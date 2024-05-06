Coyote TSV: украинцы бросили на поле боя дурацкий броневик британского спецназа

Итак, некоторое время назад в руках российских бойцов на авдеевском направлении оказалось забавное боевое ТС, стоящее на вооружении британских войск спецназначения — Coyote TSV (Tactical Support Vehicle — «машина тактической поддержки»).

Застрявший «Койот» был брошен экипажем и достался россиянам в хорошем техническом состоянии. На данный момент его, скорее всего, уже вывезли в тыл и профильные специалисты приступили к изучению этого образчика западной военно-технической мысли.

Coyote TSV разрабатывался компанией Textron Systems для обеспечения оперативной поддержки и выполнения логистических задач на поле боя. Его создали на шасси армейского грузового шасси Oshkosh L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle). Оно, кстати, используется в самых разных амплуа в армиях многих стран НАТО и в первую очередь США — от буксировщика танковых прицепов до транспортных и пусковых машин ракетных комплексов M142 HIMARS.

Вот и Coyote TSV сделан на той же базе. В своей основе это шестиосный полноприводный грузовик. Двигатель — дизельный Cummins ISRe Euro 3 рабочим объемом 6,7 литра мощностью 185 л.с. Он может разогнать «Койота» до почти 130 км/ч по шоссе и до 90 км/ч на пересеченной местности.

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Боевая масса бронеавтомобиля равна 10 500 килограммов. В качестве вооружения используется 12,7-мм пулемет M2 Browning, либо 7,62-мм универсальный пулемет (GPMG), или 40-мм автоматический гранатомет.

Экипаж броневика — четыре человека, размещенных в кабине с двумя рядами сидений. В грузовом отсеке может располагаться до четырех тонн поклажи. То есть ТС способно и логистику на передовой обеспечить, и по противнику пострелять.

Но есть у Coyote целый набор конструктивных особенностей, которые позволяют любому, кто хоть как-то следит за боевыми действиями на Украине, задаться простым вопросом: какой идиот придумал отправить эту железяку хохлам?

Почему? Прежде всего потому, что у Coyote TSV в принципе отсутствует крыша. Каково приходится экипажу этого кабриолета в мороз или в дождь — спросите у бандеровцев, радостно избавившихся от британского подарочка сразу, как только им почудилось, что «тактикал саппот вехикл» может застрять. Но куда опасней погодных неприятностей массовое применение обеими сторонами конфликта всевозможных дронов. Перспектива в любой момент «поймать» прямо на коленки сброшенную с квадрокоптера гранату, обитателям лишенной крыши кабины «Койота» тоже явно «не улыбалось».

Возможно, солдат британского спецназа, на вооружении которого находятся Coyote TSV, вполне устраивает, что их головы торчат над бронированными (только от легкого стрелкового оружия) бортами этого боевого ТС. Любой воюющий на Украине по доброй воле на такое не подпишется.

Зато противоминной защите днища Coyote TSV позавидует иной БТР или БМП — с этим тут все более чем в порядке! Ну и зачем было отправлять на Украину фактически грузовик-кабриолет, способный противостоять лишь минам? А ни зачем! Укронацисты вечно выпрашивают у натовцев хоть какое-нибудь оружие — вот пусть теперь и воюют с российской армией техникой, предназначенной для боевых действий исключительно против нищих партизан, вооруженных старыми «калашами» и самодельными фугасами.