3

Спалился «Мишка»: на Украине сожгли очень редкий канадский БТР

IVECO LAV III «Kodiak» уничтожен российскими войсками

Закономерный конец настал очередному представителю разношерстного парка боевых машин ВСУ. На этот раз жертвой российского оружия стал БТР IVECO LAV III «Kodiak».

Поделиться
Автор
Максим Строкер

Изображение Спалился «Мишка»: на Украине сожгли очень редкий канадский БТР

IVECO LAV III «Kodiak» — по-настоящему редкая для украинского конфликта бронемашина. Известно, что норвежское правительство еще летом 2022 года поставила бандеровцам всего 14 единиц таких БТР. На самом деле, даже не вполне понятно: как недавно сожженный российской армией экземпляр умудрился дожить до сих пор!

Название IVECO LAV III не должно вводить в заблуждение: это отнюдь не итальянская боевая машина. Ее родина — североамериканский континент. Выпуском БТР с 1999 года занималась General Motors Land Systems. Характерно, что LAV III создавался не с чистого листа, а на базе швейцарского БТР Piranha IIIH 8x8. Заметим также, что IVECO LAV III «Kodiak» массово используется канадской армией. А его более легкий «клон» стоит на вооружении армии США и называется Stryker.

«Kodiak» обладает четырехосным полноприводным шасси с гидропневматической подвеской. Его габариты: 6,98х2,7х2,8 метра. Боевая масса — 17 тонн. Двигатель — Caterpillar 3126 мощностью 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 100 км/ч. Запас хода — 450 километров.

Фото pinterest.com
Фото pinterest.com

Силовая установка располагается в передней части корпуса справа. Слева от нее организовано рабочее место механика-водителя.

За его спиной — боевое отделение, над которым находится вращающаяся башня с вооружением: 25-мм автоматической пушкой, спаренной с 7,62-мм пулеметом. Здесь же сидят оператор вооружения и командир машины. Задняя часть корпуса IVECO LAV III «Kodiak» отдана под десантное отделение на 6-7 пехотинцев в полной амуниции. Их высадка идет через откидную аппарель на корме ТС.

Стальная броня машины выдерживает попадания 7,62-мм пуль с твердосплавным сердечником. Предусмотрено оснащение накладной броней. В таком случае экипаж и десант получают защиту от крупнокалиберных пуль — до 14,5-мм.

Относительно большой вес IVECO LAV III делает его неспособным к самостоятельному преодолению водных преград. В общем, канадский «мишка» — почти полный концептуальный аналог российского БТР-82. Разница лишь в наличии у нашего БТР способности и ином расположении моторно-трансмиссионного и десантного отделений, ну и чуть более мощной (30-мм) автоматической пушке.

Фото pinterest.com
Фото pinterest.com

Впрочем, это не суть важно. Поскольку непосредственные дуэли между боевыми машинами российской армии и хохла имели в последнее время место лишь в ходе «кавалерийских» попыток бандеровцев зайти в Курскую область.

Но и в этом случае основное поражение технике ВСУ наносилось с помощью специализированных противотанковых средств, дронов-камикадзе, мин и артиллерии. Не удивимся, кстати, если когда-нибудь выяснится, что IVECO LAV III, об уничтожении которого стало известно на днях, был последним представителем своего семейства на Украине.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует