механизированных войск. Чем это все для него закончилось, теперь знают абсолютно все.

Жертвами российских мин, расчетов ПТРК, операторов беспилотников-камикадзе и воинов прочих родов войск стали десятки Mastiff. На самом деле, такой исход для «англичан» был запрограммирован. Но об этом укронацистов никто не предупредил.

Дело в том, что Mastiff — это, по сути, просто хорошо бронированный автомобиль для перевозки личного состава так называемого класса MRAP. Еще в начале нулевых(!) этого века его разработала для армии США американская компания Force Protection, Inс — под названием Cougar. Британцам он тоже понравился и они заказали для себя порядка 450 таких аппаратов. Их приняли на вооружение под именем Mastiff PPV (Protected Patrol Vehicle — защищенный патрульный автомобиль). В боевых условиях они, например, использовали его в Афганистане. Далее случился вывод войск НАТО из этой страны. Из-за чего порядка 240 «Мастифов» отправились на консервацию и хранение. Пока их час не пробил на Украине.

Фото defensenews.com
Фото defensenews.com

Британский Mastiff — трехосный полноприводный капотный грузовик массой свыше 22 тонн. Его броня выдерживает обстрел из стрелкового оружия, а от кумулятивных боеприпасов предохраняют специальные решетки «по кругу». Днище машины в сечении имеет форму буквы V — чтобы отводить в стороны ударную волну от сработавшего под автомобилем взрывного устройства.

Mastiff оснащен 330-сильным дизельным двигателем и по шоссе развивает скорость вплоть до 100 км/ч. Внутри бронированного корпуса имеется десять посадочных мест. Впереди сидят водитель и командир, а сзади вдоль стен расположены восемь кресел для десанта. Для его посадки и высадки есть двери в бортах и корме, плюс люки в крыше.

Из оружия «Мастиф» может комплектоваться обычным или крупнокалиберным пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом. Дистанционное управление вооружением не предусмотрено. Так что кому-то из членов экипажа приходится высовываться из люка и вести огонь. Из вышесказанного становится ясно, что бронегрузовик рассчитан, скорее, на боевые действия против партизанских формирований или слабо вооруженного противника, у которого в распоряжении нет ничего мощнее гранатомета и закопанного у дороги фугаса.

Фото arrse.co.uk
Фото arrse.co.uk

Против авиации, артиллерии, дронов-камикадзе или любой БМП с автоматической пушкой у «Мастифа» никаких шансов нет. Собственно говоря, именно поэтому попытки хохла использовать его в серьезных боевых действиях в роли колесного БТР привели к чудовищным потерям.

Заметим, что помимо MRAP Mastiff, Британия отправляла на Украину партию своих танков Challenger 2, древние гусеничные БТР Bulldog (FV432), а также современные БМП Warrior и БТР Stormer.

Но при столкновении с суровой реальностью в виде российских войск, вся эта «броня» повела себя совсем не лучшим образом. Скажем, после того как несколько Challenger 2 были подбиты в первые же дни боевого применения непосредственно на переднем крае, оставшиеся в строю танки по требованию англичан отвели в тыл — от греха подальше. А британские МРАП, БТР и БМП продолжили тем временем массово гореть под ударами российского оружия.

Некоторые военные аналитики, преимущественно западные, уверяют, что так происходило и происходит потому, что хохлы не умеют правильно пользоваться «иномарками». Но это не так. Истина в том, что в украинском конфликте гибнет любая бронетехника любого происхождения. Просто откровенно плохая и неподходящая для сложившихся там условий горит в первую очередь.

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