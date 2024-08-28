Сьюзи, прощай: хохлы лишились редкой и опасной гаубицы Zuzana 2 на шасси Tatra

За время конфликта на Украине российские солдаты уничтожили просто умопомрачительное число всевозможной боевой техники ВСУ. В том числе и довольно редкой, поступающей бандеровцам от их западные партнеров. И хотя покровители укронацистов не перестают слать им все новые и новые «игрушки», судьба таких поставок предрешена: они будут разбиты! И вот очередной тому пример.

На днях свою смерть на полях СВО нашла самоходная гаубица Zuzana 2, разработанная словацкой компанией компанией Konštrukta-Defence еще в 90-х годах. Изначально она была вооружена орудием «советского» калибра 152 мм, но уже тогда существовал проект оснащения этой боевой машины 155-мм стволом натовского образца длиной в 52 калибра.

Собственно, в «натовском» варианте САУ на Украину и попала. Известно, что первая партия из восьми самоходок из наличия словацкой армии прибыла туда в первый год конфликта. Позднее Словакия отправила в распоряжение киевского режима еще восемь специально для этой цели изготовленных «Сюзанн».

Самоходка (общий вес — 34 тонны, длина — 14,2 метра) построена на базе полноприводного четырехосного колесного шасси Tatra 815. В его передней части располагается кабина механика-водителя, чье лобовое бронирование обеспечивает защиту от пуль крупнокалиберного 14,5-мм пулемета (российский КПВТ, например).

Фото производителя.

В кормовой части размещен двигатель Tatra T3B-928.70 мощностью 440 л.с., способный разогнать всю эту конструкцию до 90 км/ч по шоссе. Запас хода — 600 км.

Шасси оснащено гидравлическим домкратами, позволяющими вывешивать установку во время стрельбы. Башня с орудием стоит между кабиной и мотором и может поворачиваться на 60° вправо и влево от продольной оси машины.

Качающаяся часть орудия обеспечивает угол подъема ствола в диапазоне от -3,5° до +75°. В башне сидят наводчик, командир и двое заряжающих. Последние управляют автоматом заряжания с дистанционным управлением.

Который, в свою очередь, рассчитан на работу со снарядами и зарядами длиной до одного метра, обеспечивая максимальную скорострельность на уровне пяти выстрелов в минуту (в устоявшемся режиме ведения огня — не менее четырех выстрелов). Предусмотрен и ручной режим заряжания, но с ним скорострельность падает до двух выстрелов. Боекомплект — 40 выстрелов раздельного заряжания.

Фото производителя.

«Словак» может вести огонь стандартными осколочно-фугасными снарядами на дистанцию до 30-35 км, а активно-реактивные и некоторые управляемые боеприпасы отправлять по целям, расположенным от него в 50 км.

Помимо стрельбы «по-гаубичному», Zuzana 2 приспособлена также и к ведению огня прямой наводкой. Имеются устройства для работы с программируемыми взрывателями.

Система управления огнем интегрирована со средствами связи (в том числе и спутниковыми) и использует цифровые карты местности. Над стволом установлен радар, измеряющий скорость выпущенного снаряда. Данные для стрельбы автоматически вычисляет бортовой компьютер.

И еще САУ умеет стрелять в режиме «огневой налет», когда к цели по разным траекториям отправляется несколько снарядов — чтобы они поразили ее одновременно. В качестве оружия самообороны гаубица оснащена 12,7-мм пулеметом и дымовыми гранатометами.

Фото производителя.

Заметим, что информация о поражении словако-украинских «Сюзанн» очень редко проскакивает в отчетах российских военных. Судя по всему, это связано с тем, что хохлы стараются беречь эту действительно ценную и опасную для противника артиллерийскую технику как зеницу ока в виду ее малочисленности.

То есть САУ по большей части держат где-то в тылах, вне досягаемости легендарных российских дронов-камикадзе «Ланцет» и дальнобойных управляемых 152-мм артиллерийских снарядов «Краснополь». Соответственно, и на ход боевых действий еще пока целые Zuzana 2 повлиять практически не в состоянии.