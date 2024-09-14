Закономерный конец настал очередному представителю разношерстного парка боевых машин ВСУ. На этот раз жертвой российского оружия стал БТР IVECO LAV III «Kodiak».

IVECO LAV III «Kodiak» — по-настоящему редкая для украинского конфликта бронемашина. Известно, что норвежское правительство еще летом 2022 года поставила бандеровцам всего 14 единиц таких БТР. На самом деле, даже не вполне понятно: как недавно сожженный российской армией экземпляр умудрился дожить до сих пор!

Название IVECO LAV III не должно вводить в заблуждение: это отнюдь не итальянская боевая машина. Ее родина — североамериканский континент. Выпуском БТР с 1999 года занималась General Motors Land Systems. Характерно, что LAV III создавался не с чистого листа, а на базе швейцарского БТР Piranha IIIH 8x8. Заметим также, что IVECO LAV III «Kodiak» массово используется канадской армией. А его более легкий «клон» стоит на вооружении армии США и называется Stryker.

«Kodiak» обладает четырехосным полноприводным шасси с гидропневматической подвеской. Его габариты: 6,98х2,7х2,8 метра. Боевая масса — 17 тонн. Двигатель — Caterpillar 3126 мощностью 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 100 км/ч. Запас хода — 450 километров.

Фото pinterest.com

Силовая установка располагается в передней части корпуса справа. Слева от нее организовано рабочее место механика-водителя.

За его спиной — боевое отделение, над которым находится вращающаяся башня с вооружением: 25-мм автоматической пушкой, спаренной с 7,62-мм пулеметом. Здесь же сидят оператор вооружения и командир машины. Задняя часть корпуса IVECO LAV III «Kodiak» отдана под десантное отделение на 6-7 пехотинцев в полной амуниции. Их высадка идет через откидную аппарель на корме ТС.

Стальная броня машины выдерживает попадания 7,62-мм пуль с твердосплавным сердечником. Предусмотрено оснащение накладной броней. В таком случае экипаж и десант получают защиту от крупнокалиберных пуль — до 14,5-мм.

Относительно большой вес IVECO LAV III делает его неспособным к самостоятельному преодолению водных преград. В общем, канадский «мишка» — почти полный концептуальный аналог российского БТР-82. Разница лишь в наличии у нашего БТР способности и ином расположении моторно-трансмиссионного и десантного отделений, ну и чуть более мощной (30-мм) автоматической пушке.

Фото pinterest.com

Впрочем, это не суть важно. Поскольку непосредственные дуэли между боевыми машинами российской армии и хохла имели в последнее время место лишь в ходе «кавалерийских» попыток бандеровцев зайти в Курскую область.

Но и в этом случае основное поражение технике ВСУ наносилось с помощью специализированных противотанковых средств, дронов-камикадзе, мин и артиллерии. Не удивимся, кстати, если когда-нибудь выяснится, что IVECO LAV III, об уничтожении которого стало известно на днях, был последним представителем своего семейства на Украине.